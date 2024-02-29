Новосибирские хирурги спасли девушку с тромбами в легких

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Студентка из Иркутстка вышла замуж и хотела стать матерью, но не могла выносить ребенка. Специалисты диагностировали у нее антифосфолипидный синдром. При такой генетической мутации кровяные сгустки накапливаются в просвете легочных артерий, создавая барьер для кровотока.

В Центре Мешалкина кардиохирурги оперировали девушку на протяжении восьми часов. Ей удалили тромбы из легочных артерий. Всю оставшуюся жизнь ей придется принимать препараты, уменьшающие склонность к тромбообразованию.

«НМИЦ имени академика Мешалкина имеет наибольший в стране опыт применения сложной хирургической технологии - легочной эндартерэктомии, которая принята в качестве „золотого стандарта“ помощи больным ХТЛГ», - рассказала врач-кардиолог Оксана Васильцева.

Ранее кардиолог Игорь Видяскин рекомендовал пассажирам самолетов при длительных перелетах разминаться, прогуливаясь по салону каждый час, чтобы предотвратить образование тромбов.