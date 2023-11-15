Новых ковидных ограничений в России не будет

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«Сегодня <…> кроме рекомендации носить маски, мыть руки, следить за чистотой помещений и гаджетов в руках никакие другие меры принимать не следует», - считает она.

Попова отметила низкий уровень госпитализаций заразившихся. По ее словам, тяжелые формы заболевания встречаются нечасто. Поэтому оснований для принятия строгих мер нет.

Глава ведомства сообщила, что начавшаяся в октябре вторая волна роста заболеваемости ковидом оказалась выше сентябрьской, однако это не более чем сезонный рост и «ничего необычного пока не происходит».

Почти треть всех случаев заболевания ковидом приходится на Московский регион и Санкт-Петербург.

Анна Попова рассказала также, что в России фиксируются единичные случаи завезенного из-за рубежа штамма коронавируса «пирола». По ее словам, он продолжит распространяться, но едва ли станет превалирующим.