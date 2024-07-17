От COVID до птичьего гриппа. Будет ли новая пандемия?

«Птичий грипп уже есть в некоторых странах, в частности во Вьетнаме, Китае и других государствах Восточной Азии. На территории России его также фиксировали в Ростовской области. В США птичий грипп передается через коров. И это удивительно. Сначала болеют коровы, потом - люди», - отметил специалист.

Жемчугов отметил, что птичий грипп считается достаточно опасным заболеванием. Во время вспышки вируса погибает много птиц.

«Птичий грипп вроде как потенциально опасный, но пока не очень. Если вдруг он станет передаваться как коронавирус, от человека к человеку воздушно-капельным путем, то тогда будет крайне серьезная ситуация. Ведь вероятность летальных исходов вырастет в разы», - пояснил собеседник издания.

В ответ на вопрос о симптомах респираторного заболевания Жемчугов напомнил, что все вирусные болезни проявляются практически одинаково. Появляется высокая температура, головная боль и кашель. Отличить птичий грипп от обычной простуды можно только лабораторным путем, резюмировал иммунолог.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что осенью в России ожидается рост заболеваемости ковидом.

По ее словам, заболевание стало сезонным.