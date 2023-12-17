Очереди из скорых образовались в инфекционных больницах Москвы № 1 и № 2 в Москве.
Около 30 машин скопилось на подъезде к Клинической инфекционной больнице № 1 в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По данным источника канала, большинство пациентов заболели пневмонией.
«По нашей информации, у всех прибывших пациентов подозрение на пневмонию и ковид», - написали авторы материала.
Столичный депздрав прокомментировал эту информацию. В ведомстве заявили, что скопление машин вызвано спецификой работы больницы. «Существенного роста госпитализаций в городе нет. Эпидобстановка по таким заболеваниям как ОРВИ, пневмония, коронавирус соответствует обычному периоду сезонных заболеваний», - уточнили в департаменте.
Ранее в Сети стали появляться сообщения о массовых заболеваниях гриппом и скрытой пневмонией среди школьников Москвы. Врачи же назвали ситуацию с вирусными инфекциями достаточно стабильной.
В Московской области тем временем начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, добавив, что ситуация находится под контролем.