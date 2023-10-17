«Отклонений не нашли». Сибирячка пожаловалась на неизвестные последствия ковида

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Осложнения после коронавируса ударили по поджелудочной, женщина после выписки горстями пьет обезболивающее и лежит под капельницами. Врачи не могут поставить диагноз и назначить эффективное лечение. Женщина похудела с 56 до 43 килограммов, ест только каши и супы. В 2022 году ей удалили желчный пузырь, подозревая, что проблема в нем. Однако боли не прошли.

С каждым днем здоровье сибирячки ухудшается, ей пришлось уйти с работы. Врачи разводят руками и гоняют от одного специалиста к другому, рассказала женщина изданию.

«Гоняют от одного специалиста к другому, в больницу не кладут. Проходила обследование и у психолога, и у психиатра, но они никаких отклонений не нашли», - рассказала сибирячка.

Женщина опасается, что из-за большого количества таблеток начнутся проблемы с печенью и почками. На последнем обследовании сделали КТ и поставили предварительный диагноз: подозрение на нейроэндокринную опухоль. Теперь поциентка добивается направления в Красноярск на обследование.

Онколог Инна Тулина считает, что непреднамеренная потеря веса может сигнализировать о развитии онкологического заболевания. Злокачественная опухоль может сопровождаться интоксикацией организма, что вызывает похудение без очевидных причин и нехватку сил.