Отечественные аналоги «Оземпика» превзошли оригинал по продажам в России

По данным аналитиков, с начала года в российских аптеках продали почти 830 тысяч упаковок этого препарата. За аналогичный период в 2023 году продажи составили 206 тысяч.

Поставки «Оземпика» прекратились в марте прошлого года, официально причины не разглашались. Препарат предназначался для лечения сахарного диабета второго типа, но оказался крайне эффективен и для желающих похудеть, и именно в этом качестве, как предполагают эксперты, его чаще всего покупают.

Ранее врач-эндокринолог Юлия Реникова предупредила , что употребление этого препарата без соблюдения строгой диеты грозит развитием панкреатита.