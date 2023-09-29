Новый российский препарат от рака получил положительную оценку
Запущенный в производство в Москве новый препарат для лечения рака при помощи света поможет большому числу больных. Его эффективность для лечения ряда заболеваний достигает от 90 до 100%. Такую оценку в беседе с РИА «Новости» дал заведующий отделением НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Игорь Погребняков.
Он подчеркнул, что при разработке нового средства использовали положительный опыт применения других отечественных лекарств, которые пациенты легко переносили без побочных эффектов.
«Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи. На определенных стадиях заболевания при соблюдении всех показаний к применению эффективность может достигать 90−100%», - заявил Погребняков.
Врач добавил, что единственным противопоказанием к использованию нового препарата является порфириновая болезнь - наследственное нарушение пигментного обмена.
О запуске производства нового препарата от рака объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что на ранних стадиях заболевания это поможет избежать операций. Средство вводят пациенту внутривенно, а когда оно достигает опухолей, то его активируют пучком лазера. В результате клетки новообразования разрушаются.