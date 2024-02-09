09 февраля 2024, 06:19

Онколог рассказал, какие факторы повышают риск развития рака эндометрия

РИА «Новости»
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Изменения длительности или тяжести менструального цикла могут говорить о возникновении раковой опухоли в области матки. Об этом рассказал онколог, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов в беседе с «Газета.ru».

По словам специалиста, рак эндометрия является одной из самых частых злокачественных опухолей половых органов женщины. В большинстве случаев онкологическое заболевание появляется у пациенток в постменопаузе.

Также примерно 5% случаев рака возникают из-за генетической предрасположенности. Еще опухоль может вырасти на фоне диабета, синдрома поликистозных яичников и частого приема гормональных веществ.

Еще одно заболевание, которое влияет на развитие опухоли, - ожирение.

«Жировая ткань преобразует в эстрогены другие гормоны - андрогены. Если уровень эстрогенов значительно повышен, то риск развития опухолей эндометрия также увеличивается. Получается, чем больше жировой ткани, тем выше вероятность заболеть раком эндометрия», - сказал онколог.

Ранее врач-эксперт медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова заявила, что после 50 лет у женщин повышается риск возникновения рака , сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. По словам медика, до наступления менопаузы организм женщины защищают эстрогены, поэтому риск заболеваний снижается.

Врачи Женщины Рак Ожирение Диабет Онкология
09 февраля 2024, 01:34
«Пошел по экстремальному пути». Доктор Продеус выдвинул версию о смерти Жириновского
РИА «Новости»
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Чрезмерная вакцинация сыграла «не лучшую роль» в судьбе лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик убедил себя, что вакцинация — это хорошо, и пошел по экстремальному пути. Об этом на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой рассказал профессор, доктор наук, главный детский аллерголог-иммунолог Подмосковья, научный руководитель центра аллергологии НИКИ детства, глава Ассоциации независимых аптек России Андрей Продеус.

Чрезмерная вакцинация сыграла «не лучшую роль» в судьбе лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик убедил себя, что вакцинация - это хорошо, и пошел по экстремальному пути. Об этом на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой рассказал профессор, доктор наук, главный детский аллерголог-иммунолог Подмосковья, научный руководитель центра аллергологии НИКИ детства, глава Ассоциации независимых аптек России Андрей Продеус.

Профессор считает, что Жириновский был очень грамотным человеком, который стремился получить максимум информации по интересующей его теме.

«При этом он, как доминантный человек, не очень любил слушать людей, которые были вокруг, или в чем-то могли показать слабину своих взглядов. Поэтому, получив в себе некую идею, что вакцинация это хорошо, что правда, все-таки пошел по экстремальному пути», - рассказал Продеус.

Доктор отметил, что политика предупреждали о вреде чрезмерной вакцинации. С учетом его возраста и сопутствующих заболеваний, многочисленные прививки «сбивали» иммунитет.

«Вместо активации иммунитета против патогена произошло приучение, развитие толерантности», - пояснил профессор.

Продеус заявил, что вакцинация в таком режиме сыграла не последнюю роль в состоянии здоровья Жириновского.

Россия Вакцинация Владимир Жириновский
08 февраля 2024, 10:37
Возраст отказа от курения сыграет существенную роль в снижении риска развития рака
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Курение повышает риск развития различных видов рака, но отказ от табака приводит к существенному снижению угрозы. Исследование южнокорейских ученых, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показало, что возраст, когда человек бросил вредную привычку, играет решающую роль.

Курение повышает риск развития различных видов рака, но отказ от табака приводит к существенному снижению угрозы. Исследование южнокорейских ученых, опубликованное в журнале JAMA Network Open , показало, что возраст, когда человек бросил вредную привычку, играет решающую роль.

Авторы проанализировали данные почти трех миллионов жителей Южной Кореи в возрасте от 30 лет. С 2002 года все участники прошли несколько обследований в рамках национальной программы страхования здоровья. За ними наблюдали в среднем более 13 лет.

«Риск рака легких незначительно увеличивался в течение пяти лет после отказа от курения, а затем постепенно снижался, достигнув 50% у постоянных курильщиков через 12 лет», - сообщили исследователи.

Отказ от вредной привычки в любом возрасте приводил к снижению риска развития рака, но ученые заметили разницу между теми, кто бросил курить в возрасте до 50 лет и после. У первых вероятность рака легкого снизалась на 57%, у вторых - на 39%. Раннее прекращение курения, до среднего возраста, существенно снижает вероятность развития онкозаболевания.

«Результаты подчеркивают важность содействия отказу от курения», - заключили специалисты.

Курение обычных и электронных сигарет также негативно влияет на здоровье полости рта. Никотин вызывает сухость и воспаления слизистой, что приводит к болезненности десен, изменению цвета зубов, повышению их чувствительности и развитию кариеса.

Исследования Курение Ученые Южная Корея Рак
08 февраля 2024, 04:30
Врачи назвали продукты, которые помогут избавиться от висцерального жира
Freepik
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Избавиться от висцерального жира, который накапливается глубоко в брюшной полости, помогут определенные продукты в рационе питания. «Российская газета» собрала мнения экспертов в области диетологии.

Риск ожирения на 11% поможет снизить ежедневная порция квашеной корейской капусты (кимчи). Этот продукт низкокалорийный, богат пищевыми волокнами молочнокислыми бактериями, витаминами и полифенолами, рассказали врачи клиники Кливленда.

«Квашеная капуста <…> - это еще одно ферментированное сокровище», - привело издание мнение ученых.

Также полезно добавить в рацион белое мясо, рыбу, постное красное мясо, фасоль и яйца. Уровень висцерального жира поможет снизить средиземноморская диета, считает американский диетолог Линос Коннолли. Важно употреблять «полезные жиры», например, оливки, оливковое масло и авокадо. Кроме этого, в меню должна быть жирная рыба.

Ранее диетолог посоветовала худеющим людям заменить привычные десерты на пастилу и мармелад. Еще один вариант - мандарины в темном горьком шоколаде.

Избавиться от висцерального жира, который накапливается глубоко в брюшной полости, помогут определенные продукты в рационе питания.

«Российская газета» собрала мнения экспертов в области диетологии.

Питание Ученые Диеты Ожирение Продукты
06 февраля 2024, 13:46
Врачи в Москве спасли столетнюю пациентку с проблемами сердца
РИА «Новости»
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Московские медики смогли сохранить жизнь столетней пациентке, вовремя установив ей кардиостимулятор. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Женщину преклонного возраста экстренно доставили в отделение интенсивной терапии с подозрением на инфаркт миокарда. Диагностический осмотр показал, что у пенсионерки атриовентрикулярная блокада третьей степени.

Лечащий персонал определил стратегию лечения. Принимая в расчет преклонный возраст пациентки и взвесив риски, врачи решили установить ей постоянный кардиостимулятор.

После успешного хирургического вмешательства пациентка прошла реабилитацию и спустя шесть дней выписалась домой.

Ранее в Московском областном центре охраны материнства и детства спасли ребенка с кистой в кишечнике. Маленькой пациентке с редким диагнозом провели срочную операцию.

Здравоохранение Пенсионеры Врачи Москва

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