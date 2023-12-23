Новый JN.1 вытеснил другие варианты коронавируса в мире

В начале ноября на долю JN.1 приходилось не более 10% от всех случаев COVID-19, а сейчас - уже 43%. В документе отметили, что он практически вытеснил все остальные наследственные линии варианта «пирола» (BA.2.86).

«JN.1 может привести к увеличению числа случаев заболевания на фоне всплеска заражения другими вирусными и бактериальными инфекциями», - подчеркнули в ВОЗ.

При этом риск для общественного здравоохранения со стороны нового варианта ниже, по сравнению с другими вариантами. Консультанты ВОЗ по эволюции вирусов пришли к выводу, что популяционный иммунитет, а также использование вакцин от «омикрона» минимизируют число тяжелых форм заболевания.

В ВОЗ сообщали, что с 20 ноября по 17 декабря заболеваемость COVID-19 в разных странах выросла на 52%, по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом.

Всемирная организация здравоохранения выразила опасения по поводу быстрого распространения в мире сильно мутировавшего варианта коронавируса - JN.1. На это указали в заявлении, опубликованном на сайте организации.