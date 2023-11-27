Новый стандарт медицинской помощи женщинам разработали в Москве

«Последние 30 лет работа женских консультаций строилась очень хаотично и неравномерно. <…> Сейчас мы приступаем к реализации проекта и запускаем новый стандарт акушерско-гинекологической помощи в Москве», - рассказала она.

Жительницы столицы получат широкий спектр услуг, начиная от консультирования и диагностики до сопровождения беременности на протяжении всех этапов жизни. С принятием данного стандарта москвички будут четко осведомлены о порядке мероприятий, а также о том, куда и в какие сроки следует обращаться для получения необходимой помощи. Кроме того, в электронной медицинской карте появится новый раздел, посвященный женскому здоровью.

Центры здоровья женщин свяжут с крупными медицинскими учреждениями, и по возможности будут располагаться в непосредственной близости от родильных домов и перинатальных центров. В настоящее время уже отобрали десять подходящих зданий, в трех из них начался ремонт. Первый подобный объект на базе Городской клинической больницы № 31 имени Г. М. Савельевой начнет прием пациентов 11 декабря.

Ранее врач медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова перечислила основные риски для женского здоровья после 50 лет.