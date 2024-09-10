Пациентам Детского центра имени Рошаля помогут герои «Союзмультфильма»

В условиях больницы это особенно важно. Поэтому в Центре имени Рошаля детям станет особенно комфортно, тем более, что с экранов герои обратятся к ним напрямую.

Новый Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске открыл свои двери для приема пациентов 22 августа. О специально организованной уютной атмосфере больнице заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что дети до четырех лет, а также пациенты с особенностями развития или тяжелыми заболеваниями в больнице разместят вместе с мамами.

Кроме украшения стен, герои мультфильмов также появятся на специальных экранах, чтобы пообщаться с юными пациентами.

Слащева рассказала, что самой идее примерно два года. Когда медицинское учреждение обратилось к студии со своей инициативой, то она ее тут же поддержала.

«Если вы вспомните, то в советских детских больницах были любительски нарисованы персонажи мультфильмов или отдельные фразы, как раз для того, чтобы ребенку было приятнее и спокойнее», - заявила она.

Председатель «Союзмультфильма» добавила, что идею поддержал и губернатор Московской области Андрей Воробьев, который предложил студии продолжить дальнейшее сотрудничество.

«„Союзмультфильм“ сейчас развивает направление детско-семейных парков и готов открыть такой в Московской области», - отметила собеседница.

Слащева добавила, что при выборе героев для украшения Центра имени Рошаля героев новых серий «Простоквашино» и «Ну, погоди!» выбрали потому, что они до сих пор остаются самыми популярными.