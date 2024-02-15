Пациенты московских больниц смогут видеть историю болезни онлайн

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«Это еще один шаг на пути к открытости московской медицины, на пути пациентоцентричности», - отметила заммэра.

С момента запуска этой функции москвичи уже более миллиона раз посмотрели свою историю болезни через новый раздел «Мои госпитализации» на портале mos.ru и в приложении «ЕМИАС. ИНФО».

ЕМИАС объединила все медицинские учреждения Москвы и сделала возможным централизованный доступ к электронным медицинским картам пациентов, благодаря чему удалось реализовать новую функцию.

Сейчас система насчитывает около 22 миллионов электронных медицинских карт, на которые перешли все детские и взрослые поликлиники столицы.

Накануне Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президентру России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в столице.