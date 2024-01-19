19 января 2024, 22:08

Онколог назвал триггеры развития рак желудка

РИА «Новости»
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Канцерогены, содержащиеся в пище, могут стать одной из причин развития рака желудка. Об этом «Газете.ru» рассказал врач-онколог высшей категории, врач-хирург «СМ-Клиника» Беслан Балкаров.

По словам специалиста, рак желудка является опасным онкологическим заболеванием, занимающим в России шестое место среди всех видов рака. Балкаров перечислил и другие триггеры, способствующие его развитию. Генетическая предрасположенность и колонизация желудка бактерией Helicobacter pylori - еще два фактора риска.

За питанием тоже нужно следить. Избыточное потребление копченой, жареной, соленой, консервированной и острой пищи является еще одним фактором риска. По его словам, в Японии рак желудка лидирует среди других онкологических заболеваний, потому что в местной кухне господствует острая и углеводная пища.

Не стоит забывать и про канцерогены в пище - различные нитраты и нитриты, азотную и азотистую кислоту, которые содержатся не только в овощах и фруктах, но и в копченых и вяленых продуктах, пиве и сырах.

«Алкогольные напитки и табак - мощные провокаторы онкологии ЖКТ. Этиловый спирт и токсичные канцерогены, содержащиеся в сигаретах, вызывают острые эрозивные процессы в желудке, которые со временем могут перерасти в рак желудка», - добавил Балкаров.

Относительно лечения врач отметил, что на ранних стадиях рака эффективным окажется хирургическое удаление пораженного органа с регионарными лимфоузлами. Здесь прогнозы благоприятные - выживаемость пациента составляет более 80%.

Ранее врач-онколог Ани Баданян предупредила, что женщины старше 40 лет должны регулярно в обязательном порядке проходить маммографию. Процедура способна выявить рак молочной железы на ранней стадии.

Болезни Питание Врачи Онкология
19 января 2024, 18:19
Врачи объяснили, почему женщины сильнее мужчин мерзнут на холоде
РИА «Новости»
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У женщин отмечается повышенная чувствительность к холоду, по сравнению с мужчинами из-за особенностей организма. Об этом журналу Patient заявили терапевт Сара Джарвис и профессор прикладной физиологии Майк Типтон

По словам Типтон, у женщин более чувствительные сосуды и на 10% больше жира, чем у мужчин. Жировая прослойка защищает внутренние органы от низких температур, но изолирует кожу от внутреннего тепла тела. Именно поэтому женщины быстрее замерзают на улице и медленно согреваются в теплом помещении.

Врачи отметили, что пациенты с заболеваниями щитовидной железы также чувствительны к холоду. Такой симптом характерен для людей с синдромом Рейно. Джарвис пояснила, что под воздействием низкой температуры у пациентов возникает спазм сосудов рук.

Специалисты порекомендовали в холодную погоду надевать многослойную одежду, а не один теплый свитер. Именно многослойность помогает телу удерживать тепло, пояснили они.

Врач Александр Умнов предупредил любителей нырять в прорубь на Крещение об опасности для организма. По его словам, прыжок в ледяную воду может вызвать спазм коронарных сосудов.

Врачи Женщины Мужчины
19 января 2024, 14:55
Модернизированный корпус городской клинической больницы № 52 заработал в Москве
РИА «Новости»
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Обновленный лечебный корпус городской клинической больницы (ГКБ) № 52 в Москве открыл двери для первых пациентов. Для горожан стали доступны ревматологический и гематологический центры с современным оборудованием. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в Москве активно идет модернизация системы здравоохранения. Так, в обновленном корпусе № 4 городской больницы № 52 москвичи могут обратиться за необходимой лечебно-диагностической помощью в зависимости от карты пациента.

«Помимо круглосуточного стационара, в центрах организованы дневные стационары с полным доступом к диагностической и лечебной базе ГКБ № 52, а молекулярно-генетическая лаборатория, оборудованная в обновленном корпусе, помогает врачам в выборе оптимальных решений в лечении», - добавила заммэра.

Кроме того, внутри медицинского корпуса для пациентов оборудовали 12 реанимационных коек. Также более 1,6 тысячи единиц современного медицинского оборудования установили внутри медучреждения. Среди них - аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательные, МРТ и КТ и другое.

Благодаря технологичному оснащению медики ревматологической службы больницы могут применять инновационные интегрированные схемы в терапии. К тому же жители столицы с онкогематологическими заболеваниями смогут получить качественные медицинские услуги в соответствии с последними стандартами.

Ранее для москвичей, игнорирующих рекомендации врачей, записали видеообращения.

Здравоохранение Больницы Анастасия Ракова Москва
19 января 2024, 05:15
Врач назвал рецепт вредного завтрака
Freepik
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Завтра — это самый важный прием пищи за день, с ним человек должен получать четверть всех питательных веществ. Но некоторые привычные продукты для завтрака могут навредить организму. Об этом рассказала доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в интервью «Радио 1».

Завтра - это самый важный прием пищи за день, с ним человек должен получать четверть всех питательных веществ. Но некоторые привычные продукты для завтрака могут навредить организму. Об этом рассказала доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в интервью «Радио 1».

Фрукты и овощи, хотя и богаты витаминами, могут навредить людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«Они будут дополнительным раздражителем для слизистой желудка. Это будет только поддерживать патологический процесс», - объяснила врач.

По той же причине диетолог не советует пить утром кофе. Хотя каши считаются полезным завтраком, но они не относятся к быстрорастворимым вариантам - в них используется мука, много сахара, ароматизаторов и подсластителей. Вредно также есть с утра хлебобулочные изделия - они могут вызвать брожение в кишечнике.

Сладкие продукты с высоким гликемическим индексом резко повысят уровень инсулина в крови, а это негативно скажется на работоспособности.

Ранее стало известно, какой напиток может защитить организм от рака и диабета , повышает иммунитет и замедляет процессы старения головного мозга.

Еда Кофе Врачи Интервью Продукты
19 января 2024, 03:24
Трихолог назвал три причины появления ранней седины
РИА «Новости»
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Седина у молодых людей может появиться по трем причинам — стресс, генетика и недостаток витаминов и минералов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-трихолог Юлия Нагайцева.

По словам специалиста, ранней сединой называют изменение цвета волос у людей моложе 25 лет. Она может появиться, если в организме человека имеется дефицит железа, меди, цинка или витаминов группы B. Во втором случае имеется генетическая предрасположенность. Обычно у родственников тоже рано появились седые волосы.

«Также может повлиять стрессовый фактор», - добавила Нагайцева.

С генетикой сложно спорить, но вот решить проблему, связанную с дефицитом определенных витаминов и минералов, можно, если быстро обратиться к врачу. В таком случае можно будет вернуть цвет хотя бы частично.

Ранее дерматовенеролог Европейского медицинского центра Светлана Турбовская рассказала, что преждевременное появление седых волос может указывать на аутоиммунные заболевания и индивидуальные генетические особенности человека. Они также могут появиться у людей, находящихся в состоянии стресса, или придерживающихся строгих диет.

Седина у молодых людей может появиться по трем причинам - стресс, генетика и недостаток витаминов и минералов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-трихолог Юлия Нагайцева.

Молодежь Врачи

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