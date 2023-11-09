09 ноября 2023, 13:47

Новый рейтинг якорных онкостационаров составили в Москве

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В столице представили публичный рейтинг якорных онкологических стационаров за период с января по сентябрь 2023 года. На первом месте осталась городская клиническая онкологическая больница № 1. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В рейтинг также вошли Московский клинический научный центр имени Логинова, занявший второе место, и Московская городская онкологическая больница № 62, ставшая третьей. Далее последовали городская клиническая больница имени Боткина и московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка».

«Открытый рейтинг дает клиникам и их специалистам дополнительную мотивацию развития, а пациентам - постоянное улучшение качества помощи», - отметила Ракова.

Рейтинг формировали на основе медицинских показателей и отзывов пациентов. Он позволил отследить динамику различных показателей - например, время ожидания начала лечения и показатели отсутствия осложнений после операций.

Ранее свыше 100 специалистов из Подмосковья приняли участие в съезде онкологов.

Здравоохранение Онкология Москва 2023 Анастасия Ракова
09 ноября 2023, 05:51
Врач рассказал, чем опасен «синдром чая с бутербродом»
Unsplash
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Синдром «чая с бутербродом» крайне опасен для здоровья. Особенно это касается пожилых людей, предупредила заслуженный врач РФ, академик РАН, терапевт Оксана Драпкина в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что синдром «чая с бутербродом» используют, когда говорят об особой форме недоедания. Она встречается у тех, кто по каким-либо причинам не питается полноценно. Часто с такой проблемой сталкиваются пожилые люди, которые могут питаться лишь чаем с бутербродами. Подобный рацион может привести к обморокам, снижению иммунитета, хрупкости костей и слабости.

«Синдром „чая с бутербродом“ - это не просто нежелание есть, а сложное переплетение физиологических, социальных и психологических проблем, которые с возрастом только усиливаются», - отметил Драпкина.

Она посоветовала почаще напоминать близким, что нужно полноценно питаться и добавлять в рацион фрукты, овощи и орехи.

Ранее диетолог Елена Соломатина порекомендовала людям старше 50 лет сократить употребление красного мяса.

В нем содержатся вещества, которые вредят работе сердечно-сосудистой системы.

Еда Врачи
09 ноября 2023, 05:30
Ученые нашли специю, снижающую уровень холестерина
Unsplash
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Иранские ученые из Медицинского университета Исфахана провели исследование и выяснили, что семена пажитника могут помочь снизить уровень «плохого» холестерина в организме. Результаты их работы опубликовали в журнале VeryWellHealth.

По словам специалистов, если добавлять семена пажитника в пищу, то можно не только уменьшить количество «плохого» холестерина, но и повысить уровень «хорошего» у больных диабетом. Еще пажитник способен улучшить липидный профиль. Это значит, что он является эффективным гиполипидемическим лекарственным растением.

Но для подтверждения клинической эффективности пажитника ученым нужно проводить дополнительные исследования. Также им необходимо выявить оптимальные дозы и способы применения растения.

Пажитник можно найти в Кавказских горах, на территории Эфиопии, Египта и в Восточной Европе. Семена растения часто используют для приготовления различных специй, например, карри, хмели-унели и масала.

Еда Ученые
08 ноября 2023, 19:04
Россияне привезли из-за границы новый штамм коронавируса «пирола»
РИА «Новости»
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Новый штамм коронавируса «пирола» выявили у семи жителей Санкт-Петербурга и трех москвичей, вернувшихся из заграничных поездок. Это первые случаи заражения новым вариантом мутирующего возбудителя. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Новый штамм коронавируса «пирола» выявили у семи жителей Санкт-Петербурга и трех москвичей, вернувшихся из заграничных поездок. Это первые случаи заражения новым вариантом мутирующего возбудителя. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что заболевание протекает в легкой форме, но в первые дни у пациентов сильно повышается температура.

«Еще 3 ноября мы не регистрировали этот вирус. Семь случаев в Санкт-Петербурге и три случая в Москве. <…> Все они завозные - это россияне, приехавшие с отдыха из Турции и Германии», - заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ожидает распространения нового штамма по всей России. Она призвала всех вернуться к маскам, держать в чистоте руки, а также по возможности сократить число контактов.

В середине августа Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новый штамм коронавируса «пирола» представляет собой мутировавший возбудитель, ранее называвшийся «омикрон». По словам специалистов, новый штамм намного заразнее своего предшественника.

По последней оценке Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусной инфекцией снова начала расти, но пока только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. На эти три субъекта приходится третья часть всех заболевших.

Коронавирус в России и в мире
08 ноября 2023, 17:23
Практически все медицинские карты пациентов оцифровали в Москве
РИА «Новости»
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В столице практически все медицинские карты перевели в цифровой формат. Об этом сообщило агентство новостей «Москва» со ссылкой на заявление мэра города Сергея Собянина на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

«На сегодняшний день с точки зрения больших данных у нас оцифрованы практически все медицинские карты всех пациентов города. Причем как тех, которые входят в наши муниципальные клиники, так и в частные клиники, которые получают так или иначе работу в системе ОМС. В нашей системе сегодня около 15 миллионов медицинских карт оцифрованы», - рассказал он.

Кроме этого, до конца 2024 года в Москве появятся образцы цифрового мастер-планирования. Также Собянин пояснил, что новые технологии применяются для небольших отдельных районов и девелоперских проектов, но не в целом для городской среды.

Ранее при строительстве домов в рамках программы реновации начали использовать цифровые технологии российских разработчиков. Они позволяют сократить сроки проектирования зданий и повысить эффективность процессов.

Здравоохранение Медицина Сергей Собянин Москва 2023

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