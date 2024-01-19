Онколог назвал триггеры развития рак желудка

По словам специалиста, рак желудка является опасным онкологическим заболеванием, занимающим в России шестое место среди всех видов рака. Балкаров перечислил и другие триггеры, способствующие его развитию. Генетическая предрасположенность и колонизация желудка бактерией Helicobacter pylori - еще два фактора риска.

За питанием тоже нужно следить. Избыточное потребление копченой, жареной, соленой, консервированной и острой пищи является еще одним фактором риска. По его словам, в Японии рак желудка лидирует среди других онкологических заболеваний, потому что в местной кухне господствует острая и углеводная пища.

Не стоит забывать и про канцерогены в пище - различные нитраты и нитриты, азотную и азотистую кислоту, которые содержатся не только в овощах и фруктах, но и в копченых и вяленых продуктах, пиве и сырах.

«Алкогольные напитки и табак - мощные провокаторы онкологии ЖКТ. Этиловый спирт и токсичные канцерогены, содержащиеся в сигаретах, вызывают острые эрозивные процессы в желудке, которые со временем могут перерасти в рак желудка», - добавил Балкаров.

Относительно лечения врач отметил, что на ранних стадиях рака эффективным окажется хирургическое удаление пораженного органа с регионарными лимфоузлами. Здесь прогнозы благоприятные - выживаемость пациента составляет более 80%.

Ранее врач-онколог Ани Баданян предупредила, что женщины старше 40 лет должны регулярно в обязательном порядке проходить маммографию. Процедура способна выявить рак молочной железы на ранней стадии.