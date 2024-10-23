Ночная потливость оказалась симптомом тяжелого заболевания

Повышенная потливость по ночам может указывать на несколько видов онкологических заболеваний, а в комплексе с зудом, снижением веса и лихорадкой являться симптомом лимфомы. Врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной работе онкологической клиники Денис Романов рассказал сайту aif.ru , как распознать болезнь.

Он назвал потоотделение естественным процессом, который может усиливаться в жаркую погоду, при повышении температуры тела, в период климакса или в качестве побочного действия некоторых лекарств. Потливость характерна для некоторых онкологических заболеваний, например, для лейкемии, саркомы костей, мезотелиомы, рака предстательной железы, почки, медуллярного рака щитовидной железы, нейроэндокринной и герминогенной опухолей.

«Необъяснимое снижение массы тела, зуд, лихорадка и ночная потливость могут быть симптомами лимфом : как Ходжкина, так и В-клеточных неходжкинских», - сказал доктор.

Романов уточнил, что в первом случае с этим проявлением сталкивался примерно каждый четвертый пациент с лимфомой, во втором - каждый третий. Он посоветовал при ночной потливости обратиться к врачу, чтобы исключить агрессивную форму рака.

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