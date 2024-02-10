10 февраля 2024, 15:15

Один продукт на ночь избавит от жира — эндокринолог

piqsels
Читайте нас в: Google Новости

Проблемы с лишним весом и даже сном поможет решить правильно питание. Эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале сообщила, что для хорошего самочувствия и избавления от жира нужно есть сезонные корнеплоды на ужин.

«Чтобы избежать скачков кортизола и получить качественный сон - бодрящий, без ночных пробуждений, добавляйте в ужин полезные углеводы», - написала она.

Лишний вес и перебои со сном происходят из-за кортизола. Именно этот гормон зачастую мешает сбросить ненавистные килограммы, потому что вырабатывается на голод или при гипогликемии. В таком случае организм требует углеводов, но лучше не тешить его пирожными или макаронами. Отличным вариантом станут сезонные корнеплоды на ужин.

Ранее Янг посоветовала не заострять внимание на сочетаемости различных витаминов, ведь это может привести к неврозу. Куда лучше и важнее создать оптимальные условия для правильного усвоения витаминов из пищи и добавок. Медик напомнила, что покупать витамины можно только после лабораторного подтверждения об их дефиците, а не по совету знакомых.

Питание Врачи Медицина Продукты
10 февраля 2024, 05:21
Российские неонатологи рассказали, как развивается рожденный весом в 320 граммов мальчик
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Показатель детской смертности в Санкт-Петербурге за последние семь лет снизился в два раза. Неонатологи помогают выжить новорожденным с экстремально низкой массой тела. Один из таких детей — мальчик Эдгар, который родился в пять с половиной месяцев с весом в 320 граммов. Это самый маленький ребенок, которого удалось спасти неонатологам. Историю Эдгара рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Показатель детской смертности в Санкт-Петербурге за последние семь лет снизился в два раза. Неонатологи помогают выжить новорожденным с экстремально низкой массой тела. Один из таких детей - мальчик Эдгар, который родился в пять с половиной месяцев с весом в 320 граммов. Это самый маленький ребенок, которого удалось спасти неонатологам. Историю Эдгара рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Ребенок родился в роддоме в Кронштадте, там ему оказали первую помощь и отправили в больницу на Авангардной, в которой есть отделение реанимации, где выхаживают младенцев с экстремально низкой массой тела.

Первые месяцы ребенок рос в кувезе, родители видели сына только на фото и видео. Мальчика назвали Эдгаром, что в переводе означает «удачливый воин». Мальчик отстает в развитии, но родители прилагают усилия, чтобы он догнал сверстников.

В Видновском перинатальном центре после экстренного кесарева сечения выходили новорожденного весом 900 граммов. Ребенок появился на свет в 26 недель.

Санкт-Петербург Дети Больницы Россия
09 февраля 2024, 15:51
Попова сообщила о последствиях коронавирусной инфекции
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Серьезного риска для жизни и нормального функционирования людей со стороны коронавируса на сегодняшний день нет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на лекции «Подвиг во имя жизней» на выставке «Россия». Ее проецировало РИА «Новости».

«На сегодняшний день значимого риска этого заболевания для жизни, базового состояния здоровья людей мы не видим», - отметила она.

По словам Поповой, волны заболеваемости ковидом еще стоит ожидать. Пока неизвестно, какими именно они будут, так как это зависит от множества факторов.

На сегодняшний день в России наблюдается рост заболеваемости. Но серьезного числа по ежесуточному или еженедельному инфицированию нет.

Попова добавила, что сейчас население не просят носить маски, так как ковид протекает не в тяжелой форме и не наблюдается массового заражения.

Вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что в перспективе в мире будут появляться новые опасные вирусы, в том числе вирусы гриппа птиц. По его словам, возможно и образование «искусственной», созданной в качестве биологического оружия инфекции.

Роспотребнадзор Вирусы человека Коронавирус в России и в мире Главное о COVID-19 Выставка-форум «Россия»
09 февраля 2024, 15:12
Врачи в Москве спасли жизнь пациенту с инфарктом благодаря сложной операции
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Московские медики спасли мужчину с пороком сердца и обширным инфарктом миокарда благодаря высокотехнологичной операции. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

«Врачи четырех отделений Первой Градской больницы совместными действиями спасли мужчину с пороком сердца и обширным инфарктом миокарда, который осложнился развитием острой сердечной недостаточности», - сообщили в пресс-службе.

Медики экстренно выполнили коронарное стентирование для восстановления артериального просвета и обогатили кровь кислородом. Однако эти меры не помогли. Состояние больного оставалось критическим.

Тогда врачи решились на рискованную операцию - баллонную вальвулопластику для расширения сильно суженного аортального клапана. В мировой медицинской практике лишь немногие случаи такого вмешательства завершались успешно. Однако благодаря профессионализму и мастерству врачей состояние пациента удалось стабилизировать.

Ранее московские медики смогли сохранить жизнь столетней пациентке, вовремя установив ей кардиостимулятор. Женщину преклонного возраста экстренно доставили в отделение интенсивной терапии с подозрением на инфаркт миокарда.

Здравоохранение Врачи Москва
09 февраля 2024, 06:19
Онколог рассказал, какие факторы повышают риск развития рака эндометрия
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Изменения длительности или тяжести менструального цикла могут говорить о возникновении раковой опухоли в области матки. Об этом рассказал онколог, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов в беседе с «Газета.ru».

По словам специалиста, рак эндометрия является одной из самых частых злокачественных опухолей половых органов женщины. В большинстве случаев онкологическое заболевание появляется у пациенток в постменопаузе.

Также примерно 5% случаев рака возникают из-за генетической предрасположенности. Еще опухоль может вырасти на фоне диабета, синдрома поликистозных яичников и частого приема гормональных веществ.

Еще одно заболевание, которое влияет на развитие опухоли, - ожирение.

«Жировая ткань преобразует в эстрогены другие гормоны - андрогены. Если уровень эстрогенов значительно повышен, то риск развития опухолей эндометрия также увеличивается. Получается, чем больше жировой ткани, тем выше вероятность заболеть раком эндометрия», - сказал онколог.

Ранее врач-эксперт медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова заявила, что после 50 лет у женщин повышается риск возникновения рака , сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. По словам медика, до наступления менопаузы организм женщины защищают эстрогены, поэтому риск заболеваний снижается.

Врачи Женщины Рак Ожирение Диабет Онкология

Новости по теме