29 февраля 2024, 12:04

Онкологи назвали первые симптомы рака

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Ростовские онкологи назвали первые симптомы рака кожи, легкого, молочной и предстательной желез и факторы риска его развития. Об этом сообщило издание «КП-Ростов-на-Дону».

Врачи рассказали, что рак кожи является одним из самых распространенных онкологических заболеваний в России. Риски развития меланомы повышаются под влиянием чрезмерного ультрафиолета, химических и радиационных воздействий, а также из-за перегрева кожи. К появлению рака может привести плохая наследственность и хронические кожные воспаления. В числе ранних признаков рака кожи - безболезненные наросты и розоватые шелушащиеся участки, а также появление на лице сосудистой сеточки. Если образование изменило свой цвет или форму, нужно срочно обратиться к специалисту.

Около 90% пациентов с раком легких - это курильщики. Важный способ профилактики - отказ от курения. В зоне риска находятся те, кто работает на вредном производстве, особенно с цементной и асбестовой пылью. Важно уделять повышенное внимание своему здоровью при частых вирусных инфекциях, наличии хронических заболеваний и случаях рака легких среди ближайших родственников. Основные симптомы - приступы кашля, в том числе с кровью, а также одышка, боли в груди и хрипота. На начальных стадиях лечение часто включает в себя малоинвазивные эндоскопические операции.

Для женщин особенно опасен рак груди. Им рекомендуется самостоятельно обследовать молочные железы ежемесячно и ежегодно консультироваться со специалистом. Необходимы ультразвуковые и, после 40 лет, маммографические исследования молочных желез. При обнаружении изменений следует немедленно обратиться за специализированной помощью.

Каждый седьмой мужчина сталкивается с раком простаты, особенно после 50 лет, хотя заболевание возможно и у молодых. Риски удваиваются при наличии болезни у родственников. Рекомендуется регулярный осмотр у уролога, включая ультразвук и анализы на антигены простаты, при необходимости - КТ и МРТ. Симптомы рака простаты включают частые позывы к мочеиспусканию, наличие крови в моче или сперме, боли и дискомфорт. На ранних стадиях успешное лечение возможно в 95% случаев. Продолжительное и неэффективное лечение язвы желудка, воспаления мочевого пузыря или пневмонии может свидетельствовать об онкологии.

Ранее врач Юлия Жусина рассказала, какой рак может передаваться генетически.

Здравоохранение Болезни Рак
29 февраля 2024, 11:56
Врач рассказала, какой рак может передаваться генетически
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Врач-генетик фонда «Не напрасно» Юлия Жусина рассказала, какой рак наследуют и кому стоит пройти генетический тест. Об этом сообщил портал Е1.ru.

Генетик подчеркнула, практически у любого вида рака может быть генетическая основа, однако некоторые формы заболевания передаются детям гораздо чаще: например, рак молочной железы. Тем временем рак легких почти никогда не передается.

«Если у родителей есть генетическая мутация, вероятность того, что ее унаследуют дети, часто составляет 50%, но есть и другие факторы риска», - отмечает Жусина.

По рекомендации врача, стоит проконсультироваться с генетиком или онкологом, ведь не все случаи онкозаболеваний у родственников требуют генетического тестирования. Например, если у пожилого отца, который курил с самой юности, вдруг выявили рак, то вряд ли это обусловлено генетикой.

Тем не менее в некоторых случаях семейный анамнез может стать поводом для врача, чтоб рассмотреть возможность генетического тестирования пациента. Жусина добавила, что здоровый человек без наследственного анамнеза также может оценить генетический риск рака.

Ранее гинеколог Сметник рассказала, может ли поздняя менопауза привести к раку.

Врачи Рак
29 февраля 2024, 05:59
Обновленную вакцину «Спутник V» зарегистрировали в России
РИА «Новости»
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Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновленным составом. Об этом сообщил РИА «Новости»  директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Обновленный „Спутник V“ получил регистрацию, внесены соответствующие изменения в инструкцию», - заявил он.

По словам Гинцбурга, эта регистрация позволила перейти к испытания обновленной вакцины на подростках, которые планируют завершить в конце марта. Дело в том, что для них обновленный «Спутник Лайт» не был зарегистрирован.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что достаточно сложно доказать взаимосвязь вакцинации и возникновение у привившихся людей сердечно-сосудистых и неврологических осложнений.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии на сегодняшний день серьезного риска для жизни людей со стороны коронавирусной инфекции. Она добавила, что можно ожидать новые волны заболеваемости ковидом, но неизвестно, какими они будут.

Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновленным составом. Об этом сообщил РИА «Новости» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Болезни Минздрав Россия Вакцинация Коронавирус в России и в мире
29 февраля 2024, 04:58
Назван алкогольный напиток, который не вредит ЖКТ
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Алкогольные напитки пшеничного или виноградного происхождения вредят людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом, чего не скажешь о текиле. Об этом в беседе с Общественной службой новостей рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

Специалист объяснила, у подавляющего большинства людей имеется дисбиоз кишечника, вызванный непереносимыми продуктами. В таких случаях нарушается кишечная флора, начинают продуцироваться, делиться и увеличиваться число патогенных бактерий.

Все это может спровоцировать различные аутоиммунные реакции в организме (экзема, псориаз, ревматоидный артрит и другие). Диетолог добавила, что могут возникнуть и такие проблемы, как появление агрессии, депрессии, прогрессивное снижение памяти.

По словам Королевой, единственный безвредный для ЖКТ алкогольный напиток - это текила, в которой нет глютена.

«Это уже другой продукт, который нашим организмом еще не сильно отторгается. Текилу организм пока еще принимает, как показывает опыт и практика», - заявила она.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что шампанское может привести к развитию сахарного диабета второго типа , ухудшить зрение, вызвать приступы мигрени и нарушить работу печени.

Болезни Врачи Алкоголь
29 февраля 2024, 02:58
Названы эффективные способы избавления от храпа
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Храп может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому необходимо от него избавляться. Эффективные методы борьбы с ним в беседе с «Аргументами и фактами» назвал врач-оториноларинголог Пушкинской больницы имени профессора В. Н. Розанова Станислав Борисовский.

По словам врача, из-за храпа возрастает риск развития гипертонии и апноэ во сне - кратковременной остановки дыхания на десять и более секунд. Борисовский уточнил, что у людей с апноэ чаще наблюдается недосып, который увеличивает вероятность развития диабета.

Самый простой способ избавиться от храпа - постараться не спать на спине. Также нужно заменить подушку на более высокую и жесткую.

Кроме того, Борисовский посоветовал делать гимнастику для укрепления мышц гортани. Именно отсутствие тонуса этих мышц влияет на появление храпа.

По словам врача, решить проблему с храпом можно с помощью увулопалатопластики - операции, во время которой уменьшают небный язычок и уплотняют ткани мягкого неба. За счет этого увеличивается просвет дыхательных путей и уменьшается интенсивность храпа, резюмировал Борисовский.

Сомнолог Павел Кудинов также напомнил, что страдающие храпом люди рискуют столкнулся с заболеваниями сердца и нервной системы.

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