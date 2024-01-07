07 января 2024, 23:32

Опасные венерические болезни нашли у 19 детей в Тюменской области

РИА «Новости»
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За первые 11 месяцев 2023 года у 19 детей в Тюменской области зафиксировали опасные венерические инфекции. Об этом сообщило местное издание 72.ru со ссылкой на областной Роспотребнадзор.

Врачи зафиксировали у 12 несовершеннолетних пациентов сифилис и у семи - гонорею. Наибольшая часть юных заразившихся приходится на Тюмень и Тюменский район, самому младшему из них 15. В прошлом году венерические болезни в регионе подхватили семь подростков, одному из пациентов на момент выявления не исполнилось и 14 лет.

Всего в Тюменской области сифилисом заразились 118 человек, гонореей - 207. Из-за распространения заболеваний все большее число жителей выступает за введение уроков сексуального просвещения.

В начале года Росстат сообщил о стремительном росте заболеваемости ВИЧ, туберкулезом, сифилисом и несколькими типами гепатита в стране.

Ранее в детском саду Челябинск сифилис выявили у воспитательницы , после чего признаки заболевания появились у одного из дошкольников. Венерические заболевания способны распространяться не только половым, но и контактно-бытовым путем, однако вероятность этого мала.

Дети Болезни
07 января 2024, 22:56
Врач предупредил об опасности болезни умершей в 20 лет спортсменки
РИА «Новости»
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У молодых людей вероятность развития осложнений гриппа А очень небольшая, поэтому необходимо тщательно изучить причину смерти 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог Николай Крючков.

«Это заболевание наиболее опасно для детей до трех лет, пожилых людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин», - отметил он.

По словам иммунолога, риски осложнений для подростков, молодых людей и даже людей среднего возраста без особых факторов риска очень малы. Случай со спортсменкой Середой требует более тщательного изучения, потому что это не очень типично для гриппа.

Крючков добавил, что обнаружение гриппа типа А в организме Середы не исключило того, что она могла заразиться более серьезной инфекцией, которая и спровоцировала осложнения.

Российская конькобежка Анастасия Середа умерла в ночь на 7 января в возрасте 20 лет. Смерть наступила из-за осложнений на фоне гриппа, сообщили в Союзе конькобежцев России.

Спортсменка заболела гриппом перед новогодними праздниками.

Спортсмены Болезни Грипп Россия
07 января 2024, 22:21
Врач назвал основные причины смерти при гриппе
Pxhere
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Вирус гриппа несет собой смертельную угрозу даже для молодых и здоровых людей. В России им ежегодно заболевают более 30 миллионов человек, рассказал в беседе с kp.ru врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

«Грипп способен вызывать смертельную пневмонию. Или вирусно-бактериальную пневмонию, если к ослабленному гриппом организму присоединится бактериальная инфекция», - пояснил он.

Инфекционист предупредил, что существуют осложнения, связанные с поражением головного мозга, зрения и других органов. Также грипп может вызывать тромбозы и очень серьезное поражение дыхательной системы, приводящее к отеку легких.

«В некоторых случаях гриппу свойственно принимать агрессивное течение даже у людей без нарушений иммунной системы в прошлом. В этом и заключатся коварство гриппа. Именно поэтому и существует иммунопрофилактика» - резюмировал Викулов.

Накануне стало известно о смерти 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы. Спортсменка скончалась из-за осложнений на фоне гриппа.

Грипп Врачи Россия Вирусы человека ОРВИ
07 января 2024, 21:14
Названы 15 факторов раннего развития деменции
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Ученые Великобритании и Нидерландов выявили 15 факторов риска раннего развития деменции. Результаты исследования опубликовали в журнале JAMA Neurology.

Для участия в исследование выбрали людей, зарегистрированных в Биобанке Великобритании с 2006 по 2010 год. В итоге ученые выбрали 356 052 человек до 65 лет без признаков деменции. За время наблюдения, продолжавшегося до 2021 года, ученые зарегистрировали 485 случаев старческого слабоумия.

Первое место среди 15 выявленных факторов занял низкий уровень образования. После него следуют низкий социально-экономический статус и генетическая предрасположенность.

В топ-5 попали следующие факторы: полный отказ от алкоголя, пьянство, социальная изоляция, недостаток витамина D, высокий уровень С-реактивного белка, уменьшение силы хвата кисти, ухудшение слуха и глухота.

Завершили пятерку гипотония, инсульт, диабет, болезни сердечно-сосудистой системы и депрессия. По мнению зарубежных ученых, их исследование открыло новые возможности для профилактики деменции, у которой до сих пор нет эффективной терапии.

Невролог Новиков ранее заявил, что развитие старческого слабоумия может ускорить токсическое воздействие наркотиков.

Исследования Великобритания Болезни Алкоголь Ученые
07 января 2024, 10:26
Россиянам назвали опасные симптомы после падения
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В случае падений есть несколько симптомов, которые должны насторожить людей. Об этом RT рассказал терапевт Андрей Рябков.

По его словам, наиболее очевидным симптомом является болевое ощущение в конечности.

«В случае падения не всегда удается сгруппироваться правильно и сохранить координацию движений. Можно получить разрывы или ушибы связок, получить растяжение. Поэтому нужно сразу обратиться к травматологу, который назначит правильное лечение», - сказал врач.

Рябков отметил, что после падения в кости может возникнуть трещина. В этом случае сформируется отек, появится резкая боль, а при повреждении сосудов - синяк.

«Например, при трещине ребра возможен учащенный пульс или проблемы с дыханием. Поэтому важно вовремя полностью зафиксировать конечность до приезда врачей. Такая же ситуация с сотрясением мозга, когда появятся симптомы сонливости, слабости и тошноты», - добавил терапевт.

Ранее эндокринолог Степан Шупарский рассказал о пяти главных признаках гормонального сбоя организма.

Врачи

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