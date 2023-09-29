Новый российский препарат от рака получил положительную оценку

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Он подчеркнул, что при разработке нового средства использовали положительный опыт применения других отечественных лекарств, которые пациенты легко переносили без побочных эффектов.

«Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи. На определенных стадиях заболевания при соблюдении всех показаний к применению эффективность может достигать 90−100%», - заявил Погребняков.

Врач добавил, что единственным противопоказанием к использованию нового препарата является порфириновая болезнь - наследственное нарушение пигментного обмена.

О запуске производства нового препарата от рака объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что на ранних стадиях заболевания это поможет избежать операций. Средство вводят пациенту внутривенно, а когда оно достигает опухолей, то его активируют пучком лазера. В результате клетки новообразования разрушаются.