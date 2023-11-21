Новый многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы
В Москве построят многопрофильный детский стационар. Современная клиника с высокотехнологичным оснащением появится в районе Филевский Парк на улице Алябьева, дом 7/33. Корпуса займут площадь в 80-120 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«Это многопрофильная клиника, которая будет оснащена самыми последними технологиями и даст новые возможности для оказания качественной медицинской помощи нашим подрастающим москвичам», - рассказал Собянин.
В больнице будут доступны высокотехнологичные операционные, позволяющие проводить хирургические вмешательства любой сложности. Также откроется стационар кратковременного пребывания.
Внутри отделений откроют просторные и уютные палаты, где дети смогут находиться вместе с родителями, и игровые зоны.
Строительство стационара завершат к 2028 году.
Ранее Собянин рассказал об обновлении молочно-раздаточных пунктов. В столице открыли 68 таких учреждений.