13 июня 2024, 10:57

Онемение рук у молодых женщин связали с распространенным аутоиммунным заболеванием

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Онемение рук наряду с ухудшением зрения у молодых женщин может свидетельствовать о рассеянном склерозе. Доктор Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» призвал при появлении этих симптомов обратиться к врачу.

В 90% случаев, по словам специалиста, онемение рук происходило из-за передавливания нерва при тоннельном синдроме. Мясников заявил, что в 30% случаев у жаловавшихся на этот симптом обнаруживали сниженную функцию щитовидной железы.

«Особенно надо насторожиться молодым женщинам, у которых вдруг немеют руки плюс что-то с глазами. Надо в такой ситуации срочно идти к врачу, так как это может быть рассеянный склероз », - сказал он.

Доктор заявил, что онемение рук сопровождало также диабет, некоторые онкозаболевания и СПИД. Однако по его словам, в 40% случаев обследование не показывало никаких объяснений.

Симптомы такого аутоиммунного заболевания, как рассеянный склероз, могли усугубить продукты из пшеницы , заявили ученые из Майнцского университета. Возможной причиной болезни назвали поражение головного мозга.

Здравоохранение Болезни Медицина
13 июня 2024, 04:48
Россиянам назвали способы отказа от сладкого
РИА «Новости»
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Сахар вреден для здоровья, его переизбыток может привести к диабету, ожирению и спровоцировать развитие кариеса. О том, как избавиться от сахарной зависимости, изданию 29.ru рассказала диетолог Татьяна Рыкалова.

По словам эксперта, первая точка приложения - сбалансированный рацион. При правильно распределенном питании пропадает необходимость в перекусах.

Вторая точка - вредная привычка пить чай вприкуску со сладостями. Их можно заменить фруктами. Третий момент - дефициты, в том числе витамина D и триптофана - предшественника гормона радости.

Четвертый фактор - усталость или раздражительность. Это психологическая зависимость, которая исходит из детства, пояснила диетолог. Стоит наладить эти четыре точки приложения, и тяга к сладкому прекратится.

Неукротимая тяга к сладким продуктам может сигнализировать о дефиците в организме каких-либо витаминов, аминокислот, минералов или белка.

Питание Диеты Ожирение Диабет Продукты
13 июня 2024, 04:39
Уролог рассказал, какие продукты повышают мужское либидо
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Здоровье мужчины и его сексуальная функция сильно связаны с рационом, поэтому важно есть определенные продукты, способные улучшить либидо и потенцию. Об этом заявил известный уролог Питер Уайт, его рекомендации опубилковал сайт Good Men Project.

«Первыми в меню стоят устрицы. Эти моллюски, известные своими свойствами афродизиака, богаты цинком, минералом, необходимым для выработки тестостерона. Тестостерон <…> играет центральную роль в регулировании либидо», - написали в публикации.

Далее в списке рекомендованных Уайтом продуктов идут орехи, в большей степени грецкие. В них содержатся жирные кислоты, которые необходимы для поддержки гормонального фона.

Третье место занял темный шоколад. В нем присутствуют флавоноиды, которые работают как антиоксидант. Он может поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы, важное для кровоснабжения половых органов.

Ранее ученые из Каролинского института выяснили, что частые эрекции укрепляют мужское здоровье и восстанавливают эректильную функцию. Также специалисты опровергли мнение, что пенис нельзя укрепить физическими упражнениями.

Болезни Питание Врачи Мужчины Продукты
13 июня 2024, 03:58
Трихолог объяснил, что может стать причиной раннего появления седины
Freepik
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Волосы могут преждевременно начать седеть из-за стресса и наследственности. Об этом заявила профессор, врач-трихолог и доктор медицинских наук Юлия Галлямова в беседе с РИА «Новости».

«Да, возможно ранее поседение волос. Как правило, это все-таки зрелый возраст после 18 лет. Такое возможно, как правило, это наследственный характер или бывают стрессовые ситуации, когда стресс может повлиять на потерю пигмента», - сказала специалист.

По ее словам, ранее поседение волос могут вызвать разные заболевания. Например, витилиго. Этот недуг развивается в детстве, из-за него могут появиться седые пряди.

Ранее врач-трихолог Екатерина Пащенко заявила, что пересадка волос не спасает от седины. Она появляется, когда в организме перестает вырабатываться пигмента меланина, который и придает шевелюре определенный оттенок.

Болезни Врачи Красота
12 июня 2024, 13:46
Россиянам объяснили распространение энтеровирусной инфекции
РИА «Новости»
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Рост количества случаев энтеровирусной инфекции (ЭВИ) в России во многом связан с завозом из-за границы. Об этом информировала пресс-служба Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания в ведомстве.

«Рост заболеваемости ЭВИ в значительной степени связан с завозами инфекции из-за рубежа и дальнейшим распространением внутри страны», - говорится в сообщении.

Сотрудники Роспотребнадзора ежегодно принимают меры по снижению заболеваемости и предупреждению формирования групповых очагов заболевания в детских образовательных и оздоровительных учреждениях. Глава ведомства Анна Попова на совещании напомнила о необходимости постоянного мониторинга и усиления профилактических мер. Летом особенно важно анализировать не только пробы сточных вод и биоматериалов, но и качество воды в открытых водоемах, бассейнах, аквапарках и фонтанах.

Ранее Попова предупредила о том, что осенью ожидается сезонный подъем заболеваемости COVID-19.

Болезни Роспотребнадзор Анна Попова Водоемы

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