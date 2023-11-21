21 ноября 2023, 10:27

Новый многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве построят многопрофильный детский стационар. Современная клиника с высокотехнологичным оснащением появится в районе Филевский Парк на улице Алябьева, дом 7/33. Корпуса займут площадь в 80-120 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Это многопрофильная клиника, которая будет оснащена самыми последними технологиями и даст новые возможности для оказания качественной медицинской помощи нашим подрастающим москвичам», - рассказал Собянин.

В больнице будут доступны высокотехнологичные операционные, позволяющие проводить хирургические вмешательства любой сложности. Также откроется стационар кратковременного пребывания.

Внутри отделений откроют просторные и уютные палаты, где дети смогут находиться вместе с родителями, и игровые зоны.

Строительство стационара завершат к 2028 году.

Ранее Собянин рассказал об обновлении молочно-раздаточных пунктов. В столице открыли 68 таких учреждений.

Поликлиники Сергей Собянин Москва 2023
21 ноября 2023, 01:44
Ученые выяснили, почему после красного вина болит голова
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Красное вино даже в небольших количествах вызывает головную боль у некоторых людей. Ученые знали об этом синдроме давно, но объяснить его никак не могли. Однако исследователям из Калифорнийского университета удалось разгадать эту загадку, написал журнал Scientific Reports.

Специфическую реакцию некоторых людей на красное вино ученые долгое время не связывали с похмельем. Дело в том, что головная боль наступает сразу после употребления всего одного-двух бокалов. При этом те же люди могут пить белое вино и даже более крепкие напитки без подобных последствий.

Ученые предположили, что такая реакция на красное вино может быть связана с повышенным содержанием полифенолов. Это полезные вещества, которых мало в белом вине и совсем нет в крепком алкоголе. Один из них, полифенол кверцетин, притормаживает альдегиддегидрогеназу (АлДГ) - ключевой фермент, участвующий в переработке алкоголя. В частности, он разрушает ацетельдегид (муравьиный альдегид) - токсичное вещество, вызывающее основные симптомы похмелья.

Люди, у которых этот фермент слабый, страдают очень тяжелыми похмельями, так как токсичные вещества долго остаются в организме.

Согласно исследованию ученых, в красных винах достаточно кверцетина, чтобы снизить активность АлДГ почти на 40%. В результате у людей со слабым ферментом в организме накапливается ацетальдегид, вызывающий симптомы похмелья даже после небольшого количества напитка.

Парадокс в том, что больше всего кверцетина в хороших винах, которые сделаны из винограда, выращенного в теплых, солнечных местах. При этом сам кварцетин полезен. Ученые предлагают получать его из безалкогольного вина, чая и репчатого лука, но не мешать со спиртными напитками.

Ранее сомелье Андрей Зотов объяснил, почему у россиян растет интерес к белому вину.

Исследования Ученые Вино
20 ноября 2023, 21:18
Ученые нашли связь тяжести течения COVID-19 с генетическими особенностями
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Генетические особенности человека влияют на тяжесть появляющихся у него симптомов COVID-19. Такой вывод сделали ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, результаты их исследования опубликовал журнал Nature.

Специалисты выяснили, что тяжесть течения COVID-19 зависит от активности группы генов, называемых антигенами лейкоцитов человека (HLA). Они кодируют белки, которые использует иммунная система, чтобы отличать здоровые клетки от зараженных бактериями и вирусами. Именно эти белки играют решающую роль в иммунном ответе организма.

Участниками исследования стали 1428 человек, болеющих COVID-19. Всем им провели секвенирование ДНК - считывание генетического кода с целью обнаружить мутации.

Ученые установили, что носители особого варианта HLA - HLA-B*15:01 переносили болезнь легко или вообще без симптомов. По данным исследователей, такая мутация есть приблизительно у 10% людей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что в России не станут вводить новые ковидные ограничения на фоне роста заболеваемости. Она призвала носить маски, мыть руки и следить за чистотой помещений и гаджетов.

Болезни Медицина Коронавирус в России и в мире
20 ноября 2023, 05:19
Россиянам напомнили, как в зимний период не «наесть» лишние килограммы
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Организм в холодное время года склонен к накапливанию жировой ткани из-за дефицита тепла и солнечного света. Чтобы не набрать за зиму лишние килограммы, нужно соблюдать пять простых правил, напомнил Роспотребнадзор.

Во-первых, нужно пить больше воды. Отопительные приборы и многослойная одежда сильно обезвоживают тело. Люди часто путают жажду с голодом и обезвоживание организма приводит к перееданию.

«Лучший способ избежать обезвоживания - выпивать не менее восьми чашек воды в день, теплые чаи и супы засчитываются в ежедневное потребление жидкости», - пояснили в «Центре гигиенического образования населения» Роспотребнадзора.

Во-вторых, необходимо включить в рацион продукты с триптофаном - листовую зелень, мясо птицы, морепродукты и брокколи. Они поднимают уровень серотонина в крови, который отвечает за чувство удовольствия.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали есть горячие супы, питаться регулярно и больше заниматься физическими упражнениями.

Диетолог Анастасия Кривошей посоветовала отказаться от экстремального похудения к Новому году. Намеренная резкая потеря веса - стресс для организма, который негативно сказывается на общем самочувствии.

Роспотребнадзор Диеты
20 ноября 2023, 04:51
Диетолог назвал восемь продуктов, которые снижают риск развития рака
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Употребление в пищу некоторых продуктов способно снизить риск развития рака. Старший преподаватель кафедры питания из Лондонского университета Свраджит Саркар в интервью порталу The Conversation назвал восемь продуктов, которые являются хорошим источником антиоксидантов.

Диетолог считает, что в рацион необходимо включить шпинат, капусту, мангольд, рукколу, листовую капусту, бок-чой, салат-латук и кресс-салат. Эта листовая зелень богата железом, кальцием, калием и витаминами В6, С и К. Они также содержат антиоксиданты, которые снижают риски развития многих заболеваний, в том числе некоторых видов рака.

Флаванолы и полифенолы в сырых продуктах снижают вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

«В них также мало калорий, что делает их хорошим выбором для тех, кто хочет контролировать свой вес», - заключил диетолог.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева считает, что капуста способствует «омоложению» организма. Жителям промышленных городов блюда с добавлением капусты помогут избежать хронической интоксикации.

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