Новый метод пересадки поджелудочной железы разработали в институте Склифосовского в Москве

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За эту разработку в августе 2023 года ученые также получили памятные медали имени академика П. Л. Капицы от Международной академии авторов научных открытий и изобретений Российской академии естественных наук.

За последние 15 лет врачам НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского удалось успешно выполнить более 80 трансплантаций поджелудочной железы, что стало самым высоким показателем в стране.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планах строительства нового комплекса НИИ имени Склифосовского. В этом году знаменитому учреждению исполнится сто лет.

Результаты исследования опубликовали в престижном Азиатском хирургическом журнале. С применением этого метода уже стали проводить около 10% подобных операций.