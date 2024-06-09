Новосибирские нейрохирурги спасли женщину с опухолью мозга размером с теннисный мяч

Жительница Новосибирска на протяжении 10 лет ходила с отеком над левым виском. Она обратилась к врачам только после того, как новообразование сильно увеличилось. Женщина объяснила, что отек не вызывал у нее никаких болей и дискомфорта.

«Но в последнее время начала расти опухоль - все больше и больше. Я не могу сейчас ответить, почему затянула с обращением, я понимаю, что была не права, но меня ничего не беспокоило», - отметила 44-летняя пациентка.

Врачи выявили у нее доброкачественную менингиому размером с теннисный мяч, которая могла привести к потере зрения. Нейрохирурги проводили операцию на протяжении девяти часов, для восстановления черепа они установили титановую пластину.

Ранее хирурги Московского областного научно-исследовательского клинического института вырезали шестисантиметровую опухоль головного мозга 62-летней пациентки. Из-за менингиомы у женщины возникли проблемы с речью.