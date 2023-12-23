23 декабря 2023, 13:50

Новый JN.1 вытеснил другие варианты коронавируса в мире

РИА «Новости»
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Всемирная организация здравоохранения выразила опасения по поводу быстрого распространения в мире сильно мутировавшего варианта коронавируса — JN.1. На это указали в заявлении, опубликованном на сайте организации.

В начале ноября на долю JN.1 приходилось не более 10% от всех случаев COVID-19, а сейчас - уже 43%. В документе отметили, что он практически вытеснил все остальные наследственные линии варианта «пирола» (BA.2.86).

«JN.1 может привести к увеличению числа случаев заболевания на фоне всплеска заражения другими вирусными и бактериальными инфекциями», - подчеркнули в ВОЗ.

При этом риск для общественного здравоохранения со стороны нового варианта ниже, по сравнению с другими вариантами. Консультанты ВОЗ по эволюции вирусов пришли к выводу, что популяционный иммунитет, а также использование вакцин от «омикрона» минимизируют число тяжелых форм заболевания.

В ВОЗ сообщали, что с 20 ноября по 17 декабря заболеваемость COVID-19 в разных странах выросла на 52%, по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом.

Всемирная организация здравоохранения выразила опасения по поводу быстрого распространения в мире сильно мутировавшего варианта коронавируса - JN.1. На это указали в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Здравоохранение COVID-19 в других странах
23 декабря 2023, 02:48
Врач назвала идеальную замену шампанскому на Новый год
РИА «Новости»
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Лучше отказаться от шампанского на Новый год, заменив его на вино или крепкий алкоголь при проблемах с поджелудочной железой. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

«Холодный газированный алкоголь, наверное, самый неблагоприятный с точки зрения состояния здоровья напиток, потому что газация и холод вызывает спазм протоков пищеварительных желез и, соответственно, ухудшение оттока желчи и поджелудочного сока вместе с употреблением жирной пищи», - уточнила специалист.

Она рекомендовала взять на замену игристому сухие сорта вин и неокрашенные напитки, не смешивать алкоголь с соками или сладкими газировками, а также определиться с одним напитком на вечер, чтобы избежать неприятных последствий.

Ранее главный терапевт Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина рекомендовала россиянам соблюдать пять важных правил новогоднего застолья, чтобы избежать риска «синдрома праздничного сердца». Специалист пояснила, что этим термином называют острое нарушение сердечного ритма у здорового человека, вызванное употреблением алкоголя.

Праздники Алкоголь Новый год
22 декабря 2023, 11:44
Антибиотиков с джозамицином в России хватит на полгода — Минздрав
РИА «Новости»
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Антибиотиков с действующим веществом джозамицин, находящихся в медицинских организациях, хватит примерно на полгода. Таким образом в Минздраве России прокомментировали информацию о выводе фармацевтической компанией Astellas антибиотика Вильпрафен (джозамицин) с российского рынка. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что в последний раз Вильпрафен ввели в гражданский оборот в 2021 году. Главные внештатные специалисты Минздрава пояснили, что лекарственные препараты с джозамицином можно заменить на азитромицин и кларитромицин. Уточняется, что остатков препарата с азитромицином хватит на год, а препаратов с кларитромицином - на восемь месяцев.

Ранее японская компания Astellas сообщила, что вывела из России антибиотик Вильпафрен. Препарат производили на заводах «Ортат» и «Зио-Здоровье». На одном из предприятий подтвердили, что антибиотик больше не выпускается.

Лекарства Минздрав
22 декабря 2023, 11:02
Мониторинг качества работы сервисов ИИ в медицине провели в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Московские специалисты организовали свыше 200 тестирований и 500 мониторингов для выявления ошибок в работе искусственного интеллекта (ИИ) в сфере медицины за год. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, особое внимание уделяют безопасности решений, которые используют при работе с данными пациентов Москвы. Их тестируют на входе и при смене версий сервиса и регулярно анализируют качество во время исследований.

Если выявляют ошибки, сервис отправляют на доработку. Например, с начала 2023 года было провели более 500 мониторингов и около 200 тестирований - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Так, в 15% случаев сервисы искусственного интеллекта для расшифровки различных медицинских снимков направляли на улучшение.

«В любом случае при описании снимков итоговый диагноз ставит врач, но благодаря регулярному мониторингу специалистам доступны самые качественные и надежные решения», - подчеркнула Ракова.

С этого года в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования столичным пациентам доступна новая медицинская услуга - анализ результатов профилактических маммографических исследований с применением ИИ.

Главный рентгенолог Москвы Юрий Васильев рассказал, что сотрудники в области телемедицины работают над порядком применения, требованиями к результатам и оценке программных продуктов.

Он уточнил, что появляются и новые задачи, которые требуют новых подходов, регулярно разрабатываются инструменты и методы работы. Как результат - повышение качества работы нейросетей.

Ранее стало известно, что нейросети помогут московским врачам выявить патологии головного мозга на КТ.

Искусственный интеллект Медицина Телевидение Москва 2023
22 декабря 2023, 10:32
Японская фармкомпания оставила Россию без вильпрафена
Global Look Press
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В аптеках почти не осталось препаратов вильпрафена и вильпрафена солютаб на основе антибиотика джозамицина. Японская фармкомпания Astellas подтвердила РБК, что вывела его с российского рынка.

Препараты отличались формой выпуска - покрытые пленочной оболочкой либо растворимые. В России вильпрафен от Astellas выпускали заводы «Ортат» и «Зио-Здоровье». Представители второй подтвердили, что японская компания решила свернуть его производство в России.

К середине декабря вильпрафен, по данным онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека», полностью исчез из продажи в Санкт-Петербурге, Тамбове и Перми. Препарат частично остался в Москве, Воронеже и Самаре.

Лекарства на основе джозамицина назначали для лечения инфекций дыхательных путей, ЛОР-заболеваний, офтальмологии, дерматологии, стоматологии и гастроэнтерологии. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк заявил, что в России нет аналогов вильпрафена. Минздрав предложил заменить его препаратами на основе азитромицина и кларитромицина.

Американская компания MSD планировала вывести с российского рынка вакцины от кори, ветрянки, краснухи и паротита. Профессор Михаил Костинов заявил, что их можно заменить препаратами из Индии.

В аптеках почти не осталось препаратов вильпрафена и вильпрафена солютаб на основе антибиотика джозамицина. Японская фармкомпания Astellas подтвердила РБК , что вывела его с российского рынка.

Здравоохранение Лекарства Япония Россия Медицина Бизнес

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