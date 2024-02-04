Онколог рассказал, как избежать появления рака

Он отметил, что на ранних стадиях болезнь может скрываться за такими симптомами, как незначительное повышение температуры и головные боли. Пациенты начинают лечить эти симптомы самостоятельно, что может усилить рост раковых клеток.

Каприн рекомендовал проходить профилактические осмотры и диспансеризации, чтобы вовремя оценивать состояние организма. По его словам, на ранних стадиях анализ крови на онкомаркеры неинформативен.

Врач подчеркнул, что система диспансеризации в России помогает обнаружить рак на ранней стадии и включает скриннинг по семи наиболее распространенным локализациям рака. Такого опыта нет ни в одной другой стране.

Народные методы не способны вылечить рак, пациент только потеряет драгоценное время. Кроме того, инфекционная природа рака до сих пор не подтверждена, хотя есть инфекции, которые могут привести к его развитию, например, вирус папилломы человека.

Также Каприн напомнил, что на периоде ремиссии пациенту нужно постоянно наблюдаться и следовать рекомендациям врача.

Ранее онколог Ани Баданян напомнила, что женщинам старше 40 лет необходимо регулярно в обязательном порядке проходить маммографию.