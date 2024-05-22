Новый штамм коронавируса FLiRT назвали обновленной версией омикрона

Он отметил, что за время пандемии специалисты выявили более тысячи различных вариантов коронавируса, которые отличались по структуре своего генома и биологическим свойствам.

Возбудители альфа, бета, гамма и дельта, бушевавшие до появления омикрона, обладали значительной патогенностью, поэтому зараженные часто умирали. Число летальных случаев пошло на спад, когда появился омикрон. Но он оказался более заразным, и на пике число заболевших доходило до 3,5 миллиона в сутки.

«Штамм FLiRT, который обнаружили в этом году, мало отличается от прошлых вариантов в плане патогенности, но его заразность меньше, чем у омикрона. Поэтому рост числа заболевших будет, но не таким значительным, как это было в период пандемии», - заявил Альтштейн.

Вирусолог добавил, что вакцины, которые применяли раньше, снизят вероятность течения тяжелой болезни или смерти, но от заражения новым штаммом коронавируса защитят слабо.

Роспотребнадзор сообщил, что всего в России выявили 178 случаев заражения штаммом коронавируса FLiRT. Основная доля пришлась на вариант KS.1 (170 случаев). В ведомстве добавили, что по симптомы у возбудителя такие же, как у омикрона: кашель, температура, головная боль, слабость, потеря вкуса или обоняния.