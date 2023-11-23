23 ноября 2023, 08:56

Пациентам московских онкологических центров стали по-новому выдать рецепты

Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости

Пациенты московских центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), которым положена долгая лекарственная терапия, теперь смогут получить рецепты на срок от двух месяцев до года. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Врачи выписывают их тем, кто стоит на диспансерном учете и по состоянию здоровья нуждается в гормональной терапии. Пациентам больше не придется ежемесячно посещать медучреждение, чтобы получить новый рецепт или продлить старый.

Заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Саида Гаджиева рассказала, что лечение пациентов с тяжелым диагнозом зачастую требует большого срока и комплекса методов и подходов. Например, пациенты с раком молочной железы часто проходят продолжительный курс терапии гормональными средствами.

«Теперь они могут получить длительные рецепты на такие препараты от двух месяцев до года. Эта возможность позволяет избежать лишних посещений, снижает нагрузку на врачей и освобождает время для обращений пациентов по другим поводам», - подчеркнула Гаджиева.

Она отметила, что в московских центрах амбулаторной онкологической помощи выписали уже свыше трех тысяч таких рецептов. При этом, как и раньше, пациент может записаться на прием к врачу при изменении самочувствия.

Показания к курсу терапии выясняют после окончания радикального лечения. Пациент может взять препарат для длительного применения в аптеке в том количестве и на то время, которые указаны в рецепте. Возможность получить лекарство на новый период открывается за семь календарных дней до того, как оно закончится у пациента.

Ранее диетолог назвал восемь продуктов, которые снижают риск развития рака.

Болезни Рак Онкология Москва 2023
23 ноября 2023, 05:47
Врач рассказал, о чем говорят сухость и трещины на стопах
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
При нехватке макроэлементов в организме на коже стоп могут начать появляться трещины. Также возможна ее сухость, предупредила в разговоре с  «Газетой.ru» дерматовенеролог, врач-косметолог Центральной поликлиники на Басманной ЦКБ РЖД-Медицина Елена Юцмюц.

По ее словам, трещины на стопах могут говорить о дефиците йода в организме. При его недостатке появляется гипоксия - нарушение кровоснабжения тканей стоп.

«В холодное время года именно этот симптом особенно заметен: пятки сохнут гораздо сильнее. Однако важно помнить, что препараты йода без назначения врача не принимаются», - подчеркнула Юцмюц.

Она посоветовала добавить в рацион йодсодержащую соль, а также пить комплексы витаминов с йодом. Еще сухость кожи стоп может быть сигналом о дефиците жирорастворимого витамина А. Врач порекомендовала использовать для увлажнения крема с витаминами D и А. Можно применять и питательные кремы с мочевиной в составе. Найти их можно в любой аптеке.

При нехватке макроэлементов в организме на коже стоп могут начать появляться трещины. Также возможна ее сухость, предупредила в разговоре с «Газетой.ru» дерматовенеролог, врач-косметолог Центральной поликлиники на Басманной ЦКБ РЖД-Медицина Елена Юцмюц.

Болезни Врачи
22 ноября 2023, 18:50
Мосгордума утвердила бюджет на обслуживание программы ОМС
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Мосгордума приняла закон о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФ ОМС) на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. О решении, принятом во время заседания городского парламента, сообщил информационный центр столичного правительства.

В соответствии с документом бюджет фонда на ближайшие три года запланирован следующим образом. Предполагаемый объем средств фонда в 2024 году составит 454 миллиарда рублей, в 2025 году это число возрастет до 484,5 миллиарда рублей, а в 2026 году - до 514,85 миллиарда рублей. Аналогичная динамика ожидается и в расходах.

Основная доля дохода фонда сформируется за счет субсидий от Федерального фонда ОМС, причем в 2024 году их удельный вес в структуре составит 85,8%, а в последующие два года увеличится до более чем 86%.

Кроме того, свыше 90,5% расходов пойдет на реализацию базовой программы медстрахования. Она включит медицинскую помощь для жителей столицы. Часть средств (до 1,5% от общих расходов) направят на покрытие стоимости медицинской помощи незастрахованным и пациентам с неустановленной личностью в рамках базового пакета ОМС.

В ближайшие три года на здравоохранение в столице выделят порядка 1,8 триллиона рублей.

Ранее стало известно о том, что новый многопрофильный детский стационар построят в Москве.

Мосгордума приняла закон о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФ ОМС) на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. О решении, принятом во время заседания городского парламента, сообщил информационный центр столичного правительства.

Здравоохранение Москва 2023
22 ноября 2023, 04:03
Врач рассказал, как снизить давление без лекарств
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Снизить давление можно и без таблеток. Для этого необходимо сократить количество соли в рационе, рассказала в Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.

«Дело в том, что соленая пища способствует удержанию воды в организме, в том числе в крови, повышая давление на стенки кровеносных сосудов. Оно снижается, если сократить потребление соли», - пояснила она.

Как рассказала Павлова, ученые провели эксперимент. Они наблюдали за сотнями пациентов, которые сидели на диетах с высоким и низким содержанием соли. Специалисты выяснили, что уже через неделю людям становилось лучше, если они съедали каждый день меньше соли на одну чайную ложку. При этом пациенты просто отказывались от покупных блюд.

Но Павлова предостерегла от чрезмерного отказа от соли, так как она важна для водно-солевого баланса.

Еда Болезни Врачи
21 ноября 2023, 18:27
Вторую успешную пересадку сердца выполнили в Боткинской больнице в Москве
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В городской клинической больницы имени С. П. Боткина в Москве успешно выполнили вторую пересадку сердца. Сейчас 53-летний пациент приступил к реабилитации. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Операция длилась пять часов. Донорское сердце сразу же начало полноценно функционировать», - уточнила она.

Пациент несколько лет страдал от хронической сердечной недостаточности из-за чего при минимальных нагрузках у него возникали отдышка и приступы удушья. В августе состояние резко ухудшилось и его госпитализировали. Мужчину прооперировали в октябре, когда нашли подходящий донорский орган.

Ракова добавила, что пациент легко перенес ранний послеоперационный период и сейчас чувствует себя хорошо. Его перевели из реанимации в палату через три дня после трансплантации. Мужчине еще предстоит пройти реабилитацию под контролем кардиологов и иммунологов.

Ранее новый метод пересадки поджелудочной железы разработали в институте Склифосовского в Москве.

Врачи Москва 2023 Анастасия Ракова

Новости по теме