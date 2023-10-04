Онколог Бернацкий призвал отказаться от растворимого кофе

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Он назвал растворимый кофе суррогатом и призвал отказаться от его употребления.

«Люди, которые пьют кофе „три в одном“, не тонизируются, а засыпают», - указал эксперт.

По словам врача, действие напитка также определяется его дозировкой и добавками. Даже натуральный кофе при смешивании с молоком или сливками вызывает брожение, которое участвует в развитии патогенной микрофлоры. Это может привести к интоксикации и расстройству работы ЖКТ, добавил Бернацкий.

«Также кофеин стимулирует выработку желудочного сока, секреторную способность поджелудочной железы», - обратил внимание врач.

Он отметил, что на эффект от кофе также влияет индивидуальная чувствительность рецепторов к кофеину.

«Главное - не переборщить и не получить кофеинового отравления, когда перевозбуждаются рецепторы и возникает вегетативный синдром головокружения, общая слабость, одышка и так далее», - предупредил эксперт.

Ранее фитнес-эксперт Елена Рябинкова посоветовала отказаться от кофе перед тренировками. Она указала, что во время физических нагрузок лучше всего пить негазированную воду или разбавленный яблочный фреш.