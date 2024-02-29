Онкологи назвали первые симптомы рака

Врачи рассказали, что рак кожи является одним из самых распространенных онкологических заболеваний в России. Риски развития меланомы повышаются под влиянием чрезмерного ультрафиолета, химических и радиационных воздействий, а также из-за перегрева кожи. К появлению рака может привести плохая наследственность и хронические кожные воспаления. В числе ранних признаков рака кожи - безболезненные наросты и розоватые шелушащиеся участки, а также появление на лице сосудистой сеточки. Если образование изменило свой цвет или форму, нужно срочно обратиться к специалисту.

Около 90% пациентов с раком легких - это курильщики. Важный способ профилактики - отказ от курения. В зоне риска находятся те, кто работает на вредном производстве, особенно с цементной и асбестовой пылью. Важно уделять повышенное внимание своему здоровью при частых вирусных инфекциях, наличии хронических заболеваний и случаях рака легких среди ближайших родственников. Основные симптомы - приступы кашля, в том числе с кровью, а также одышка, боли в груди и хрипота. На начальных стадиях лечение часто включает в себя малоинвазивные эндоскопические операции.

Для женщин особенно опасен рак груди. Им рекомендуется самостоятельно обследовать молочные железы ежемесячно и ежегодно консультироваться со специалистом. Необходимы ультразвуковые и, после 40 лет, маммографические исследования молочных желез. При обнаружении изменений следует немедленно обратиться за специализированной помощью.

Каждый седьмой мужчина сталкивается с раком простаты, особенно после 50 лет, хотя заболевание возможно и у молодых. Риски удваиваются при наличии болезни у родственников. Рекомендуется регулярный осмотр у уролога, включая ультразвук и анализы на антигены простаты, при необходимости - КТ и МРТ. Симптомы рака простаты включают частые позывы к мочеиспусканию, наличие крови в моче или сперме, боли и дискомфорт. На ранних стадиях успешное лечение возможно в 95% случаев. Продолжительное и неэффективное лечение язвы желудка, воспаления мочевого пузыря или пневмонии может свидетельствовать об онкологии.

Ранее врач Юлия Жусина рассказала, какой рак может передаваться генетически.