Онколог рассказал, какие риски ждут людей после 50 лет

По словам медика, самыми распространенными видами рака в мире являются рак молочной железы, рак легких, рак кишечника, рак предстательной железы, рак кожи и рак желудка.

Увеличение риска возникновения и развития опухолей с возрастом связано прежде всего с ослабеванием работы иммунной системы. Еще одна причина заключается в накоплении генетических мутаций в клетках по мере того, как наш организм стареет, отметила врач.

Мутации возникают из-за разных факторов. Это может быть негативное воздействие окружающей среды, инфекции, образ жизни, индивидуальные особенности. Чтобы обнаружить предраковые заболевания или рак на ранней стадии, после 45 лет каждому человеку необходимо проходить скрининг. Это позволит предотвратить развитие болезни.

Ранее ученые Сеченовского университета рассказали о способах замедлить рост опухоли печени.