Опасные венерические болезни нашли у 19 детей в Тюменской области

Врачи зафиксировали у 12 несовершеннолетних пациентов сифилис и у семи - гонорею. Наибольшая часть юных заразившихся приходится на Тюмень и Тюменский район, самому младшему из них 15. В прошлом году венерические болезни в регионе подхватили семь подростков, одному из пациентов на момент выявления не исполнилось и 14 лет.

Всего в Тюменской области сифилисом заразились 118 человек, гонореей - 207. Из-за распространения заболеваний все большее число жителей выступает за введение уроков сексуального просвещения.

В начале года Росстат сообщил о стремительном росте заболеваемости ВИЧ, туберкулезом, сифилисом и несколькими типами гепатита в стране.

Ранее в детском саду Челябинск сифилис выявили у воспитательницы , после чего признаки заболевания появились у одного из дошкольников. Венерические заболевания способны распространяться не только половым, но и контактно-бытовым путем, однако вероятность этого мала.