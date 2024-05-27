27 мая 2024, 16:05

«Опасен даже укус клеща». Россиян призвали быть бдительными из-за бруцеллеза

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Очаг бруцеллеза зафиксировали в Куйбышевском районе Самары. Власти региона решили ввести карантин. Это опасное заболевание может привести к летальному исходу, рассказал 360.ru главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.

Инкубационный период в основном составляет одну-две недели. Если появляется температура, боли в суставах, желудочно-кишечные проблемы, стоит сопоставить эпидемиологическую обстановку с возможностью заражением бруцеллезом и обратиться ко врачу.

«Это заболевание опасное. <…> Человек может заразиться от животного. Заболевание поражает почти все органы. Последствия могут быть плачевными, вплоть до инвалидности или летального исхода», - рассказал он.

Если вовремя обратиться ко врачу, заболевание можно вылечить. А во время выявления таких очагов все ответственные за здравоохранение системы «поднимают на ноги», отметил профессор. Поэтому, предположил Чумаков, вероятнее всего реально опасные очаги болезни уже подавили, а распространения бруцеллеза дальше не будет.

При этом нужно проявлять бдительность. Чаще всего болезнь передается от животного к человеку, и необязательно работать на ферме и контактировать со скотом, чтобы заразиться. Источником инфекции могут быть и продукты.

«Например, молока, свежего сыра. Эти бруцеллы могут там находиться», - уточнил профессор.

Также бактерии могут находиться в мясе заболевшего животного.

Бруцеллы обнаруживают во всех тканях, подчеркнул Чумаков.

Животные Продукты
27 мая 2024, 05:51
Названа новая потенциальная причина развития болезни Альцгеймера
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Ученые из Эдинбургского университета выяснили, что микроорганизмы, населяющие головной мозг человека, могут вызывать неврологические заболевания, в частности, болезнь Альцгеймера. Об этом сообщило издание LiveScience.

Человеческий мозг населяет совокупность микроорганизмов, причем предположение о существовании такого микробиома появилось еще 2013 году. До этого ученые считали этот орган стерильным, защищенным от вредных агентов, циркулирующих в крови.

Функцию естественного фильтра в мозге выполняет гематоэнцефалический барьер, но с возрастом и при неврологических заболеваниях он становится менее прочным.

Шотландские ученые доказали, что мозг людей, больных Альцгеймером, содержит разнообразные бактерии и грибки, причем в большем количестве, чем у здоровых людей. Только пока они не сумели выяснить механизм нарушения мозгового микробиома.

Некоторые ученые предположили, что микроорганизмы перемещаются из полости рта в мозг, когда человек болен кариесом или гингивитом.

Ранее доктор биологических наук Сергей Савельев рассказал, что вождение автомобиля приводит к активизации нескольких отделов головного мозга , что положительно сказывается на когнитивных способностях человека.

Исследования Вузы Болезни Ученые Шотландия
27 мая 2024, 03:26
Врач рассказал, сколько чая можно выпить в день
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В день человеку стоит выпивать не более двух чашек чая. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова в интервью РИА «Новости».

«Касаемо чая, рекомендуется пить не больше двух чашек черного, либо зеленого чая. Также можно пить травяной чай», - сказала Волкова.

Кроме того, диетолог рекомендовала россиянам не злоупотреблять кофе, и при отсутствии противопоказаний со стороны желудочно-кишечного тракта выпивать не больше одной чашки бодрящего напитка в день. Также врач напомнила, что вечером лучше избегать кофеиносодержащих напитков, таких как чай и кофе, - они могут вызвать бессонницу.

Волкова посоветовала россиянам не добавлять сахар в чай и кофе, а также отказаться от пакетированных соков, газировки и других сахаросодержащих напитков.

Ранее специалисты назвали три ошибки при выборе завтрака.

Кофе Больницы Болезни Врачи
26 мая 2024, 23:07
Россиянам назвали разрушающие кровеносную систему продукты
Pixabay
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В пищевой рацион россиян входят продукты, которые разрушают стенки кровеносных сосудов. Об опасности их чрезмерного употребления предостерегла врач-эндокринолог Екатерина Янг. Об этом сообщила «Российская газета».

На первое место специалист поставила трансжиры, которые содержатся в фастфуде, полуфабрикатах, чипсах, концентратах супов, кетчупах и майонезах. При попадании в организм вредные вещества снижают синтез липида протагластина, который делает кровеносные сосуды эластичными, снижая риск возникновения тромбов.

Также не стоит злоупотреблять сахаром и его заменителями. Они повышают риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Алкоголь Янг назвала грозным токсином, который при регулярном употреблении несет большую опасность для кровеносной системы.

Врач эндокринолог-диетолог Елена Чуракина посоветовала россиянам ежедневно употреблять в пищу не менее 500 граммов фруктов и овощей , чтобы содержащиеся в них витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатка сократили всасывание холестерина. Также специалист призвала минимизировать употребление соли, так как ее избыток повышает артериальное давление.

Врачи Алкоголь Продукты
26 мая 2024, 12:01
Исследование о массовых заражениях людей в XX веке завершили в Великобритании
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Проведенное в Великобритании расследование продемонстрировало, что власти страны несут ответственность за массовое заражение людей опасными заболеваниями в ХХ веке. Об этом сообщило РИА «Новости».

По результатам расследования, британские власти виновны в умышленном игнорировании угрозы здоровью людей и массовом заражении гепатитом С и ВИЧ.

Журналисты установили, что Национальная служба здравоохранения Великобритании в 1970-х годах закупала в США плазму крови для лечения гемофилии. Однако после применения биоматериала гепатитом С и ВИЧ заразились свыше 30 тысяч пациентов.

В США донорами в основном становились наркоманы и бывшие заключенные, для которых сдача крови была источником дохода. Британская сторона при этом до 1986 года не проверяла кровь на ВИЧ, а до 1991-го - на гепатит С. В итоге крови одного инфицированного было достаточно для заражения огромного объема плазмы.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак принес извинения жертвам массового заражения и пообещал выплатить компенсации пострадавшим.

Исследования США Великобритания ВИЧ

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