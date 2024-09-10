10 сентября 2024, 21:42

Пациентам Детского центра имени Рошаля помогут герои «Союзмультфильма»

Пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
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Стены Детского клиническом центра имени Рошаля в Красногорске украсят портретами героев мультфильмов новых серий «Простоквашино» и «Ну, погоди!». Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в беседе с ведущей 360.ru Ариной Ростовской объяснила, что эти образы помогут успокоить маленьких пациентов перед встречей с врачами.

В условиях больницы это особенно важно. Поэтому в Центре имени Рошаля детям станет особенно комфортно, тем более, что с экранов герои обратятся к ним напрямую.

Новый Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске открыл свои двери для приема пациентов 22 августа. О специально организованной уютной атмосфере больнице заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что дети до четырех лет, а также пациенты с особенностями развития или тяжелыми заболеваниями в больнице разместят вместе с мамами.

Кроме украшения стен, герои мультфильмов также появятся на специальных экранах, чтобы пообщаться с юными пациентами.

Слащева рассказала, что самой идее примерно два года. Когда медицинское учреждение обратилось к студии со своей инициативой, то она ее тут же поддержала.

«Если вы вспомните, то в советских детских больницах были любительски нарисованы персонажи мультфильмов или отдельные фразы, как раз для того, чтобы ребенку было приятнее и спокойнее», - заявила она.

Председатель «Союзмультфильма» добавила, что идею поддержал и губернатор Московской области Андрей Воробьев, который предложил студии продолжить дальнейшее сотрудничество.

«„Союзмультфильм“ сейчас развивает направление детско-семейных парков и готов открыть такой в Московской области», - отметила собеседница.

Слащева добавила, что при выборе героев для украшения Центра имени Рошаля героев новых серий «Простоквашино» и «Ну, погоди!» выбрали потому, что они до сих пор остаются самыми популярными.

Красногорск Дети Больницы Союзмультфильм
10 сентября 2024, 04:32
Врач перечислил ранние симптомы опухоли мозга
Freepik
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Среди ранних симптомов опухоли мозга, которые едва заметны и поэтому их легко пропустить, могут быть утренние или ночные головные боли. Об этом изданию Daily Mirror рассказал британский врач-терапевт Чун Тан.

По его словам, такие головные боли отличаются от обычной мигрени тем, что они более частые и «нарастающие», долго не проходят и обычно начинаются среди ночи или по утрам.

Тан добавил, что есть и другие тревожные симптомы - размытость и двоение в глазах, появление «слепых пятен» или снижение периферического зрения.

«Если вам трудно сосредоточиться или вы замечаете необычные слепые пятна, стоит провериться», - считает врач.

Еще ряд симптомов связан с двигательной активностью. Человеку сложнее становиться удерживать равновесие, появляются трудности при ходьбе.

Ранее главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал, что причиной головокружения могут быть не только переутомление и недосып, но и нарушение мозгового кровообращения, опухоли мозга и сосудистые изменения.

Великобритания Болезни Врачи
06 сентября 2024, 04:17
Исследование выявило новую причину сильного запора
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Избыточный рост метаногенных архей в кишечнике может быть причиной сильного запора, от которого не помогут слабительные. Об этом сообщило издание HealthDay.

Ученые проанализировали данные из 19 исследований и выяснили, что причиной запора могет стать избыточный рост метаногенных архей - микробов, выделяющих метан и отличающихся от бактерий и грибков.

Слабительные при таких запорах не помогут, считают эксперты. Они лишь временно облегчат состояние, но не устранят его проблему. Терапия должна включать антибиотики и специальную диету для стимуляции роста полезных кишечных бактерий.

Ранее врачи рассказали о симптомах «тихого убийцы» - рака кишечника. Может потребоваться до 10 лет, чтобы рак кишечника вырос из полипа тонкой кишки, симптопатика проявляется только ан поздней стадии.

Исследования Ученые Диеты
23 августа 2024, 04:47
Онищенко предупредил о возможной опасной мутации оспы обезьян
Unsplash
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Вирус оспы обезьян может опасно мутировать и начать передаваться воздушно-капельным путем. Необходимо создать вакцину, заявил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Чем больше людей болеет, тем быстрее может произойти генетический скачок, и тогда [оспа обезьян] будет опасна», - заявил эпидемиолог.

Онищенко отметил, что люди начали заболевать и передавать инфекцию неестественным путем. Поэтому необходимо создать вакцину. У россиян, родившихся после 1980 года нет иммунитета к этому заболеванию, потому что с этого периода прекратили ставить прививки от натуральной оспы.

Оспа обезьян не представляет для россиян никакой опасности, так как в стране оперативно могут выявить это заболевание, заявили ранее в Роспотребнадзоре.

Болезни Геннадий Онищенко Вирусы человека Оспа обезьян
22 августа 2024, 05:37
Диетолог рассказал, какие продукты запускают старение
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Некоторые продукты ускоряют процессы старения организма. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева.

«Некоторые продукты могут спровоцировать ускорение механизмов старения. <…> Комбинация соли, сахара и жира как раз и приводит к запуску <...> механизмов старения», - пояснила Михалева.

Особую опасность представляют обработанные продукты: колбасы, сосиски, пельмени и прочие продукты промышленной обработки. Также процесс старения ускоряют сладости, выпечка, фастфуд. Этих продуктов нужно избегать, считает диетолог. При приготовлении пищи лучше отказаться от жарки.

Техника ограничений калорий помогает не только похудеть людям с лишним весом, но и уменьшить количество маркеров воспалений, связанных со старением организма.

Еда Болезни Питание Продукты

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