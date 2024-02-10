Показатель детской смертности в Санкт-Петербурге за последние семь лет снизился в два раза. Неонатологи помогают выжить новорожденным с экстремально низкой массой тела. Один из таких детей — мальчик Эдгар, который родился в пять с половиной месяцев с весом в 320 граммов. Это самый маленький ребенок, которого удалось спасти неонатологам. Историю Эдгара рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Показатель детской смертности в Санкт-Петербурге за последние семь лет снизился в два раза. Неонатологи помогают выжить новорожденным с экстремально низкой массой тела. Один из таких детей - мальчик Эдгар, который родился в пять с половиной месяцев с весом в 320 граммов. Это самый маленький ребенок, которого удалось спасти неонатологам. Историю Эдгара рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Ребенок родился в роддоме в Кронштадте, там ему оказали первую помощь и отправили в больницу на Авангардной, в которой есть отделение реанимации, где выхаживают младенцев с экстремально низкой массой тела.

Первые месяцы ребенок рос в кувезе, родители видели сына только на фото и видео. Мальчика назвали Эдгаром, что в переводе означает «удачливый воин». Мальчик отстает в развитии, но родители прилагают усилия, чтобы он догнал сверстников.

В Видновском перинатальном центре после экстренного кесарева сечения выходили новорожденного весом 900 граммов. Ребенок появился на свет в 26 недель.