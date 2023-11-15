Обновленная вакцина «Спутник лайт» прошла клинические испытания

Он отметил, что клинические испытания «Спутника лайт» успешно завершились, но специалисты еще не написали отчет об этом. Гинцбург также рассказал, что вакцина поможет россиянам защититься от циркулирующих штаммов коронавируса.

«Если все будет так, как мы договорились с министерством здравоохранения в плане разрешительных моментов, то, действительно, в первой декаде „Спутник лайт“ будет в гражданском обороте», - указал вирусолог.

Ранее заведующая лабораторией государственной коллекции вирусов Центра имени Гамалеи Инна Должикова подтвердила эффективность российской вакцины. По ее словам, несмотря на появление новых штаммов SARS-CoV-2, вакцина обеспечивает надежную защиту от летальных случаев на уровне 90%. Должикова добавила, что ее клинические испытания пройдут в декабре, после чего ее смогут начать использовать.