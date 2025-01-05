Онищенко предупредил об угрозе завоза смертельного вируса из Китая

По его словам, поводом для беспокойства может стать тот факт, что множество жителей России решили провести новогодние каникулы в Китае и в скоро начнут возвращаться на родину.

Онищенко посоветовал честно рассказать врачу в случае обращения в больницу с симптомами ОРВИ о поездке в Китай. Также лучше носить маски, чтобы не спровоцировать вспышку заболевания. Он отметил, что более всего метапневмовирус опасен для детей, которые могут столкнуться с тяжелым течением инфекции.

По мнению эпидемиолога, сейчас рано говорить о закрытии российских границ или других строгих мерах, которые помогли бы затормозить распространение инфекции.

Ранее в Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса человека (hMPV). Пациенты поступают в больницы с кашлем, болью в горле и головокружением. В Минздраве пенсионеров и детей младше пяти лет внесли в группу риска, которые наиболее подвержены тяжелому течению болезни.