Нейросети помогут московским врачам выявить патологии головного мозга на КТ

Грипп А, выявленный у детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, сопровождается тяжелыми формами и может приводить к летальным исходам. Об особенностях этого заболевания рассказал «360» главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.

Как отличить грипп от обычной простуды Профессор пояснил, что обычная простуда протекает не так тяжело, как грипп. При простуде, со слов доктора биологических наук, возникают першение в горле и насморк, человек чувствует недомогание. У гриппа обычно более серьезные симптомы.

«Если это серьезная форма гриппа, то обычно это сильная температура, светобоязнь, когда хочется задвинуть шторы, бывает рвота. Болезнь начинается более резко, наблюдается интоксикация. Это первые признаки, что, скорее всего, все-таки это грипп - не просто простуда, когда можно на ногах перенести», - подытожил Чумаков.

У гриппа, переходящего к людям от животных, например, от птиц или свиней, нет тенденции к смягчению, поскольку вирус идет от другого вида, пояснил собеседник «360». У птиц такой грипп приспосабливается, поэтому они переносят его легче, а человек болеет тяжело, отметил Чумаков.

«Сейчас дети заболели этим гриппом, непонятно, кто был источником. Скорее всего, на этот поезд просто сел какой-то зараженный ребенок или даже взрослый, который перезаражал детей этом поезде, поэтому возникла такая вспышка. В замкнутом пространстве такое бывает, например, на круизных кораблях, в самолетах и так далее. <…> Сейчас будет ясно, что это за грипп, и насколько это вообще аномалия, то есть, насколько это другой тип по сравнению с тем, который ожидался», - рассказал профессор.

Что могло стать причиной смерти девочки По словам доктора наук, грипп действительно иногда сопровождается тяжелыми формами. Но поскольку скончался только один ребенок, говорить о статистике пока не приходится, так как это могло быть стечение обстоятельств, сказал собеседник «360». Статистикой можно было бы считать хотя бы два случая из 30, уточнил научный сотрудник.

Как отличить грипп от обычной простуды Более 100 детей сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу в Саратовской области. Глава региона Роман Бусаргин сообщил, что у 60 детей есть признаки ОРВИ, у 15 человек анализ выявил грипп А. Губернатор также подтвердил, что в поезде скончалась 12-летняя девочка.

По словам доктора наук, грипп действительно иногда сопровождается тяжелыми формами. Но поскольку скончался только один ребенок, говорить о статистике пока не приходится, так как это могло быть стечение обстоятельств, сказал собеседник «360». Статистикой можно было бы считать хотя бы два случая из 30, уточнил научный сотрудник.

Комментируя эту новость, Чумаков отметил, что помимо гриппа А существует грипп Б. Грипп А, по словам профессора, переносится в основном птицами и «прилетает» к нам из Юго-Восточной Азии, из-за чего наступает очередная сезонная эпидемия. Можно сказать, что это птичий грипп, который принимает разные формы и характеризуется обозначениями H1 и N1, уточнил доктор биологических наук.

У гриппа, переходящего к людям от животных, например, от птиц или свиней, нет тенденции к смягчению, поскольку вирус идет от другого вида, пояснил собеседник «360». У птиц такой грипп приспосабливается, поэтому они переносят его легче, а человек болеет тяжело, отметил Чумаков.

«Сейчас дети заболели этим гриппом, непонятно, кто был источником. Скорее всего, на этот поезд просто сел какой-то зараженный ребенок или даже взрослый, который перезаражал детей в этом поезде, поэтому возникла такая вспышка. В замкнутом пространстве такое бывает, например, на круизных кораблях, в самолетах и так далее. <…> Сейчас будет ясно, что это за грипп, и насколько это вообще аномалия, то есть, насколько это другой тип по сравнению с тем, который ожидался», - рассказал профессор.

Что могло стать причиной смерти девочки