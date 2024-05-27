«Опасен даже укус клеща». Россиян призвали быть бдительными из-за бруцеллеза

Инкубационный период в основном составляет одну-две недели. Если появляется температура, боли в суставах, желудочно-кишечные проблемы, стоит сопоставить эпидемиологическую обстановку с возможностью заражением бруцеллезом и обратиться ко врачу.

«Это заболевание опасное. <…> Человек может заразиться от животного. Заболевание поражает почти все органы. Последствия могут быть плачевными, вплоть до инвалидности или летального исхода», - рассказал он.

Если вовремя обратиться ко врачу, заболевание можно вылечить. А во время выявления таких очагов все ответственные за здравоохранение системы «поднимают на ноги», отметил профессор. Поэтому, предположил Чумаков, вероятнее всего реально опасные очаги болезни уже подавили, а распространения бруцеллеза дальше не будет.

При этом нужно проявлять бдительность. Чаще всего болезнь передается от животного к человеку, и необязательно работать на ферме и контактировать со скотом, чтобы заразиться. Источником инфекции могут быть и продукты.

«Например, молока, свежего сыра. Эти бруцеллы могут там находиться», - уточнил профессор.

Также бактерии могут находиться в мясе заболевшего животного.

Бруцеллы обнаруживают во всех тканях, подчеркнул Чумаков.