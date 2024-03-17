17 марта 2024, 04:19

От туберкулеза до бешенства. Какими опасными болезнями собака может заразить человека

РИА «Новости»
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Собаководов предупредили об опасных заболеваниях, которыми их питомец может не только сам заразиться, но и передать хозяину, если тот будет пренебрегать гигиеной и профилактическими прививками питомца. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам кинолога, необходимо следить за состоянием собаки.

«Есть смертельно опасные для человека и питомца болезни, например, бешенство. Кроме того, питомец может заразить хозяина лишаем, токсоплазмозом, лептоспирозом и даже туберкулезом», - объяснил специалист.

Бешенство считается самым опасным заболеванием, потому что не лечится и приводит к смерти. Им можно заразиться через слюну заболевшего животного.

Если собака подхватила лишай, считающийся опасным кожным инфекционным заболеванием, то следует сразу обратиться к ветеринару. Не только у животного из-за грибка появится зуд и начнет выпадать шерсть, но и хозяин столкнется с проблемами. У людей очаги поражения чаще наблюдаются на темени, висках и на макушке.

Кинолог рекомендовал не забывать про ежегодную вакцинацию, причем даже для тех собак, что не выходят на улицу.

Ранее блогер и зоозащитник Рада Русских призвала не мыть кошек и собак человеческими шампунями , объяснив, что содержащиеся в них сульфаты навредят животным.

Болезни Собаки Животные
17 марта 2024, 00:34
Названы продукты, снижающие риск развития рака
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Проведенные исследования показали, что употребление продуктов, богатых клетчаткой, снижает риски развития рака груди и кишечника, а также заболеваний сердца. Об этом в своем Telegram-канале рассказала врач-диетолог Лиза Афинская.

Врач отметила, что растворимая клетчатка может снизить уровень холестерина в крови, так как она связывается с желчными кислотами в кишечнике и выводит их из организма. Кроме того, снижается риск развития метаболического синдрома.

«Крупные исследования показывают, что достаточное потребление клетчатки снижает риск развития рака молочной железы», - добавила Афинская.

Мета-анализы показали связь между питанием с высоким содержанием клетчатки и снижением риска развития рака кишечника. Положительное влияние на организм на этом не заканчивается. Врач отметила, что клетчатка предотвращает запоры, которые в хронической форме увеличивают риск развития геморроя и дивертикулярной болезни. И, наконец, уменьшается вероятность возникновения диабета.

Афинская также перечислила лучшие источники клетчатки , в числе которых вареный зеленый горошек, малина, семена чиа, миндаль и апельсины.

Ранее микробиолог Софья Цветикова перечислила ферментированные продукты, улучшающие качество кожи.

Исследования Еда Питание Врачи Рак Онкология
16 марта 2024, 05:17
Врач Мясников назвал неочевидный признак приближающегося инфаркта
РИА «Новости»
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Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что нехватка воздуха может быть предвестником инфаркта. Об этом он рассказал в выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По его словам, инфаркт часто маскируется под астму или аппендицит. В первом случае человеку может не хватать воздуха, а ночью часто появляется удушье. Просто сердце начинает хуже сокращаться, а кровь застаивается в легких.

«Это классическая картина, когда человек просыпается ночью и тяжело дышит. В первую очередь надо сразу думать об инфаркте и вызывать скорую», - подчеркнул Мясников.

Иногда заболевание протекает бессимптомно, а пациенты узнают о нем только после посещения врача.

Мясников также предупредил, что инфаркт провоцируют такие факторы. как возраст, наследственность, курение, избыточный вес, повышенное давление и сниженная почечная функция. Если имеются такие риски, то человеку не стоит игнорировать любые проявления потенциального инфаркта.

Ранее врач-терапевт Кристина Заплавнова предупредила, что злоупотребление сливочным маслом может привести к таким опасным для здоровья последствиям, как инсульт, инфаркт, атеросклероз и ожирение.

Доктор Александр Мясников
14 марта 2024, 20:22
Россиян научили правильно рассчитывать калории
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Расчет калорийности блюд назвали лучшим способом определить необходимый объем рациона. В пресс-службе Роспотребнадзора указали, что исходить нужно из индивидуальных особенностей человека.

При скудном питании организм, отметили в ведомстве, начинает буквально выживать - ему не хватает сил на здоровое функционирование. А избыток еды способствует набору лишнего веса и приводит к сопутствующим проблемам - с сердцем, сосудами и другими органами.

«При этом потребности у каждого человека индивидуальные: зависят от возраста, пола, веса, физической активности и состояния здоровья», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Специалисты отметили, что расчет калорийности является лучшим способом определить объем своего рациона питания. Суточная потребность человека в калориях зависит от индивидуальных энергозатрат и величины основного обмена.

У женщин, мужчин и детей показатели отличаются. При расчетах также нужно принимать во внимание дополнительный критерий - физическую активность.

В Роспотребнадзоре напомнили о рекомендациях ВОЗ: при избыточном весе реальную калорийность рациона следует сокращать на 500 килокалорий в месяц, пока она не станет на 300-500 килокалорий ниже суточной потребности.

В рамках проекта «Здоровое питание» ведомство привело примеры формул, по которым рассчитать калории сможет любой человек.

Доктор Александр Мясников
14 марта 2024, 05:31
Врач рассказал, чем полезно интервальное голодание
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Австралийский диетолог Хейли О’Нил заявила, что короткие периоды голодания могут улучшить сон и когнитивные способности человека, а также укрепить сосуды. Об этом она рассказала изданию The Conversation.

При прерывистом голодании человек выбирает любой из графиков приема пищи. Врач отметила, что ежедневный период голодания длится от 12 до 16 часов.

«Из-за медленного метаболизма человек может чувствовать усталость, тошноту, раздражительность. Эти ощущения проходят при кратковременном голодании», - заявила О’Нил.

Диетолог объяснила, что все симптомы слабеют по мере привыкания к новому рациону. Организм переходит на энергию кетонов, увеличение которых улучшает когнитивные способности и восстанавливает сон у людей.

Также укрепляются сосуды, в частности, те, что находятся в области головного мозга. Таким образом интервальное голодание способно снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Ранее нутрициолог Екатерина Несвит посоветовала отказаться от периодического голодания , если у человека начали трястись руки и повысилось потоотделение. Эндокринолог Юргита Вараева рекомендовала верующим, которые постятся в Рамадан, прервать пост, если появился тремор рук и головокружение.

Австралийский диетолог Хейли О’Нил заявила, что короткие периоды голодания могут улучшить сон и когнитивные способности человека, а также укрепить сосуды. Об этом она рассказала изданию The Conversation.

Еда Питание Врачи Диеты

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