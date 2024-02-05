05 февраля 2024, 14:43

Объем онкологической помощи вырос в Москве вдвое

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В Москве выросла выявляемость онкологических заболеваний и снизилась летальность в течение первого года после постановки диагноза. Об увеличении объемов помощи почти в два раза благодаря развитию инфраструктуры рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Мы наблюдаем высокие результаты по конкретным видам помощи: выявление онкологии шейки матки на нулевой стадии в прошлом году увеличилось почти в два раза - с 463 случаев до 903», - рассказала она.

По словам заммэра, в 98% случаев результаты гистологического исследования готовы в течение пяти дней. Летальность в течение первого года после постановки диагноза упала с 17% в 2019 году до 11,8% в 2023-м.

Кроме того, доля пациентов, преодолевших пятилетний рубеж с момента постановки диагноза, увеличилась за четыре года с 55% почти до 60%, а раннее выявление онкологических заболеваний выросло с 62% до 67. Также опухоли желудочно-кишечного тракта стали выявлять на нулевой стадии в полтора раза чаще. Этого удалось добиться благодаря тому, что около 450 тысяч пациентов прошли обследования в четырех эндоскопических центрах.

Переоснащение лабораторий позволило нарастить число экспертиз более чем на 40%, в том числе иммуногистохимических исследований - на 80%, молекулярно-генетических - примерно в 3,5 раза. Таким образом, в 2023 году медики провели примерно 4,5 тысячи высокотехнологичных операций при онкологии по полису обязательного медицинского страхования.

Ранее стало известно, что в России разработали уникальные методики лечения рака. Ученые из СПбПУ предложили метод стереотаксической радиохирургии на гамма-ноже при меланоме.

Исследования Рак Онкология Анастасия Ракова Москва
05 февраля 2024, 03:05
Опасный вид рака помолодел в России
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Опухоль толстой кишки стали чаще диагностировать в России у пациентов которым еще нет и 50 лет. Об этом изданию Lenta.ru рассказал онколог-химиотерапевт, преподаватель Высшей школы онкологии Владислав Евсеев.

«Отмечается небольшой рост количества случаев рака толстой кишки. Если в 2010 году их было 619 до 40 лет, то в 2020-м - 761», - сообщил он.

По словам онколога, некоторые ученые уже стали пересматривать границу понятия раннего возраста выявления рака - с 50 до 45 лет. Однако говорить о «молодеющем» раке не вполне корректно, ведь для заболевания разных органов порог ранней диагностики также разный.

Евсеев отметил, что в России средний возраст выявления онкологических заболеваний составляет 64,4 года. За минувшие 10 лет этот показатель практически не изменился.

Онколог Руслан Басанов ранее напомнил, что регулярная половая жизнь поможет в профилактике рака предстательной железы. Жирная пища и курение также могут повысить вероятность развития этого заболевания.

Болезни Россия Рак
05 февраля 2024, 02:23
Врач рассказал о простом упражнении, снижающем риск Альцгеймера
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Медленное дыхание положительно влияет на состояние мозга. Если такие занятия проводить регулярно, то можно снизить риск развития болезни Альцгеймера. Об этом доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова рассказала в Telegram-канале.

«Вдыхаете и выдыхаете по пять секунд. Повторяете упражнение на протяжении 20 минут дважды в день. Готово, вы немного снизили риск развития деменции», - написала она.

Павлова пояснила, что благодаря дыхательным упражнениям уровень бета-амилоидных пептидов уменьшатся, также происходит замедление формирования амилоидных бляшек, с которыми связывают появление болезни Альцгеймера.

Ученые Калифорнийского университета обнаружили этот простой способ профилактики во время исследования. Его результаты можно изучить в журнале Nature. Более 100 участников эксперимента на протяжении четырех недель выполняли упражнение «медленное дыхание». К концу срока в их крови стало значительно меньше уровней бета-амилоидных пептидов.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что наличие сахарного диабета второго типа и длительный прием статинов может повлиять на развитие болезни Альцгеймера.

Болезни Врачи Ученые
04 февраля 2024, 23:18
Раскрыты виды передающегося по наследству рака
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Раком называют виды злокачественных опухолей, возникающие из мутировавшей клетки, которая быстро начинает делиться. Поэтому некоторые виды этого заболевания передаются по наследству. Об этом в комментарии «ФедералПресс» заявил хирург-онколог Юлия Шубина.

В список таких наследственных заболеваний она включила рак молочной железы, яичников, щитовидной железы, а также некоторые виды злокачественных опухолей в толстом кишечнике.

«Если в семье мама или бабушка болели, можно сдать анализ на генетический риск рака молочной железы и яичников. На риск развития рака молочной железы можно сдать кровь». - заявила шубина.

Она добавила, что рак щитовидной железы чаще передается по мужской линии. Поэтому тем, у кого отец или дедушка страдали этим заболеванием, необходимо регулярно сдавать кровь на гормон кальцитонин. Он появляется в организме при возникновении опухоли. Это позволяет поставить диагноз пациенту на ранней стадии и быстро начать лечение.

Для выявления злокачественной опухоли в кишечник людям после 40 лет необходимо проходит колоноскопию раз в три года и ежегодно, если в органе уже есть патология, например, полипы.

Онколог добавила, что симптомов возникновения злокачественных опухолей много: кровь в кале, моче или мокроте, проблемы с глотанием - все это признаки, когда лучше обратиться к врачу.

Выявить рак на ранней стадии помогут регулярные профилактические осмотры и диспансеризация. Такой совет дал внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Он напомнил, что в российских больницах проводят скрининг по семи самым распространенным локализациям возникновения злокачественных опухолей. Такой практики больше нет нигде в мире.

Врачи Россия Рак
04 февраля 2024, 18:54
Российские ученые разработали уникальные методики лечения рака
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России занимаются передовыми разработками в области лечения онкологических заболеваний. В их числе — алгоритм лечения метастазов в головном мозге, сообщили «Известия».

В России занимаются передовыми разработками в области лечения онкологических заболеваний. В их числе - алгоритм лечения метастазов в головном мозге, сообщили «Известия».

Ученые СПбПУ разработали метод стереотаксической радиохирургии на гамма-ноже при меланоме. С его помощью врачи могут направлять радиацию на пораженные опухолью ткани, не воздействуя на здоровые клетки.

Использование гамма-ножа в сочетании с другими средствами терапии способно продлить жизнь пациенту.

Специалисты вуза также создают препарат на основе изотопа радия-223. Его можно применять пациенткам, у которых диагностировали рак груди.

Решением проблемы локализации опухоли и предотвращением ее распространения на здоровые ткани занимаются сотрудники центра радиологии имени Гранова. Их препарат, который создает «капсулу» вокруг раковых клеток, сейчас проходит доклинические испытания.

Ранее курильщикам табачных изделий и электронных сигарет посоветовали чаще некурящих проверять легкие на наличие новообразований.

Ученые Россия Рак

Новости по теме