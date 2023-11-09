Новый рейтинг якорных онкостационаров составили в Москве
В столице представили публичный рейтинг якорных онкологических стационаров за период с января по сентябрь 2023 года. На первом месте осталась городская клиническая онкологическая больница № 1. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В рейтинг также вошли Московский клинический научный центр имени Логинова, занявший второе место, и Московская городская онкологическая больница № 62, ставшая третьей. Далее последовали городская клиническая больница имени Боткина и московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка».
«Открытый рейтинг дает клиникам и их специалистам дополнительную мотивацию развития, а пациентам - постоянное улучшение качества помощи», - отметила Ракова.
Рейтинг формировали на основе медицинских показателей и отзывов пациентов. Он позволил отследить динамику различных показателей - например, время ожидания начала лечения и показатели отсутствия осложнений после операций.
Ранее свыше 100 специалистов из Подмосковья приняли участие в съезде онкологов.