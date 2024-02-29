29 февраля 2024, 05:59

Обновленную вакцину «Спутник V» зарегистрировали в России

РИА «Новости»
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Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновленным составом. Об этом сообщил РИА «Новости»  директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Обновленный „Спутник V“ получил регистрацию, внесены соответствующие изменения в инструкцию», - заявил он.

По словам Гинцбурга, эта регистрация позволила перейти к испытания обновленной вакцины на подростках, которые планируют завершить в конце марта. Дело в том, что для них обновленный «Спутник Лайт» не был зарегистрирован.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что достаточно сложно доказать взаимосвязь вакцинации и возникновение у привившихся людей сердечно-сосудистых и неврологических осложнений.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии на сегодняшний день серьезного риска для жизни людей со стороны коронавирусной инфекции. Она добавила, что можно ожидать новые волны заболеваемости ковидом, но неизвестно, какими они будут.

Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновленным составом. Об этом сообщил РИА «Новости» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Болезни Минздрав Россия Вакцинация Коронавирус в России и в мире
29 февраля 2024, 04:58
Назван алкогольный напиток, который не вредит ЖКТ
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Алкогольные напитки пшеничного или виноградного происхождения вредят людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом, чего не скажешь о текиле. Об этом в беседе с Общественной службой новостей рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

Специалист объяснила, у подавляющего большинства людей имеется дисбиоз кишечника, вызванный непереносимыми продуктами. В таких случаях нарушается кишечная флора, начинают продуцироваться, делиться и увеличиваться число патогенных бактерий.

Все это может спровоцировать различные аутоиммунные реакции в организме (экзема, псориаз, ревматоидный артрит и другие). Диетолог добавила, что могут возникнуть и такие проблемы, как появление агрессии, депрессии, прогрессивное снижение памяти.

По словам Королевой, единственный безвредный для ЖКТ алкогольный напиток - это текила, в которой нет глютена.

«Это уже другой продукт, который нашим организмом еще не сильно отторгается. Текилу организм пока еще принимает, как показывает опыт и практика», - заявила она.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что шампанское может привести к развитию сахарного диабета второго типа , ухудшить зрение, вызвать приступы мигрени и нарушить работу печени.

Болезни Врачи Алкоголь
29 февраля 2024, 02:58
Названы эффективные способы избавления от храпа
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Храп может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому необходимо от него избавляться. Эффективные методы борьбы с ним в беседе с «Аргументами и фактами» назвал врач-оториноларинголог Пушкинской больницы имени профессора В. Н. Розанова Станислав Борисовский.

По словам врача, из-за храпа возрастает риск развития гипертонии и апноэ во сне - кратковременной остановки дыхания на десять и более секунд. Борисовский уточнил, что у людей с апноэ чаще наблюдается недосып, который увеличивает вероятность развития диабета.

Самый простой способ избавиться от храпа - постараться не спать на спине. Также нужно заменить подушку на более высокую и жесткую.

Кроме того, Борисовский посоветовал делать гимнастику для укрепления мышц гортани. Именно отсутствие тонуса этих мышц влияет на появление храпа.

По словам врача, решить проблему с храпом можно с помощью увулопалатопластики - операции, во время которой уменьшают небный язычок и уплотняют ткани мягкого неба. За счет этого увеличивается просвет дыхательных путей и уменьшается интенсивность храпа, резюмировал Борисовский.

Сомнолог Павел Кудинов также напомнил, что страдающие храпом люди рискуют столкнулся с заболеваниями сердца и нервной системы.

Врачи
29 февраля 2024, 02:50
Канадские ученые назвали причину ускоренного старения кожи
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Ученые из Университета Лаваля и Исследовательского центра Квебека обнаружили потенциальную причину ускоренного старения кожи. Об этом сообщил журнал Scientific Reports.

Специалисты объяснили, что старение кожи является многофакторным процессом, на который влияют и внутренние, и внешние факторы. Ученые заинтересовались тем, как сигаретный дым и солнечные лучи в совокупности воздействуют на кожные покровы человека.

«Сигаретный дым в сочетании с ультрафиолетовыми лучами приводит к более быстрому сокращению коллагенов», - говорится в материале.

Ранее издание «Дни.ру» написало, какие факторы влияют на внешний вид женщины. Недостаточный уход за кожей, неправильное питание, отсутствие физических нагрузок и стрессы отражаются на женской красоте, причем в худшую сторону.

До этого доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал, что употребление такого напитка, как чайный гриб, помогает замедлить процесс старения благодаря своим антиоксидантным свойствам.

Канада Ученые Красота Наука
29 февраля 2024, 02:31
Россиянок предупредили о риске диабета при рождении крупного ребенка
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В группу риска по сахарному диабету включили не только пациентов с ожирением и гипертонией, но и женщин, которые родили крупных детей. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала врач-эндокринолог Анастасия Силаева.

«Существуют такие факторы риска для развития сахарного диабета, как пожилой возраст, гипертония, избыточная масса тела пациента, ожирение, нарушение обмена холестерина. Это еще и рождение крупного плода в анамнезе», - заявила врач.

Спровоцировать развитие заболевания также могут стресс или перенесенный коронавирус. Людям стоит обращать внимание на такие моменты, как сухость во рту, слабость и кожный зуд, предупредила Силаева.

Врач уточнила, что некоторые пациенты узнают о наличии сахарного диабета только при подготовке к операции.

Ранее кардиолог Анастасия Фомичева предупредила, что люди с фигурой «яблоко» более подвержены заболеваниям сердца и сахарному диабету , чем обладатели грушевидных пропорций. Она объяснила это тем, что излишки жира в области живота связаны с повышенным уровнем холестерина в крови и сниженной чувствительностью клеток к инсулину.

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