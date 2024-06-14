Онкозаболевания в России впервые включат в список профессиональных недугов

Разработанный министерством проект постановления правительства опубликовали на сайте нормативно-правовых актов. Главный профилактолог Минздрава Игорь Бухтияров заявил, что «профессиональные» онкозаболевания в России недодиагностировали - ежегодно выявляли не более 20 случаев, хотя на самом деле их могло быть до 10-12 тысяч.

В список вызывающих профзаболевания факторов предложили внести 43 пункта, например, солнечное излучение, древесную пыль, сажу, дизельное топливо и выхлопы. Они вызывали у людей меланому, рак легких, новообразования в носоглотке и другие виды онкозаболеваний.

Расширение списка профзаболеваний, по информации издания, заставит изменить требования к рабочим местам и пересмотреть тарифы страховых взносов. Рост выплат работодателей позволит снять с системы обязательного медицинского страхования часть нагрузки по финансированию лечения рака.

В России устроили доклинические исследования вакцины от рака. Минздрав планировал получить первые результаты к концу 2024 года.