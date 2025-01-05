05 января 2025, 22:49

Онищенко предупредил об угрозе завоза смертельного вируса из Китая

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Россиянам нужно быть более настороженными после сообщений о распространении метапневмовируса (hMPV) в Китае. Об этом Life.ru заявил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко.

По его словам, поводом для беспокойства может стать тот факт, что множество жителей России решили провести новогодние каникулы в Китае и в скоро начнут возвращаться на родину.

Онищенко посоветовал честно рассказать врачу в случае обращения в больницу с симптомами ОРВИ о поездке в Китай. Также лучше носить маски, чтобы не спровоцировать вспышку заболевания. Он отметил, что более всего метапневмовирус опасен для детей, которые могут столкнуться с тяжелым течением инфекции.

По мнению эпидемиолога, сейчас рано говорить о закрытии российских границ или других строгих мерах, которые помогли бы затормозить распространение инфекции.

Ранее в Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса человека (hMPV). Пациенты поступают в больницы с кашлем, болью в горле и головокружением. В Минздраве пенсионеров и детей младше пяти лет внесли в группу риска, которые наиболее подвержены тяжелому течению болезни.

Болезни Геннадий Онищенко Врачи Россия Китай ОРВИ Вирусы
05 января 2025, 21:49
В Минздраве рассказали, у кого метапневмовирус протекает тяжелее всего
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Тяжелое течение метапневмовируса грозит маленьким детям и людям старше 65 лет. Группы риска тяжелого течения этой болезни РИА «Новости» назвал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.

«Риску тяжелого течения инфекции подвержены дети до пяти лет, взрослые старше 65 лет и лица, страдающие иммунодефицитом», - отметил он.

По словам эксперта, метапневмовирус схож по симптомам со многими другими ОРВИ. У заразившегося появляются кашель, насморк, повышение температуры и одышка. Он отметил, что у взрослых болезнь может протекать практически бессимптомно.

Чуланов подчеркнул, что метапневмовирус успел широко распространиться по всему миру, его относят к типичным возбудителям ОРВИ. В России инфекции чаще проявляется в сезонные подъемы заболеваемости.

Ранее в Китае забили тревогу из-за вспышки метапневмовируса человека.

Больницы в провинциях страны переполнены пациентам с этим заболеванием.

Болезни Минздрав Врачи ОРВИ
05 января 2025, 04:48
Россиянам объяснили, почему нельзя резко отказываться от алкоголя
РИА «Новости»
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Употребление алкоголя вредно для здоровья, но и резкий отказ от него может привести к серьезным последствиям в виде белой горячки и эпилепсии. Нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Юрий Сиволап сообщил об этом Lenta.ru.

«Резкий отказ от алкоголя способен привести к двум серьезным осложнениям - алкогольной эпилепсии либо алкогольному делирию, белой горячке. Оба этих состояния крайне нежелательны», - предупредил он.

Сиволап сообщил, что во время приступа алкогольной эпилепсии безвозвратно погибнут сотни тысяч нервных клеток, а белая горячка может обернуться острой мозговой недостаточностью и гибелью человека. Врач объяснил это тем, что при синдроме отмены привыкшие к этанолу мозговые рецепторы перевозбудятся. Он сказал, что смягчить этот синдром можно методами фармакологического лечения, но не «очищающими» капельницами.

Кроме цирроза печени и сердечно-сосудистых заболеваний алкоголизм может привести к неожиданным последствиям. У жителя Китая из-за зависимости позеленела кровь.

Здравоохранение Алкоголь Медицина
05 января 2025, 04:07
Любителям бани рассказали, почему нельзя прыгать в снег
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Стресс от разницы температур, когда человек после бани прыгает в сугроб, может вызвать перепад давления и сердечный приступ. Об этом РИА «Новости» сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Врач посоветовал россиянам, у которых есть проблемы со здоровьем, заменить сугроб на прохладный душ. Также нужно помнить, что от разницы температур может случится резкий спазм сосудов, что негативно скажется на состоянии человека.

Ранее врач Денис Банный напомнил, что не нужно посещать баню при эпилепсии и инфекционных заболеваниях. Людям с варикозной болезнью вен нужно париться с осторожностью.

Здравоохранение Болезни Врачи Россия
05 января 2025, 00:11
Производители назвали популярные за рубежом российские лекарства
РИА «Новости»
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Россия организовала поставку медикаментов в 160 стран. За рубежом востребованы антибиотики, иммуностимулирующие средства, вакцины и другие препараты. «Российская газета» перечислила самые популярные экспортируемые отечественные лекарства.

Россия организовала поставку медикаментов в 160 стран. За рубежом востребованы антибиотики, иммуностимулирующие средства, вакцины и другие препараты.

«Российская газета» перечислила самые популярные экспортируемые отечественные лекарства.

Ежегодно производители поставляют около 45 тысяч тонн лекарств по 1362 международному непатентованному наименованию в 160 стран. Объем экспорта в 2024 году достиг 180 миллиардов рублей.

Гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов сообщил о большом спросе на выпущенные в России дженерики , вакцины от гриппа, кори, полиомиелита, противовирусные средства, лекарства от кардиологических заболеваний и фитопрепараты. Замгендиректора по коммерции и развитию компании «Валента Фарм» Максим Пассер заявил, что за рубежом популярны противопростудные, психоневрологические и гастроэнтерологические медикаменты.

После введения санкций и ухода иностранных компаний в России началось производство многих популярных препаратов, в том числе на основе семаглутида. В стране появились три аналога «Оземпика».

Здравоохранение Экспорт Лекарства Медицина

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