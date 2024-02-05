Объем онкологической помощи вырос в Москве вдвое

«Мы наблюдаем высокие результаты по конкретным видам помощи: выявление онкологии шейки матки на нулевой стадии в прошлом году увеличилось почти в два раза - с 463 случаев до 903», - рассказала она.

По словам заммэра, в 98% случаев результаты гистологического исследования готовы в течение пяти дней. Летальность в течение первого года после постановки диагноза упала с 17% в 2019 году до 11,8% в 2023-м.

Кроме того, доля пациентов, преодолевших пятилетний рубеж с момента постановки диагноза, увеличилась за четыре года с 55% почти до 60%, а раннее выявление онкологических заболеваний выросло с 62% до 67. Также опухоли желудочно-кишечного тракта стали выявлять на нулевой стадии в полтора раза чаще. Этого удалось добиться благодаря тому, что около 450 тысяч пациентов прошли обследования в четырех эндоскопических центрах.

Переоснащение лабораторий позволило нарастить число экспертиз более чем на 40%, в том числе иммуногистохимических исследований - на 80%, молекулярно-генетических - примерно в 3,5 раза. Таким образом, в 2023 году медики провели примерно 4,5 тысячи высокотехнологичных операций при онкологии по полису обязательного медицинского страхования.

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