Онколог рассказал, какие факторы повышают риск развития рака эндометрия

По словам специалиста, рак эндометрия является одной из самых частых злокачественных опухолей половых органов женщины. В большинстве случаев онкологическое заболевание появляется у пациенток в постменопаузе.

Также примерно 5% случаев рака возникают из-за генетической предрасположенности. Еще опухоль может вырасти на фоне диабета, синдрома поликистозных яичников и частого приема гормональных веществ.

Еще одно заболевание, которое влияет на развитие опухоли, - ожирение.

«Жировая ткань преобразует в эстрогены другие гормоны - андрогены. Если уровень эстрогенов значительно повышен, то риск развития опухолей эндометрия также увеличивается. Получается, чем больше жировой ткани, тем выше вероятность заболеть раком эндометрия», - сказал онколог.

Ранее врач-эксперт медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова заявила, что после 50 лет у женщин повышается риск возникновения рака , сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. По словам медика, до наступления менопаузы организм женщины защищают эстрогены, поэтому риск заболеваний снижается.