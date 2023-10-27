27 октября 2023, 00:32

Онколог рассказал, какие риски ждут людей после 50 лет

Pxhere
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Риск развития онкологических заболеваний увеличивается с возрастом. Некоторые виды рака чаще всего диагностируют после 50 лет. Об этом Варвара Саникевич врач-онколог «Клиники Фомина» рассказала «Вечерней Москве».

По словам медика, самыми распространенными видами рака в мире являются рак молочной железы, рак легких, рак кишечника, рак предстательной железы, рак кожи и рак желудка.

Увеличение риска возникновения и развития опухолей с возрастом связано прежде всего с ослабеванием работы иммунной системы. Еще одна причина заключается в накоплении генетических мутаций в клетках по мере того, как наш организм стареет, отметила врач.

Мутации возникают из-за разных факторов. Это может быть негативное воздействие окружающей среды, инфекции, образ жизни, индивидуальные особенности. Чтобы обнаружить предраковые заболевания или рак на ранней стадии, после 45 лет каждому человеку необходимо проходить скрининг. Это позволит предотвратить развитие болезни.

Ранее ученые Сеченовского университета рассказали о способах замедлить рост опухоли печени.

Медицина Рак
28 октября 2023, 01:43
Сальмонеллу обнаружили в популярном петербургском ресторане
Freepik
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У восьми отравившихся гостей петербургского ресторана Ivori Garden обнаружили сальмонеллу. Всего в кафе отравились 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

Петербургское управление Роспотребнадзора проводит расследование случаев отравления посетителей кафе Ivori Garden на Советской улице. По данным ведомства, у 11 клиентов заведения появились симптомы кишечной инфекции. Лабораторные исследования показали, что у восьми из них обнаружена сальмонелла.

Инспекторы Роспотребнадзора также нашли сальмонеллу в пробах пищевой продукции ресторана. В результате заведение временно закрыто. Ведомство направила материалы дела в суд, для принятия решения об административном приостановлении деятельности. Рассмотрение дела назначено на 1 ноября.

В начале октября школьника из Подмосковья госпитализировали с симптомами острого отравления из-за съеденной шоколадки.

Санкт-Петербург Болезни Питание Рестораны
26 октября 2023, 21:52
Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса
РИА «Новости»
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Министерство здравоохранения России поделилось обновленными рекомендациями для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Документ опубликовали на сайте ведомства.

Согласно ему, для лечения COVID-19 рекомендовали 13 препаратов. В ведомстве напомнили, что к приоритетным группам по антикоронавирусной вакцинации относятся люди с иммунодефицитом, онкологией, получающие лучевую терапию, химиотерапию, таргетную терапию или иммунотерапию.

Одним из нововведений стало включение в документ вакцины «Гам-КОВИД-Вак-Д», предназначенной для детей от 6 до 11 лет.

По словам медиков, коронавирус начал приобретать характер сезонной инфекции. Для окружающих потенциально опасен инфицированный человек в конце инкубационного периода и в первые дни заболевания.

Ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что люди, которые прошли вакцинацию назальным препаратом, прекращали распространять коронавирус. Такая вакцина предоставила медицине дополнительные возможности, отметил он.

Минздрав Россия Коронавирус в России и в мире
25 октября 2023, 18:43
Ученые предупредили о риске заболевания раком из-за «вечных химикатов»
Unsplash
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Некоторые производители используют при выпуске пластиковых контейнеров для еды, одежды и посуды искусственные химикаты, которые способны увеличить риск возникновения рака щитовидной железы. Об этом со ссылкой на исследование группы американских ученых сообщило издание eBioMedicine.

Ученые проверили медицинские карточки почти 90 больных раком и выяснили, что вероятность развития болезни под воздействием перфтороктансульфоновой кислоты возрастает до 56%.

Особую опасность для здоровья представляют «вечные химикаты» - так называют группу искусственно синтезируемых веществ. В основном их применяют при производстве предметов домашнего обихода, косметики, упаковок для еды, изготовлении посуды и окрашивании одежды.

Ранее россиянам рассказали, что сосиски и колбасы способны вызвать рак поджелудочной железы , который является одним из самых опасных видов онкологии из-за затрудненной диагностики.

Ученые Онкология
25 октября 2023, 11:32
Новый метод пересадки поджелудочной железы разработали в институте Склифосовского в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Официальное свидетельство о научном открытии получили ученые НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского за выявление особенности кровоснабжения головки поджелудочной железы и разработку нового метода пересадки органа. Об этом рассказал столичный департамент здравоохранения.

За эту разработку в августе 2023 года ученые также получили памятные медали имени академика П. Л. Капицы от Международной академии авторов научных открытий и изобретений Российской академии естественных наук.

За последние 15 лет врачам НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского удалось успешно выполнить более 80 трансплантаций поджелудочной железы, что стало самым высоким показателем в стране.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планах строительства нового комплекса НИИ имени Склифосовского. В этом году знаменитому учреждению исполнится сто лет.

Результаты исследования опубликовали в престижном Азиатском хирургическом журнале. С применением этого метода уже стали проводить около 10% подобных операций.

Медицина Москва 2023

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