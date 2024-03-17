От туберкулеза до бешенства. Какими опасными болезнями собака может заразить человека

По словам кинолога, необходимо следить за состоянием собаки.

«Есть смертельно опасные для человека и питомца болезни, например, бешенство. Кроме того, питомец может заразить хозяина лишаем, токсоплазмозом, лептоспирозом и даже туберкулезом», - объяснил специалист.

Бешенство считается самым опасным заболеванием, потому что не лечится и приводит к смерти. Им можно заразиться через слюну заболевшего животного.

Если собака подхватила лишай, считающийся опасным кожным инфекционным заболеванием, то следует сразу обратиться к ветеринару. Не только у животного из-за грибка появится зуд и начнет выпадать шерсть, но и хозяин столкнется с проблемами. У людей очаги поражения чаще наблюдаются на темени, висках и на макушке.

Кинолог рекомендовал не забывать про ежегодную вакцинацию, причем даже для тех собак, что не выходят на улицу.

Ранее блогер и зоозащитник Рада Русских призвала не мыть кошек и собак человеческими шампунями , объяснив, что содержащиеся в них сульфаты навредят животным.