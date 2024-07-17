17 июля 2024, 19:50

От COVID до птичьего гриппа. Будет ли новая пандемия?

Global Look Press
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Недавная вспышка птичьего гриппа H5N1 показала человечеству, что новая пандемия уже не за горами. С таким заявлением выступил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. В беседе с 360.ru доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов напомнил, чем опасно распространение птичьего гриппа для человека.

«Птичий грипп уже есть в некоторых странах, в частности во Вьетнаме, Китае и других государствах Восточной Азии. На территории России его также фиксировали в Ростовской области. В США птичий грипп передается через коров. И это удивительно. Сначала болеют коровы, потом - люди», - отметил специалист.

Жемчугов отметил, что птичий грипп считается достаточно опасным заболеванием. Во время вспышки вируса погибает много птиц.

«Птичий грипп вроде как потенциально опасный, но пока не очень. Если вдруг он станет передаваться как коронавирус, от человека к человеку воздушно-капельным путем, то тогда будет крайне серьезная ситуация. Ведь вероятность летальных исходов вырастет в разы», - пояснил собеседник издания.

В ответ на вопрос о симптомах респираторного заболевания Жемчугов напомнил, что все вирусные болезни проявляются практически одинаково. Появляется высокая температура, головная боль и кашель. Отличить птичий грипп от обычной простуды можно только лабораторным путем, резюмировал иммунолог.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что осенью в России ожидается рост заболеваемости ковидом.

По ее словам, заболевание стало сезонным.

Грипп Врачи Птицы Россия Вирусы человека Птичий грипп Азия
17 июля 2024, 03:47
Назван самый вредный для здоровья алкоголь
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Пиво часто ошибочно считают безопасным для здоровья из-за низкого содержания алкоголя. Однако, именно этот пенный напиток наносит наибольший вред здоровью, рассказала гастроэнтеролог медицинского центра «СМ-Клиника» Евгения Мельникова в беседе с Lenta.ru.

По словам врача, в пиве содержится фитоэстроген, подавляющий выработку мужского полового гормона тестостерона. В итоге, в организме мужчины начинает преобладать женский гормон эстроген и его фигура может приобрести женственные очертания.

Также пиво повышает уровень холестерина, который снижает эластичность сосудов. Это ведет к недостаточному кровоснабжению органов и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам Мельниковой, у пива есть выраженный мочегонный эффект, что увеличивает нагрузку на почки, поэтому полезные вещества выводятся из организма в ускоренном режиме.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова напомнила, что новые килограммы часто появляются у тех, кто пьет много пива. Большое количество этого напитка вызывает цирроз и алкогольную зависимость.

Врачи Алкоголь Мужчины Пиво
17 июля 2024, 03:26
Россиянам назвали доступный и полезный напиток от жары
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В жаркую погоду освежиться можно не только с помощью обычной воды, но и кефира. Этот напиток является полезным и доступным средством от высоких температур, заявила Pravda.ru врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени Владимирского Наталья Балашова.

По ее словам, кефир - это отличная альтернатива другим освежающим напиткам. У него нет особых противопоказаний, но вкус этого кисломолочного продукта нравится далеко не всем. Как отметила Балашова, не стоит пить кефир тем, у кого непереносимость повышенной кислотности.

Напиток делают полезным для организма живые кефирные грибки. Если у трехдневного кефира наблюдается послабляющее действие, то у того, что может храниться дольше, - скрепляющее.

Как отметила врач, лучше всего покупать жирный кефир, так как у такого продукта состав не меняли. В этом случае пользы от него будет больше.

Ранее гастрономический обозреватель Антон Аренс рассказал, какой холодный суп приготовить в жаркую погоду.

Еда Врачи Погода Жара
16 июля 2024, 05:47
Названы шесть признаков скрытого рака
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В Великобритании около 24 тысяч человек заболели раком крови (миелома), который часто протекает бессимптомно на ранних стадиях и поражает не только пожилых людей, но и молодежь. Боль в костях и переломы — одни из ее признаков, сообщило издание The Mirror.

В начале заболевания симптомы часто отсутствуют. Кроме того, миелома не существует в виде опухоли. Она поражает те места, где костный мозг человека обычно активен. Это кости позвоночника, черепа, таза, грудной клетки, кости рук и ног. При этом есть признаки, которые нужно знать, так как они самые распространенные.

«Некоторые общие симптомы: боль в костях - часто в спине, бедрах, плечах или ребрах; сломанные кости (переломы); усталость (утомляемость), одышка и слабость - это симптомы низкого уровня эритроцитов в крови (анемия)», - говорится в публикации.

Кроме того, может появиться боль, слабость или измениться чувствительность, что говорит о компрессии спинного мозга. Спутанность сознания, сонливость, чувство жажды или частое мочеиспускание являются симптомами высокого уровня кальция в крови.

Ранее российские ученые выяснили, что трутовые грибы, произрастающие на Урале, способны подавлять раковые клетки.

В Великобритании около 24 тысяч человек заболели раком крови (миелома), который часто протекает бессимптомно на ранних стадиях и поражает не только пожилых людей, но и молодежь. Боль в костях и переломы - одни из ее признаков, сообщило издание The Mirror.

Болезни Врачи Онкология
16 июля 2024, 03:49
Ученые выяснили, что «совы» умнее «жаворонков»
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Новое исследование поставило под сомнение мнение о том, что поздний сон негативно влияет на продуктивность. Выяснилось, что те, кто ложится спать поздно, могут обладать более высокими когнитивными способностями, чем те, кто засыпает рано. Об этом сообщило The Guardian.

Исследователи из Imperial College London проанализировали данные более 26 тысяч человек из UK Biobank. Они изучали результаты в тестах на интеллект, рассуждение, время реакции и память. Участники также рассказали о продолжительности и качестве своего сна.

«Совы» продемонстрировали высокие когнитивные функции. А вот у «жаворонков» наблюдались самые низкие баллы в этих тестах. При этом ученые рекомендовали соблюдать индивидуальные биоритмы и придерживаться адекватной продолжительности сна.

Ранее косметолог Кнара Андрян заявила, что для здоровой кожи важно не только, сколько часов человек тратит на сон и насколько качественно он спит.

Исследования Болезни Ученые

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