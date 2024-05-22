22 мая 2024, 17:14

Новый штамм коронавируса FLiRT назвали обновленной версией омикрона

Unsplash
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Появившийся в России штамм коронавируса FLiRT — очередной вариант возбудителя омикрон, но обладает меньшей патогенностью, поэтому рост числа зараженных окажется незначительным. Об этом в комментарии 360.ru заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что за время пандемии специалисты выявили более тысячи различных вариантов коронавируса, которые отличались по структуре своего генома и биологическим свойствам.

Возбудители альфа, бета, гамма и дельта, бушевавшие до появления омикрона, обладали значительной патогенностью, поэтому зараженные часто умирали. Число летальных случаев пошло на спад, когда появился омикрон. Но он оказался более заразным, и на пике число заболевших доходило до 3,5 миллиона в сутки.

«Штамм FLiRT, который обнаружили в этом году, мало отличается от прошлых вариантов в плане патогенности, но его заразность меньше, чем у омикрона. Поэтому рост числа заболевших будет, но не таким значительным, как это было в период пандемии», - заявил Альтштейн.

Вирусолог добавил, что вакцины, которые применяли раньше, снизят вероятность течения тяжелой болезни или смерти, но от заражения новым штаммом коронавируса защитят слабо.

Роспотребнадзор сообщил, что всего в России выявили 178 случаев заражения штаммом коронавируса FLiRT. Основная доля пришлась на вариант KS.1 (170 случаев). В ведомстве добавили, что по симптомы у возбудителя такие же, как у омикрона: кашель, температура, головная боль, слабость, потеря вкуса или обоняния.

Коронавирус в России и в мире Вакцинация от коронавируса в России
22 мая 2024, 01:14
«Абсолютно оправданно». Врач объяснил включение «Тапентадола» в список наркопрепаратов
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Минздрав РФ предложил внести «Тапентадол» в список наркотических и психотропных веществ. О том, что это за препарат, насколько он опасен и стоит ли его включать в подобный перечень 360.ru рассказал врач психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев.

«Тапентадол» используется для обезболивания при острых и хронических болевых симптомах. Это производный препарат опиоидных анальгетиков, способный вызывать состояние наркотического опьянения. «Тапентадол» является сильнодействующим психотропным препаратом, отметил собеседник 360.ru.

«Безусловно внесение данного препарата в список запрещенных абсолютно оправданно», - заявил Сараев.

Он объяснил, что в России не все производимые в мире опиоидные анальгетики включают в рекомендации для лечения тех или иных состояний. Например, их могут не принять, если клинические испытания показали слишком много побочных действий на организм или возможна передозировка основным веществом.

«Много существует препаратов, которые наше государство не приняло для использования в нашей стране и абсолютно на 100% это было сделано оправданно», - подчеркнул врач.

Он привел в качестве примера ситуацию в США, где прием подобных препаратов привел к массовой пандемии опиоидных наркотиков и вызвал рост опиоидной наркомании. Так произошло в американском городе Филадельфия.

«Люди колятся прямо на улице среди бела дня. Они умирают. По всему городу Филадельфия ходят люди в состоянии наркотического опьянения», - рассказал Сараев.

При этом жители города вынуждены все это терпеть, так как органы власти и полиция бездействуют, заключил собеседник 360.ru.

США Наркотики Лекарства Врачи Россия
22 мая 2024, 00:36
В России выявили вариант коронавируса FLiRT
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В России выявили вариант коронавирусной инфекции FLiRT, но он не представляет серьезной опасности для населения. В стране по-прежнему доминирует штамм омикрон.

В процессе наблюдения, анализа и оценки вируса можно выявить даже единичные новые геноварианты, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев)», - уточнило ведомство.

Все они не опаснее других разновидностей коронавирусной инфекции.

Если говорить о симптоматике, то здесь, как и при омикроне, может появиться кашель, высокая температура, головная боль, слабость, потеря вкуса или обоняния.

Специалисты предупредили, что для сохранения здоровья нужно чаще мыть руки, дезинфицировать гаджеты и рабочие поверхности, проветривать помещения, а также избегать общения с больными людьми.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что штамм коронавируса FLiRT особой опасности не представляет , хотя и очень заразен.

Болезни Роспотребнадзор Коронавирус в России и в мире
21 мая 2024, 04:58
Россиян предупредили об опасности черного чая
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Россиян предупредили об опасности злоупотребления крепким черным чаем. Беременным женщинам и людям с повышенным давлением рекомендовали пить его с осторожностью.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал об этом РИА «Новости» в Международный день чая.

Специалист отметил, что несмотря на пользу, некоторым категориям людей этот напиток нужно употреблять в дозированных количествах, чтобы не навредить организму.

«Крепким черным чаем не стоит злоупотреблять гипертоникам, беременным женщинам. Людям с проблемами ЖКТ нужно также быть аккуратнее и не пить чай на голодный желудок», - рассказал Тяжельников.

По его словам, черный чай благодаря тонизирующему эффекту и асептическим свойствам положительно влияет на нервную систему, улучшая обмен веществ и настроение. Зеленый чай даже способен снижать давление и уровень глюкозы в крови, повышать иммунитет.

При этом чай, как и другие напитки, не заменит воду, а в ряде случаев даже способствуют выводу жидкости, обладая мочегонным эффектом.

Ранее врач-диетолог Людмила Микитюк посоветовала обдавать заварник кипятком при заварке черного чая, чтобы получить более насыщенный вкус.

Болезни Врачи Россия
21 мая 2024, 01:58
Минздрав предложил внести «Тапентадол» в список наркотических средств
РИА «Новости»
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Обезболивающее «Тапентадол», которое используют при острых и хронических болевых синдромах, могут признать наркотическим средством. С такой инициативой выступил Минздрав.

Проект постановления опубликовали на сайте проектов нормативных правовых актов. Авторы документа настаивают на включение «Тапентадола» ‎в список наркотических и психотропных веществ, для ограничения оборота препарата и установления государственного контроля над ним.

По мнению авторов инициативы, пациентов, использующих подобные препараты, необходимо проверять на предмет злоупотребления и зависимости. В пояснительной записке к проекту постановления также указано, что снижение дозы или внезапное прекращение приема «Тапентадола» вызывает реакцию отмены и другие тяжелые нарушения.

Ранее Минздрав опубликовал список лекарств, после употребления которых не рекомендуется садиться за руль. В перечень запрещенных для водителей препаратов попали многие безрецептурные лекарства: обезболивающие, жаропонижающие и антигистаминные. Среди них «Супрастин», «Каритин», «Триалгин», «Спазмалгон», «Кетанов», «Солпадеин», «Максиколд», «Корвалол», «Фервекс» и даже вьетнамская «Звездочка».

Лекарства Минздрав

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