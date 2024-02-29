29 февраля 2024, 01:07

Новосибирские хирурги спасли девушку с тромбами в легких

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В Новосибирске кардиохирурги спасли 24-летнюю пациентку с тромбами в легких. Об этом сообщил Национальный медицинский исследовательский центр имени Мешалкина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Студентка из Иркутстка вышла замуж и хотела стать матерью, но не могла выносить ребенка. Специалисты диагностировали у нее антифосфолипидный синдром. При такой генетической мутации кровяные сгустки накапливаются в просвете легочных артерий, создавая барьер для кровотока.

В Центре Мешалкина кардиохирурги оперировали девушку на протяжении восьми часов. Ей удалили тромбы из легочных артерий. Всю оставшуюся жизнь ей придется принимать препараты, уменьшающие склонность к тромбообразованию.

«НМИЦ имени академика Мешалкина имеет наибольший в стране опыт применения сложной хирургической технологии - легочной эндартерэктомии, которая принята в качестве „золотого стандарта“ помощи больным ХТЛГ», - рассказала врач-кардиолог Оксана Васильцева.

Ранее кардиолог Игорь Видяскин рекомендовал пассажирам самолетов при длительных перелетах разминаться, прогуливаясь по салону каждый час, чтобы предотвратить образование тромбов.

Больницы Врачи Сибирь
28 февраля 2024, 15:19
Сомнолог рассказала о смертельной форме бессонницы
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Существует характерная для определенных этнических групп семейная фатальная бессонница. Иногда она приводит к летальному исходу. Об этом «Газете.Ru» сообщила невролог-сомнолог Научного центра неврологии Ирина Завалко.

По словам специалиста, при таком редком заболевании за несколько месяцев у человека полностью разрушается сон. Когда инсомния начинает усиливаться, это ухудшает психический фон тела: появляются фобии, галлюцинации, наступает нейродегенерация.

«В итоге человек умирает, но, повторяю, это заболевание крайне редкое. Если человек не может спать, но продолжает работать и сам себя обслуживать, либо если человек страдает бессонницей больше года, то это точно не фатальная семейная инсомния», - добавила Завалко.

Обычная бессонница, от которой страдает большинство людей, на самом деле не так страшна, как принято считать: мозг все равно найдет возможность погрузиться в сон и пополнить энергетический запас.

Последствия для физического здоровья из-за недосыпа несколько переоцениваются обществом. Это особенно важно понимать людям, которые нервничают из-за бессонницы, читают недостоверные источники и пугают себя разными проблемами.

Ранее врачи назвали три ранних симптома опасного для жизни разрушения сосудов.

Врачи
28 февраля 2024, 06:00
Врач рассказал, как правильно проводить разгрузочные дни
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Разгрузочные дни следует подбирать в индивидуальном порядке, с учетом имеющихся у человека заболеваний, чтобы они принесли пользу, а не навредили. Об этом в беседе с Life рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Российского биотехнологического университета (Университет Росбиотех) Юлия Онуфрийчук.

«Польза разгрузочных дней увеличивается при правильном подборе их варианта с учетом имеющихся заболеваний. Это, например, углеводные (сахарные, картофельные), белковые (мясные, молочные), жировые (сметанные) дни или с преимущественным потреблением жидкости (чайные, соковые дни)», - заявила она.

При этом специалист отметила, что для практически здоровых людей никаких ограничений нет.

По словам Онофрийчук, разгрузочные дни полезно проводить в один из своих выходных. При этом их назначают на один или два дня, причем не чаще одного - трех раз в неделю, так как такие диеты неполноценны по энергоценности и химическому составу. Она также не рекомендовала проводить их подряд.

Ранее ученые из Университета Флиндерса выяснили, что растительная диета способна снизить риск развития обструктивного апноэ во сне.

Питание Врачи Диеты
28 февраля 2024, 01:46
Ученые нашли биомаркеры, предсказывающие деменцию за 10 лет
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Китайские ученые из Университета Фудань обнаружили биомаркеры, позволяющие диагностировать деменцию за 10 лет до того, как болезнь полностью проявит себя. Об этом сообщило РИА «Новости».

Исследователи проанализировали данные о 1463 белках в плазме крови более чем 52 тысяч человек из британского Биобанка. Среди участников эксперимента не было больных деменцией, но в течение следующих 14 лет заболели 1417 человек.

Средний возраст проявления патологии - 66 лет, причем у 691 человека диагностировали болезнь Альцгеймера.

Наиболее точно предсказать это заболевание могут белки GFAP, NEFL, GDF15 и LTBP2, но не по отдельности, а в совокупности.

Первый биомаркер в кровотоке здорового человека не фиксируется, но при наличии его высокой концентрации в крови риск деменции увеличивается более чем в два раза.

Ранее руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо заявила, что вялотекущее хроническое воспаление в кишечнике, легких и ротоглотке повышает риски развития ранней деменции. При этом отсрочить деменцию можно с помощью кроссвордов, головоломок и арт-терапии.

Болезни Ученые Китай
27 февраля 2024, 16:55
Малышева рассказала о неожиданной пользе риса для кожи
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Врач Елена Малышева рассказала о пользе риса для кожи. Этот продукт стимулирует производство коллагена, что помогает предотвратить появление морщин, сообщила она в программе «Жить здорово!» на Первом канале.

Малышева отметила, что рис содержит большое количество калорий и богат углеводами. Поэтому важно не переусердствовать с употреблением этой крупы: оно может негативно сказаться на состоянии сосудов.

Иммунолог Андрей Продеус добавил, что среди пищевых продуктов рис выделяется большим содержанием кремния, необходимого для синтеза коллагена - ключевого компонента для поддержания кожи в упругом и эластичном состоянии. По его словам, в 100 граммах риса содержится примерно четыре дневные нормы кремния.

Кроме того, чашка какао в день также окажет на кожу омолаживающий эффект. Он будет заметен уже через три месяца ежедневного употребления напитка.

Первый канал Елена Малышева Врачи Продукты

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