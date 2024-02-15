Пациенты московских больниц смогут видеть историю болезни онлайн
С начала года жители Москвы, проходящие лечение в городских клиниках, получили доступ к электронному просмотру всех своих медицинских назначений, результатов исследований и общей информации о состоянии здоровья через мобильное приложение. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Это еще один шаг на пути к открытости московской медицины, на пути пациентоцентричности», - отметила заммэра.
С момента запуска этой функции москвичи уже более миллиона раз посмотрели свою историю болезни через новый раздел «Мои госпитализации» на портале mos.ru и в приложении «ЕМИАС. ИНФО».
ЕМИАС объединила все медицинские учреждения Москвы и сделала возможным централизованный доступ к электронным медицинским картам пациентов, благодаря чему удалось реализовать новую функцию.
Сейчас система насчитывает около 22 миллионов электронных медицинских карт, на которые перешли все детские и взрослые поликлиники столицы.
Накануне Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президентру России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в столице.