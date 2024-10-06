«Ничего страшного». Дефицит «Сульпирида» не спровоцирует всплеск случаев шизофрении

Шизофрении не будет Он добавил, что сообщения о том, что перебои в поставках «Сульпирида» приведут к всплеску случаев шизофрении, не имеют под собой никакого основания, так как этот нейролептик используется только при невротических расстройствах, к которым шизофрения не относится.

«Современных лекарств достаточно много, чтобы заменить хотя бы один, который исчез и аптечной сети. Никакой катастрофы я не вижу. Через какое-то время поставки возобновятся», - заявил Магалиф.

Врач-нарколог добавил, что все состоящие на учете психоневрологических диспансерах пациенты получают бесплатную помощь. Но окончательное лекарство им назначает врач. Если специалисты поставили человеку хронический диагноз, то назначенные препараты используются для профилактики. Если их прием прекратить, то у человека возникнет рецидив.

«„Сульпирид“ не является главным препаратом для лечения шизофрении. Вообще не является. Если пациент на неделю прекратит его принимать, то ничего страшного не произойдет. Тем более, что его не назначают при психотических заболеваниях. Поэтому то, что ваши коллеги сенсационно выдали, не идет ни в какое сравнение, как если бы из аптечных сетей пропал инсулин», - подытожил собеседник 360.ru.

Почему пропал «Сульпирид» О возникшем дефиците препарата «Сульпирид» в Алтайском крае и угрозе всплеска приступов шизофрении сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы уточнили, что региональные аптеки из-за сбоев в логистике не успели закупить достаточное количество лекарств, которое производят в соседней Кемеровской области.

Вопрос дефицита лекарств в аптеках Алтайского края подняли на последней сессии Законодательного собрания региона. Трансляция заседания доступна во «ВКонтакте». Тема появилась на фоне назначения нового директора государственного предприятия «Аптеки Алтая» Марины Годовой.

О жалобах невропатологов на нехватку «Сульперида» в ампулах пожаловался депутат Сергей Писарев. Он предложил Годовой решить вопрос с поставками необходимого нейролептика, который производят в Новокузнецке.

Спикер парламента Александр Романенко также выступил с критикой работы аптечной сети региона. Он пояснил, что по его просьбе министр здравоохранения края искал для него лекарство, назначенное врачом.

Проблему обещали решить «Почему кто-то должен создавать потребность для заказа лекарств у поставщиков? Вы должны сами обладать потребностью в данных препаратах на территории региона. Вы отвечаете за эту аптечную сеть, за клиентов», - подчеркнул он.

Годова в ответ пообещала, что встретится с врачами, чтобы оценить их потребность в необходимых лекарствах и заранее разместит заказы у поставщиков, чтобы не допустить нового дефицита.

В конце сентября подведомственный Минздраву Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подал иск в арбитражный суд Москвы, в котором потребовал отменить решения ФАС, заблокировавшие госзакупки препарата «Трикафта» для детей с муковисцидозом.

Надзорное ведомство остановило аукционы по жалобе компании МИК, которая пообещала привести аналог препарата из Аргентины, у которого пока нет лицензии в России. Но прекращение приема лекарства грозит рецидивом больным детям.