15 ноября 2023, 10:37

Обновленная вакцина «Спутник лайт» прошла клинические испытания

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Обновленная вакцина «Спутник лайт» может поступить в гражданский оборот в декабре. Об этом РИА «Новости» заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что клинические испытания «Спутника лайт» успешно завершились, но специалисты еще не написали отчет об этом. Гинцбург также рассказал, что вакцина поможет россиянам защититься от циркулирующих штаммов коронавируса.

«Если все будет так, как мы договорились с министерством здравоохранения в плане разрешительных моментов, то, действительно, в первой декаде „Спутник лайт“ будет в гражданском обороте», - указал вирусолог.

Ранее заведующая лабораторией государственной коллекции вирусов Центра имени Гамалеи Инна Должикова подтвердила эффективность российской вакцины. По ее словам, несмотря на появление новых штаммов SARS-CoV-2, вакцина обеспечивает надежную защиту от летальных случаев на уровне 90%. Должикова добавила, что ее клинические испытания пройдут в декабре, после чего ее смогут начать использовать.

Медицина Вакцинация Вирусы человека Вакцинация от коронавируса в России
15 ноября 2023, 09:56
Новых ковидных ограничений в России не будет
РИА «Новости»
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В России не планируют вводить новые ковидные ограничения в связи с ростом заболеваемости. Об этом в интервью РБК заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня <…> кроме рекомендации носить маски, мыть руки, следить за чистотой помещений и гаджетов в руках никакие другие меры принимать не следует», - считает она.

Попова отметила низкий уровень госпитализаций заразившихся. По ее словам, тяжелые формы заболевания встречаются нечасто. Поэтому оснований для принятия строгих мер нет.

Глава ведомства сообщила, что начавшаяся в октябре вторая волна роста заболеваемости ковидом оказалась выше сентябрьской, однако это не более чем сезонный рост и «ничего необычного пока не происходит».

Почти треть всех случаев заболевания ковидом приходится на Московский регион и Санкт-Петербург.

Анна Попова рассказала также, что в России фиксируются единичные случаи завезенного из-за рубежа штамма коронавируса «пирола». По ее словам, он продолжит распространяться, но едва ли станет превалирующим.

Роспотребнадзор Коронавирус в России и в мире Анна Попова
15 ноября 2023, 08:42
Штамм коронавируса «пирола» не станет превалирующим в России
РИА «Новости»
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Штамм коронавируса «пирола» будет распространяться на территории России, но, вероятнее всего, превалирующим не станет. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РБК.

Она добавила, что в данный момент в России фиксируются лишь единичные случаи заражения этим вариантом коронавируса.

«„Пирола“ <…> пришел из-за рубежа, где имеет большее распространение. <…> Сегодняшняя ситуация говорит, что он будет распространяться, но, скорее всего, не станет превалирующим», - отметила Попова.

Она назвала рост заболеваемости ковидом в стране, наблюдающийся в последнее время, сезонным и заверила, что «ничего необычного пока не происходит». При этом, по словам главы ведомства, вторая волна роста заболеваемости, которая началась с первых недель октября, оказалась более высокой, чем сентябрьская, и вирус продолжает «набирать силу».

Около 30% всех случаев заболевания ковидом приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Роспотребнадзор Коронавирус в России и в мире Анна Попова
14 ноября 2023, 09:46
Врачи осмотрят вторую группу эвакуированных из Газы россиян
Пресс-служба МЧС
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Российские врачи осмотрят вторую группу соотечественников, которые прибыли из сектора Газа после эвакуации. Всем окажут медицинскую помощь при необходимости. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Из Газы встретят автобусы со второй группой эвакуированных россиян. Речь идет от 98 соотечественниках.

«По прибытии <…> на место дисклокации наших специалистов все они будут осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и медицинских организаций министерства», - указали в пресс-службе Минздрава.

Всем эвакуированным при необходимости окажут медицинскую помощь. Также подготовят к перелету в Москву.

Накануне в аэропорту Домодедово приземлился самолет с первой группой эвакуированных из сектора Газа россиян. Лайнер прибыл из Каира. Спасатели встретили в воздушной гавани 70 россиян. Их разместят в пунктах временного пребывания. Также эвакуированных встретили родственники, волонтеры и специалисты оперштаба.

Минздрав Россия Медицина Конфликт Израиля и Палестины
14 ноября 2023, 02:40
Пожилым людям посоветовали пить меньше лекарств
Freepik
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Здоровый образ жизни в пожилом возрасте является более надежным способом сохранения здоровья, чем таблетки. Так считает главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти, его слова привело издание Daily Mail.

Для поддержания здорового образа жизни Уитти рекомендовал отказаться от алкоголя, наладить сбалансированное питание, ограничить употребление жирной пищи, соли и сахара. В рацион нужно ввести больше фруктов и овощей, это способствует снижению риска гипертонии, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Пожилым людям врач советовал больше двигаться, упражнения положительно влияют на физическое и психическое здоровье. Общение с родственниками и друзьями поможет поддерживать мозг в тонусе. Выполнение этих рекомендаций поможет сократить количество принимаемых лекарств, считает врач.

Терапевт Оксана Драпкина рассказала, чем опасен для пожилых синдром «чая с бутербродом». Этот термин используют, когда говорят об особой форме недоедания. У пожилых людей неполноценный рацион может привести к обморокам, снижению иммунитета, хрупкости костей и слабости.

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