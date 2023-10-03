Опасен для детей и пожилых. Как передается норовирус

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Заболевание широко распространено, указал профессор. Оно регистрируется в разных странах мира, в том числе и в России.

Норовирус - это РНК-содержащий вирус размером порядка 30 нанометров, сообщил ученый. По словам Альтштейна, норовирус вызывает острый гастроэнтерит. Летальность при этом состоянии низкая.

Профессор назвал норовирус достаточно заразным. Спастись от заражения им довольно сложно, отметил он.

Симптомы и длительность болезни По словам Альтштейна, главные признаки норовируса - проблемы со стулом и плохое самочувствие. Это острое заболевание, которое длится порядка одного, двух или трех дней. Обычно симптомы проходят за этот срок сами, но лучше всего при первых признаках все же обратиться к врачу и следовать его рекомендациям, посоветовал вирусолог.

Как передается? Норовирус не передается воздушно-капельным путем, обратил внимание доктор медицинских наук. Основной путь распространения заболевания - контактный.