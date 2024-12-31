31 декабря 2024, 18:19

Никаких салатов и растительное мясо. Как извлечь из новогодних блюд пользу

Читайте нас в: Google Новости

Салатам с большим количеством майонеза есть вкусная и полезная альтернатива. О блюдах для новогоднего стола, которые пойдут на пользу здоровью, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой.

В главную ночь года Дианова и члены ее семьи предпочитают есть достаточно легкую пищу. Поэтому свой праздник диетолог в шутку назвала «подростковым».

«У нас будут классические куриные наггетсы, а также наггетсы из растительного аналога мяса. Будет запеченный картофель, приготовленные на гриле шампиньоны и брокколи, овощная нарезка, помидоры черри и морковка», - рассказала врач.

Ничего жареного или жирного подавать на стол гастроэнтеролог не планирует. В том числе и любимый россиянами оливье.

«Салатов, которые все делают, у нас не будет», - подчеркнула Дианова.

Ранее доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала о двух главных ошибках россиян во время празднования Нового года. Она напомнила, что воды нужно пить как минимум вдвое больше, чем алкоголя.

Питание Новый год
31 декабря 2024, 11:01
Врач предупредил об опасности икры на Новый год
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В период новогоднего застолья россияне стремятся побаловать себя закусками с икрой. Однако эти деликатесы подойдут далеко не всем, сообщил Life.ru гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

Он отметил, что отказаться от игры нужно прежде всего людям с аллергией на морепродукты и рыбу. В противном случае они рискуют столкнуться с зудом, высыпаниями и анафилаксией.

Людям с болезнью почечной системы также нужно воздержаться от игры из-за высокого содержания натрия, который дает повышенную нагрузку на орган выделительной системы и задерживает жидкость в организме. Также икра способна вызвать повышение артериального давления.

«Как и с любым другим продуктом, необходимо учитывать индивидуальные особенности организма и употреблять икру в умеренных количествах. В случае наличия хронических заболеваний перед введением новых продуктов в рацион лучше проконсультироваться с врачом», - резюмировал Зиннатуллин.

Ранее россиянам назвали оптимальный срок хранения оливье.

Еда Врачи Новый год
31 декабря 2024, 00:46
Названы напитки с самым тяжелым похмельем
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Любой алкоголь вреден для здоровья, но некоторые напитки с большей вероятностью вызовут у человека тяжелое похмелье. Врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев сообщил об этом сайту aif.ru.

«Не рекомендуется смешивать никакие алкогольные напитки между собой. Особенно газированные напитки, такие как шампанское, с негазированными: углекислый газ усиливает всасывание алкоголя в кровь, что может привести к более быстрому и сильному опьянению», - предупредил он.

Доктор заявил, что чревато не только употребление разных напитков в одном коктейле, но и по отдельности в течение вечера. Исаев объяснил, что каждый вид алкоголя выводится из организма с разной скоростью, выделяя определенное количество токсичного ацетальдегида и усугубляя похмелье.

Дополнительной нагрузкой для печени станет употребление сладкого алкоголя, такого как десертные вина и ликеры. Нарколог заявил, что само по себе расщепление сахара потребует больше энергетических затрат, а в сочетании со спиртом усилит обезвоживание и замедлит процесс вывода токсичных продуктов распада этанола.

Исаев напомнил, что употребление алкоголя вредно, и с медицинской точки зрения лучше совсем от него отказаться. Если же нет такой возможности, он посоветовал пить только один напиток весь вечер и не смешивать крепкое спиртное с другими, даже безалкогольными, напитками.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин призвал также пить во время застолья много простой воды. Чтобы не нагружать печень и поджелудочную железу, он посоветовал налегать на овощи, фрукты и легкие закуски.

Болезни Алкоголь Медицина Новый год Продукты
26 декабря 2024, 17:31
Нарколог назвала самый безопасный алкогольный напиток
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Нарколог Алина Сазонова на пресс-конференции «Новогодний календарь „нерабочих“ дней: советы ведущих врачей Москвы» назвала белое сухое вино наименее опасным алкогольным напитком. Ее процитировало РИА «Новости».

Самыми неблагоприятными для организма врач назвала крепкие алкогольные. Также она посоветовала быть осторожными с газированным спиртным.

«Дело в том, что всасывание алкоголя за счет пузырьков газа происходит быстрее», - объяснила Сазонова.

Кроме того, нарколог посоветовала не выпивать на голодный желудок и в течение дня, чтобы не проспать наступление Нового года и не попасть в стационар с отравлением или травмами.

Ранее юрист Игорь Зверев рассказал , что за бурное распитие спиртного в новогоднюю ночь с запуском фейерверков можно получить штраф или даже отправиться под арест на 15 суток.

Нарколог Алина Сазонова на пресс-конференции «Новогодний календарь „нерабочих“ дней: советы ведущих врачей Москвы» назвала белое сухое вино наименее опасным алкогольным напитком. Ее процитировало РИА «Новости».

Врачи Алкоголь Новый год
23 декабря 2024, 01:30
Названы пять доказанных методов профилактики рака
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Консультант по онкологии, профессор биомедицинских наук в Университете Англии Раскин Джастин Стеббинг выявил пять научно обоснованных метода профилактики онкологических заболеваний. Его исследование опубликовал сайт The Conversation.

Доктор посоветовал бросить курить, ведь вредные химические вещества в сигаретном дыме воздействуют на весь организм. Сигареты могут повысить риск развития рака легких, полости рта, почек, горла, мочевого пузыря, поджелудочной железы, шейки матки и желудка.

Важное значение в развитии онкологических заболеваний имеет вес пациента. Стеббинг сообщил, что жир запускает выброс определенных гормонов, провоцирующих рак груди, пищевода и других локализаций. Он призвал поддерживать оптимальную массу тела и сохранять двигательную активность в течение всей жизни.

Третьим методом профилактики рака доктор назвал здоровое питание, четвертым - отказ от алкоголя. Противораковая диета, по его словам, состоит из овощей, фруктов, бобов и цельного зерна. Пятой стратегией, озвученной Стеббингом, стала защита от прямых солнечных лучей и вакцинация от ВПЧ.

Ученые из Университета Южной Флориды объявили о существовании еды, которая нарушает баланс иммунной системы , приводит к хроническому воспалению и раку. Это продукты с добавленным сахаром и насыщенными жирами.

Болезни Медицина Онкология

Новости по теме