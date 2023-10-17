Новая рентген-операционная открылась в Первой градской больнице в Москве
Новая рентген-операционная открылась в кардионеврологическом корпусе ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В новой рентген-операционной будут работать специалисты отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электростимуляции Первой градской больницы. Они ежегодно проводят более 600 высокотехнологичных операций, включая имплантацию электрокардиостимуляторов и аппаратов для сердечной ресинхронизирующей терапии, а также радиочастотную аблацию.
Оборудование экспертного класса позволит врачам выполнять сложные реконструктивные и малоинвазивные операции в соответствии с международными медицинскими стандартами.
Ранее в Подмосковье открыли новый Центр радиотерапии и ядерной медицины.
Операционную оснастили современным анестезиологическим и реанимационным оборудованием и системами мониторинга пациентов, которые позволят проводить операции и диагностику органов сердечно-сосудистой системы, головного мозга и органов брюшной полости. Операционный блок будет работать в круглосуточном режиме.