Ограничения продажи йода в России объяснили ошибкой
Спиртовой раствор йода попал под ограничения в аптеках из-за технической ошибки, поскольку его занесли в перечень препаратов предметно-количественного учета (ПКУ), заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Его слова привело РИА «Новости».
«При формировании письма была допущена техническая ошибка, она оперативно исправлена», - пояснил представитель ведомства.
Йод попал в перечень ПКУ, что подтверждалось письмом Минздрава. Это означало, что покупателям нужно было получить рецепт на йод на бланке строгой отчетности. А аптеки, в свою очередь, должны были организовать специальные условия хранения йода.
При этом каждая организация должна вести ПКУ и регистрировать продажу, списание или прием таких препаратов. Ранее власти расширил и список жизненно важных лекарств. Сейчас в него входит более 800 наименований препаратов.