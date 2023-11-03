Пандемия COVID-19 негативно сказалась на умственных способностях пожилых людей

В онлайн-исследовании приняли участие более трех тысяч человек в возрасте от 50 до 90 лет. Они проишли тесты на оценку когнитивных способностей. Исследование показало, что в первый год пандемии ускорились темпы снижения умственных способностей. По данным ученых, что навыки пространственного ориентирования, запоминания, обработки и анализа информации стали ухудшаться на 50% быстрее.

Предположительно, это произошло из-за самоизоляции в период пандемии, пожилые люди меньше двигались, общались и чаще употребляли алкоголь. Такой режим подвергает старшее поколение риску развития деменции.

Риск возникновения деменции также возрастает из-за прерывистого и поверхностного сна. Глубокий сон является крайне важным для здоровья мозга, если длительность такого сна уменьшается на 1% в год, риск развития деменции увеличивается на 27%.