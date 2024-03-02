02 марта 2024, 00:19

Опухоль с зубами и волосами достали из тела россиянки

РИА «Новости»
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Необычную опухоль достали хирурги Республиканского клинического онкологического центра Чебоксар из тела пациентки. Диаметр новообразования оказался более 40 сантиметров, а при разрезе для проведения анализа на онкомаркеры врачи увидели среди жировой ткани зубы и волосы. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Увеличение живота и общее недомогание пациентка заметила еще летом 2023 года. Но в больницу обратилась только после новогодних праздников. Разросшаяся опухоль начала давить на кишечник.

Осмотревший пациентку терапевт отправил ее на обследование к онкологу с подозрением на рак яичников. Опухоль обнаружили уже хирурги и предложили женщине операцию. Врачи предупредили, что новообразование уже вросло в органы и крупные кровеносные сосуды.

Операция продолжалась два часа, в итоге опухоль достали. Жизни пациентке ничего не угрожает. Заведующий онкогинекологического отделения Дмитрий Глякин объяснил, что опухоль доброкачественная. Такие называют тератомы. Они образуются из эмбриональной ткани. Медик добавил, что обычно их находят на ранних этапах и удаляют малоинвазивными способами. Но в этом случае пациентка затянула с походом к врачу.

Гигантскую миому диаметром более 20 сантиметров удалили хирурги больницы в Бронницах 43-летней пациентке. Женщина жаловалась на сильную боль в животе и головокружения. В ходе обследования опухоль нашли в матке. Врачи провели операцию таким способом, что сохранили важный орган и вытащили миому. Новообразование отправили на гистологическое исследование, чтобы исключить рак.

Больницы Врачи Женщины
01 марта 2024, 22:49
Врач назвал изжогу возможным симптомом предракового состояния
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Изжога с годами может привести к серьезным осложнениям, в том числе оказаться симптомом предракового состояния. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

«Первое из которых - пищевод Барретта (патологическое изменение слизистой оболочки пищевода - прим. ред.), который является предраком», - объяснил врач.

Мясников добавил, что о предраковом состоянии может сигнализировать изжога, которая не продолжается более пяти лет.

Ранее врач Екатерина Кашух рассказала, что о блегчить неприятные симптомы изжоги , а именно чувство жжения в области груди и горькую отрыжку, поможет добавление в рацион тушеных или запеченных овощей, постного мяса и бульонов. Также полезны будет бананы, орехи и цветная капуста.

Болезни Врачи Рак Телевидение Доктор Александр Мясников
01 марта 2024, 16:58
Врач рассказала, что шоколад может защитить от рака
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Шоколад может быть полезен, потому что в нем есть антиоксиданты, необходимые для защиты от хронического системного воспаления и онкологических заболеваний. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог Оксана Михалева.

Как оказалось, в любимом лакомстве сладкоежек содержится достаточное количество магния и калия. Эти компоненты очень полезны для сердца, сосудов, мышечной и костной систем организма. Однако этот продукт может принести и вред здоровью, если есть его в неограниченном количестве.

«Вред шоколада заключается в том, что он очень калорийный, независимо от того, горький или молочный это шоколад. В нем содержится около 500 калорий на 100 грамм. <…> Но польза шоколада перевешивает вред, и в небольших количествах шоколад употреблять можно. В среднем от 10 до 30 грамм в день», - объяснила Михалева.

Кроме того, в шоколаде содержатся магний и калий, полезные для сердца, сосудов, мышц и костей. Также его потребление способствует выработке серотонина в мозге.

Ранее врач Крис ван Таллекен назвал продукты , которые вызывают пищевую зависимость.

Питание Продукты
01 марта 2024, 14:24
Любителей подсаливать еду предупредили о болезни почек
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Гастроэнтеролог Зухра Павлова рассказала о вреде добавления соли в уже приготовленные блюда. В своем Telegram-канале врач объяснила, что подобная практика может стать причиной развития хронических заболеваний почек, которые могут протекать незаметно, но со временем даже потребовать трансплантации органа.

Опираясь на исследование американских специалистов, которые анализировали здоровье 465 тысяч человек в течение примерно 12 лет, Павлова подчеркнула выявленную ими связь между потреблением соли и нарушениями работы почек. За период наблюдения у 22 тысяч участников исследования выявили хронические заболевания этих органов.

Результаты исследования показали, что у лиц, иногда добавляющих соль в приготовленную пищу, вероятность развития заболеваний почек увеличивается на 4% по сравнению с теми, кто не прибегает к досаливанию. Для тех, кто делает это регулярно, риск возрастает на 7%, а для тех, кто привык всегда досаливать блюда, - на 11%.

Эти данные указали на необходимость сократить потребление соли. Суточная норма не должна превышать пять граммов. При этом сегодня она содержится почти во всех продуктах промышленного производства.

«Часто люди не подозревают, как много скрытой соли употребляют», - отметила врач.

Ранее диетолог порекомендовала людям, которые страдают повышенным холестерином , свести к минимуму потребление желтков, поваренной соли и жареной пищи.

Исследования Еда Здравоохранение Болезни Продукты
01 марта 2024, 13:52
Врач связала шум в ушах с изменениями в мозге
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Американский врач-удиолог Сабрина Ли рассказала, что шум в ушах (тиннитуса) может возникать из-за изменений в мозге, износа волосковых клеток уха, воздействия громких звуков, закупорки слуховых проходов и болезни Меньера. Ее слова привело издание Live Science.

Специалист подчеркнула, что воздействие громких звуков - самый популярный фактор, из-за которого возникает шум в ушах. Патология чаще всего проявляется у людей, которые постоянно находятся в местах с громкой музыкой.

Однако проблемы со слухом могут начаться и у тех, кто заботится об органе слуха. Шум в ушах может возникать из-за неадаптивной пластичности мозга. Так, нервная система старается компенсировать потерю слуха за счет повышения своей нейронной активности. На фоне таких действий человек начинает слышать фантомные звуки.

Еще одной причиной тиннитуса может быть износ волосковых клеток внутреннего уха - рецепторов слуховой системы - из-за естественного старения организма. Кроме того, при их повреждении происходит необратимая потеря слуха, она тоже может сопровождаемая фантомными звуками.

Ко всему прочему, Ли добавила, что проблемы со слухом часто возникают из-за закупорки ушных проходов серой или болезни Меньера - негнойного заболевания внутреннего уха, характеризующегося увеличением объема эндолимфы.

Ранее врач назвал три опасных для человека продукта.

Болезни Врачи

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