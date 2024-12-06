06 декабря 2024, 16:49

Новую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции зарегистрировали в России

РИА «Новости»
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Новую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции — «Гам-VLP-Мультивак» — зарегистрировали в России. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Вакцину вывели биотехнологическим путем. Она безопаснее препаратов на основе патогенных вирусов.

Вводить средство нужно будет внутримышечно. Разработал вакцину Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В октябре газета «Петербургский дневник» сообщила , что около 26% жителей Северной столицы защищаются от болезней с помощью вакцинации.

В апреле компанию AstraZeneca уличили в создании смертельной вакцины от COVID-19. По данным Daily Mail, введение препарата приводило к свертыванию крови и образованию тромбов, в результате пострадало и даже умерло много людей.

Минздрав Россия Коронавирус в России и в мире
05 декабря 2024, 00:05
Россиянам рассказали, что делать при бессоннице
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При проблемах со сном могут помочь простые средства, к ним относится чтение. Об этом сомнолог София Черкасова заявила в интервью «Вечерней Москве».

По словам Черкасовой, чтобы наладить режим дня, нужно ложиться спать и вставать в одно и то же время. В выходные можно поспать на один-два часа больше. Также в ситуациях, когда человек не может уснуть, не нужно заставлять себя спать.

Если не удается уснуть в течение 15 минут, лучше уйти из спальни в другую комнату. Там можно почитать книгу или заняться рутинными делами. Спустя время организм сам почувствует потребность во сне.

Черкасова также порекомендовала ограничивать кофеин во второй половине дня, соблюдать режим труда и отдыха и не переедать. Кроме того, чтобы наладить сон, она посоветовала минимизировать использование гаджетов.

Сомнолог Дмитрий Дуйкин ранее напомнил, что вечерний спорт и поздний ужин могут помешать человеку уснуть.

Книги Отдых Гаджеты Врачи
04 декабря 2024, 02:33
Читай по лицу. Назван ранний признак деменции
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Китайские ученые обнаружили связь между старением лица и снижением когнитивных способностей у пожилых людей. Результаты исследования опубликовали в журнале Alzheimer’s Research and Therapy, сообщило Daily Mail.

В ходе работы ученые взяли для анализа данные более чем 200 тысяч мужчин и женщин. Выяснилось, что у людей, которые выглядят старше своего возраста, риск развития деменции повышается на 61%.

Наблюдение за участниками исследования длилось 12 лет, за этот период зарегистрировали примерно шесть тысяч случаев развития старческого слабоумия.

В рамках второго этапа исследования ученые сделали снимки 612 участников в возрасте 63 лет. Затем эти фотографии обработали с помощью компьютерных алгоритмов, которые позволили определить возраст участников.

В итоге стало известно, что появление тонких морщинок в области глаз также повышает риск развития когнитивных расстройств в 2,5 раза. Эти результаты стали подтверждением того, что изменения в лице могут говорить о снижении умственных способностей.

Врач Владимир Захаров ранее рассказал о риске развития сосудистой деменции в молодом возрасте.

Китайские ученые обнаружили связь между старением лица и снижением когнитивных способностей у пожилых людей. Результаты исследования опубликовали в журнале Alzheimer’s Research and Therapy, сообщило Daily Mail.

Исследования Врачи Женщины Ученые Мужчины
03 декабря 2024, 20:35
«Напряжение нарастает». Матвиенко раскритиковала Минздрав из-за клинических рекомендаций
РИА «Новости»
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Врачи в регионах обеспокоены необходимостью перейти к оказанию помощи пациентам на основе клинических рекомендаций. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече со статс-секретарями ведомств поручила Минздраву решить эту проблему, сообщил «Интерфакс».

Переход на новые клинические требования произойдет 1 января 2025 года. Минздрав, по словам Матвиенко, утверждал, что внедрение пройдет без заминок. Однако врачи взволнованы.

«Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей. И если вы убеждены, что вы поступаете правильно, значит должны провести широкую разъяснительную работу, селекторы с регионами. Но напряжение нарастает, и не реагировать на него нельзя», - заявила спикер верхней палаты.

Матвиенко возложила на статс-секретаря - замминистра здравоохранения Олега Салагая персональную ответственность за проблемы, которые могут возникнуть в регионах. Она напомнила, что до конца года осталось меньше месяца, и призвала ускорить работу.

Статья о клинических рекомендациях появилась в законе «Об основах охраны здоровья граждан» в 2018 году. Переходный период завершится в декабре.

В 2023 году в России изменились условия предоставления платных медицинских услуг. Врачи начали оказывать ее на основе клинических рекомендаций.

Здравоохранение Минздрав Медицина Валентина Матвиенко
03 декабря 2024, 08:01
Диетолог рассказал о неожиданном свойстве какао
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Напиток из какао-бобов повысит настроение и поможет взбодриться. Об этом заявила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с РИА «Новости».

Она отметила, что в его составе есть много полезных веществ: железо, калий, фосфор, магний, провитамин А, витамин Е, рибофлавин, тиамин и никотиновая кислота. Также в этом напитке содержатся полифенолы, которые имеют антиоксидантную активность, снижающую риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Алкалоиды: теобромин и кофеин, обеспечивающие тонизирующий эффект, что способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности работы головного мозга», - объяснила Стародубова.

По ее словам, продукты с высоким содержанием какао-бобов нормализуют артериальное давление.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова назвала цитрусовые прекрасным источником витамина С. Она объяснила, что в зимний период эти фрукты полезны для поддержки иммунитета. Кроме того, в цитрусовых есть растворимые и нерастворимые пищевые волокна, которые положительно влияют на работу кишечника.

Питание Продукты

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