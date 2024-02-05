Опасный вид рака помолодел в России

«Отмечается небольшой рост количества случаев рака толстой кишки. Если в 2010 году их было 619 до 40 лет, то в 2020-м - 761», - сообщил он.

По словам онколога, некоторые ученые уже стали пересматривать границу понятия раннего возраста выявления рака - с 50 до 45 лет. Однако говорить о «молодеющем» раке не вполне корректно, ведь для заболевания разных органов порог ранней диагностики также разный.

Евсеев отметил, что в России средний возраст выявления онкологических заболеваний составляет 64,4 года. За минувшие 10 лет этот показатель практически не изменился.

Онколог Руслан Басанов ранее напомнил, что регулярная половая жизнь поможет в профилактике рака предстательной железы. Жирная пища и курение также могут повысить вероятность развития этого заболевания.