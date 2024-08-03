03 августа 2024, 01:40

Опасная бактерия начала быстро распространяться по миру

РИА «Новости»
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Всемирная организация здравоохранения предупредила о быстром распространении в мире устойчивой к антибиотикам бактерии, известной как гипервирулетная Klebsiella pneumoniae — клебсиеллы. Об этом сообщили на сайте организации.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о быстром распространении в мире устойчивой к антибиотикам бактерии, известной как гипервирулетная Klebsiella pneumoniae - клебсиеллы. Об этом сообщили на сайте организации.

В ВОЗ предупредили, что эта бактерия вызывает пневмонию, инфекции мочевыводящих путей, менингит и другие тяжелые заболевания. Кроме того, гипервирулентный штамм клебсиеллы очень опасен для людей со здоровой иммунной системой, провоцируя летальное заражение.

Клебсиелла обладает устойчивостью к антибиотику ампициллину. За последние несколько лет бактерия приобрела защиту от других антимикробных препаратов.

На сегодняшний день Klebsiella pneumoniae выявили в 16 странах мира, среди них США, Китай, Япония, Индия и Великобритания.

Ране стало известно, что в Центральной России и Поволжье участились случаи лихорадки Западного Нила. Главными переносчиками болезни являются комары, заражающиеся от перелетных птиц.

США Великобритания Здравоохранение Болезни Китай
03 августа 2024, 01:22
«Шикарный оргазм». Сексолог развеял миф о сексе в носках
Freepik
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Психолог и сексолог Александра Миллер опровергла связь между теплыми носками и возможностью достижения оргазма. Об этом она рассказала в беседе с Пятым каналом.

«Я очень сомневаюсь, что в носках можно получить шикарный оргазм. И о какой тактильности может идти речь, если как раз носки препятствуют этой тактильности?» - считает специалист.

Специалист так прокомментировала заявление нидерландских ученых о том, что якобы люди получают больше удовольствия, занимаясь сексом в носках, помогающих получить приятные тактильные ощущения. Миллер назвала это утверждение мифом.

По ее словам, страстный секс связан не с элементами одежды, а с мощными прикосновениями.

До этого Миллер опровергла миф о повышенном риске внезапной смерти у женщин из-за отсутствия секса.

Ранее сексолог Владимир Богданов объяснил, как научиться технике сквирта , что это вообще такое и как достичь оргазма. Еще раньше его коллега Дмитрий Гарин объяснил любовь к порно у женатого мужчины тем, что его супруга стала для него мамой.

Врачи Секс
02 августа 2024, 11:06
Суд запретил москвичу держать в квартире 30 кошек
РИА «Новости»
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Бутырский суд запретил жителю Москвы, у которого в квартире было 30 кошек, содержать животных и обязал привести квартиру в надлежащее состояние. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

О тяжелом положении кошек стало известно в мае. Житель одного из домов по Алтуфьевскому шоссе держал в квартире 30 кошек , при этом не пускал их в комнаты, плохо кормил и не ухаживал за ними.

На мяуканье и сильный запах обратили внимание соседи. Они пытались поговорить с хозяином квартиры, но тот игнорировал все их слова.

По данным московской прокуратуры , концентрация аммиака во взятом на пробу воздухе превысила норму в девять раз. Кроме того, хозяин не вакцинировал животных, что создавало угрозу и им самим, и ему.

Бутырский межрайонный прокурор обратился в суд с иском, который удовлетворили. Москвича обязали избавиться от кошек и запретили заводить новых.

Ранее стало известно об иске в суд на владельца знаменитых бутовских коз.

Суд Москва Кошки
02 августа 2024, 05:16
Названы первые признаки оторвавшегося тромба
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Первыми признаками такого опасного для жизни состояния как оторвавшийся тромб назвали боли в грудной клетке, внезапно появившаяся одышка и появление прожилок крови в мокроте. Об этом РИА «Новости» рассказала кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова.

«Первыми признаками оторвавшегося тромба являются внезапно появившаяся одышка, усиливающая при физической нагрузке, чувство нехватки воздуха, боли в грудной клетке, связанные с дыханием, примерно в трети случаев наблюдается кровохарканье (появление прожилок крови в мокроте - прим. ред.)», - рассказала врач.

Смирнова добавила, что встречаются и другие признаки. Это высокий пульс и тахикардия, боль, покраснение и отечность в области тромбированных вен. Она объяснила, что тромбы могут встречаться и в поверхностных венах, и в глубокой венозной системе, поэтому симптоматика может различаться.

Флеболог предупредила, что при возникновении подобных симптомов сразу нужно обратиться к врачу. Самое опасное состояние, когда имеется флотирующий тромб, не прикрепленный головкой к стенке. Он может оторваться и попасть в легочную артерию.

Ранее хирург-флеболог Армен Авакян предупредил, что узкая и обтягивающая одежда в самолете увеличивает риски тромбообразования.

Болезни Врачи
02 августа 2024, 03:31
Названы риски внезапной смерти из-за отсутствия секса
Unsplash
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Повышенный риск внезапной смерти из-за отсутствия секса у женщин — это миф, не имеющий оснований. Об этом в беседе с Пятым каналом рассказала психолог и сексолог Александра Миллер.

«Это заблуждение, потому что так живет огромное количество людей. Многие люди не встречают идеально подходящего партнера или у них есть какие-то комплексы», - сказала она.

Миллер заверила, что женщинам и мужчинам не нужно бояться внезапной смерти из-за отсутствия интимной жизни. Однако не стоит забывать, что секс является «живительной силой для всех».

Популярный миф возник после исследования в Journal of Public Health. Ученые нашли связь между уровнем сексуальной активности и риском преждевременной смерти среди женщин.

В исследовании участвовали более 14 тысяч американок в возрасте от 20 до 59 лет. Около 95% из них занимались сексом более 12 раз в год, а у 38% женщин интим был больше одного раза в неделю. Выяснилось, что у тех, кто занимался сексом реже, шансы умереть были выше почти на 70% Врач-сексолог Евгений Кульгавчук перечислил признаки патологической зависимости от секса. В их числе частая смена половых партнеров и порнофилия.

Повышенный риск внезапной смерти из-за отсутствия секса у женщин - это миф, не имеющий оснований. Об этом в беседе с Пятым каналом рассказала психолог и сексолог Александра Миллер.

Исследования Женщины Ученые Секс

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