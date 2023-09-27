Онколог назвал стремительно приближающую рак ошибку

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По словам онколога, негатив усиливает раковые клетки. Люди частно недооценивают важность умения управлять своими эмоциями, а также их влияние на здоровье и иммунитет.

Распространенным заблуждением врач назвал убеждение многих людей в том, что курение может привести только к раку легких. По словам онколога, эта пагубная привычка также повышает риски возникновения опухоли губы, трахеи, пищеварительной и мочевыделительной систем, молочной железы и шейки матки.

Чаще новообразования возникают у тех людей, чья работа требует не физической активности, а усидчивости. Ослабляет иммунитет и способствует развитию болезни также и дефицит сна.

Чрезмерное увлечение алкоголем также может обернуться большими рисками. Пристрастие к спиртным напиткам увеличивает шансы возникновения рака ротовой полости, горла, груди, пищевода и толстой кишки.

Онкохирург и химиотерапевт Антон Иванов ранее заявлял, что даже молодым людям стоит ежегодно сдавать 10 основных анализов для определения рака. Он отметил, что на ранних стадия может не быть никаких признаков. Поэтому важно сдавать анализы крови, мочи, кала, биохимию, делать проверку гормонов щитовидной железы и крови на гликированный гемоглобин и свертываемость.

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