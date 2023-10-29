Опасную тенденцию инсульта выявили в России

По ее словам, последствия болезни можно предотвратить медицинским контролем и профилактикой.

«Одна из наиболее частых причин инвалидности и смерти во всем мире - острый ишемический инсульт. Причем он стремительно молодеет, в России до 8% всех случаев наблюдали у людей до 45 лет. Риск заболевания в каждые 10 лет увеличивается в три раза», - сказала Скворцова.

Глава агентства отметила, что последствий возможно избежать в первые четыре часа, пока в мозгу не произошли повреждения.

«У России есть уникальные компетенции в нейрореабилитации и лечения нарушений мозгового кровообращения. У ФМБА мощная научная и клиническая база, федеральный центр мозга оснащен необходимой техникой для мультиспиральной компьютерной, а также магнитно-резонансной томографии», - добавила она.

Ранее врач Дмитрий Иванников дал рекомендации по профилактике инсульта.