Онколог назвал первый симптом агрессивного рака поджелудочной железы
Врачи считают одним из самых агрессивных онкологических заболеваний рак поджелудочной железы. Он быстро прогрессирует и плохо поддается лечению. Врач онколог и хирург Иван Карасев в своем Telegram-канале рассказал о признаках этого заболевания.
«Выведение из строя этого органа пошатнет сразу две огромные системы в человеческом теле: пищеварительную и гормональную», - объяснил онколог.
Нарушение работы поджелудочной железы сопровождается желтушностью кожи и склер. Желтизна может быть первым признаком опухоли головки поджелудочной железы, отметил врач. Рак этого органа плохо диагностируется даже на ранней стадии.
В зоне риска - больные панкреатитом и сахарным диабетом, добавил Карасев.
Гастроэнтеролог Асиш Басси отметил, что желтуха, которая манифестируется пятнами на лице, является признаком рака поджелудочной железы. О развитии онкологического заболевания также свидетельствуют боли в спине, потеря аппетита и проблемы с пищеварением, сообщили «Известия».