05 июля 2024, 02:49

«Отказ от сахара не спасает». Врачи назвали опасные для печени продукты

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Переизбыток сахара плохо влияет на печень. Но врачи из медицинского центра Университета Раша назвали и другие, не менее опасные для этого органа продукты. Об этом написал греческий портал Pronews.

Для здоровья печени и всего организма врачи рекомендуют соблюдать здоровую, сбалансированную диету. В частности, обогатить рацион противовоспалительными продуктами, богатыми антиоксидантами, например, овощами и зеленью.

Белок врачи рекомендуют получать из птицы и рыбы. Кроме того, стоит употреблять растительный белок, содержащийся в таких продуктах как чечевица, горох, орехи и сыр тофу. Для здоровья печени врачи порекомендовали отказаться от сладкого, чрезмерно жирного и соленого.

«Если, например, регулярно есть бургеры или бекон, то отказ от сахара печень не спасет <…> Такая еда вызывает воспаление и способствует накоплению жира в органе», - объяснили медики.

Ранее врач-диетолог Наталья Лазуренко рассказала, от какой еды лучше отказаться в жаркую погоду.

Еда Врачи Диеты Продукты
04 июля 2024, 18:54
Ученые установили связь между препаратом для похудения и потерей зрения
Unsplash
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Ученые Гарвардского университета провели исследование и установили, что некоторые  популярные препараты для похудения способны вызвать у людей слепоту. Об этом сообщило издание The Guardian.

Исследование опубликовали в журнале JAMA Ophthalmology. Ученые выяснили, что среди людей с сахарным диабетом, которым назначали препарат семаглутид торговых марок Ozempic и Wegovy серьезно увеличивался риск возникновения неартериальной передней ишемической оптической нейропатии.

При этом заболевании происходит закупорка питающих зрительный нерв артерий, что может грозить слепотой из-за нехватки кислорода.

Семаглутид является лекарственным препаратом, который применяют для лечения диабета второго типа. Он воздействует на мозг, создает чувство сытости и снижает аппетит. Благодаря ему люди начинают меньше есть и теряют вес.

Ранее россиянам рассказали о способе утоления жажды без последствий в виде отеков.

Врачи
04 июля 2024, 15:36
Россиянам рассказали о способе утоления жажды без последствий в виде отеков
РИА «Новости»
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Наступившая жаркая погода заставила россиян пить больше жидкости. Но у некоторых от поступающей в организм воды появились отеки. О способах избежать таких последствий 360.ru рассказала диетолог Дарья Русакова.

Она пояснила, что достаточно отказаться от единоразового употребления воды в большом количестве. Утолять жажду лучше с перерывами. Кроме того, для питья лучше всего подходят простая вода, кисломолочные напитки, отвары и чай без сахара.

«Не стоит выбирать сладкие и газированные жидкости. Они плохо влияют и неправильно метаболизируются в организме», - заявила Русакова.

Также диетолог посоветовала обратить внимание на рацион и убрать из него чрезмерно соленые и копченые продукты.

«Небольшое количество соли необходимо, так как потом человек теряет электролиты, и их нужно восполнять», - добавила собеседница 360.ru.

Если же отеки все же возникли, то основной упор диетолог посоветовала сделать на свежие овощи, зелень, ягоды и фрукты. Содержащийся в них калий поможет стабилизировать работу организма и быстрее выведет накопившуюся жидкость.

Врач-диетолог и заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Залетова советовала россиянам употреблять в сутки от 1,5 до двух литров воды , если они не занимаются спортом или тяжелым физическим трудом. Она пояснила, что рассчитать дневную норму жидкости можно самостоятельно по формуле: один миллилитр на одну съеденную килокалорию.

Питание Врачи Жара
04 июля 2024, 05:22
Раскрыты три правила использования кондиционера в машине в жару
Freepik
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Соблюдение трех правил использования кондиционера в автомобиле в жаркое время предотвратит возникновение простудных заболеваний у водителей. Об этом «Авто Mail.ru» рассказала врач-терапевт медицинского центра «СМ-Клиника» Юлия Валеева.

Специалист отметила, что правильная эксплуатация кондиционера в машине поможет не навредить нервно-мышечной, дыхательной и мочевыделительной системам организма. Особенно, когда водители стоят в пробках в автомобилях, которые раскалены на солнце.

Валеева предупредила, что достаточно недолгое время пробыть под холодной струей воздуха, чтобы заболеть из-за переохлаждения. Первое правило, по ее словам, заключается в том, чтобы перед поездкой проветрить салон, а не сразу включать кондиционер.

«Затем выставить на панели кондиционера среднюю температуру, и потом постепенно снижать ее. Резкий перепад температур ведет к значительному переохлаждению организма», - пояснила она.

Во-вторых, если температура воздуха составляет 30-35 градусов, то на кондиционере нужно установить ее примерно на 5-10 градусов ниже. И, в-третьих, поток холодного воздуха нельзя направлять на голову или ноги. Кроме того, если включен кондиционер, то окна должны быть закрыты во избежание сквозняка.

Ранее кардиолог Юрий Конец предупредил, что в жару нельзя находиться днем на открытом солнце и нужно много пить, чтобы избежать таких осложнений, как инсульты или инфаркты.

Врачи Машины Жара
04 июля 2024, 04:45
В тени от инфаркта. Кардиолог рассказал, как защитить здоровье в жару
РИА «Новости»
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Аномальная жара опасна для здоровья и может привести к инфарктам и инсультам. Как защитить себя, рассказал Кардиолог Юрий Конев в интервью «Радио 1».

В первую очередь врач призвал не находиться днем на открытом солнце - с 10:00 до 18:00. Кроме того, в жаркие дни необходимо много пить.

«Травматические осложнения, связанные с инфарктами и инсультами, могут развиться из-за того, что наступает обезвоживание и потенциал свертываемости крови резко возрастает, поэтому потребление воды должно быть увеличено», - объяснил Конев.

Медик напомнил о необходимости соблюдать режим сна, чтобы у человека полноценно вырабатывался гормон адаптации - мелатонин. К тому же в жаркие дни может потребоваться коррекция лекарственной терапии, но делать это нужно только после консультации с лечащим врачом.

В жаркие дни важно не перетруждаться - подвиги на грядках лучше оставить на вечер, когда станет прохладнее. При отсутствии кондиционера дома врач посоветовал отправиться в специальные центры или хотя бы в супермаркеты, чтобы отдохнуть от высокой температуры.

Ранее врач Екатерина Демьяновская рассказала, что при 32-градусной жаре необходимо выпивать три литра воды в сутки , так как организм теряет большое количество жидкости с потом. В противном случае может наступить обезвоживание.

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