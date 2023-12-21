21 декабря 2023, 13:21

Нейросети помогут московским врачам выявить патологии головного мозга на КТ

Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве запустили два новых сервиса искусственного интеллекта, облегчающих диагностику геморрагического и ишемического инсульта при помощи анализа компьютерных томографий (КТ) головного мозга. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Седьмой и восьмой комплексные сервисы на основе искусственного интеллекта приступили к анализу исследований пациентов Москвы. Это первое такое решение для компьютерной томографии головного мозга в стране», - отметила она.

В городе начали работать около 60 сервисов, основанных на искусственном интеллекте, которые анализируют признаки различных заболеваний в рамках 29 клинических направлений.

Московская система здравоохранения внедрила восемь комплексных решений на базе ИИ. Они обработали свыше 150 тысяч КТ-снимков.

Большая часть интегрированных в медицинскую практику систем искусственного интеллекта является продуктом отечественного программирования. Нейросети способны обнаруживать до десяти разных патологических признаков на одном медицинском изображении. Кроме того, они автоматически проводят всевозможные измерения с высокой точностью.

Нейросеть стала оказывать помощь не только в здравоохранении. Искусственный интеллект помог выявить почти тысячу неиспользуемых земельных участков Подмосковья в 2023 году.

Здравоохранение Искусственный интеллект Москва 2023 Анастасия Ракова
21 декабря 2023, 12:07
Гонконгский вариант. Чем опасен грипп, которым заразились дети в поезде Тюмень — Адлер
РИА «Новости»
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Грипп А, выявленный у детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, сопровождается тяжелыми формами и может приводить к летальным исходам. Об особенностях этого заболевания рассказал «360» главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.

Как отличить грипп от обычной простуды Профессор пояснил, что обычная простуда протекает не так тяжело, как грипп. При простуде, со слов доктора биологических наук, возникают першение в горле и насморк, человек чувствует недомогание. У гриппа обычно более серьезные симптомы.

«Если это серьезная форма гриппа, то обычно это сильная температура, светобоязнь, когда хочется задвинуть шторы, бывает рвота. Болезнь начинается более резко, наблюдается интоксикация. Это первые признаки, что, скорее всего, все-таки это грипп - не просто простуда, когда можно на ногах перенести», - подытожил Чумаков.

У гриппа, переходящего к людям от животных, например, от птиц или свиней, нет тенденции к смягчению, поскольку вирус идет от другого вида, пояснил собеседник «360». У птиц такой грипп приспосабливается, поэтому они переносят его легче, а человек болеет тяжело, отметил Чумаков.

«Сейчас дети заболели этим гриппом, непонятно, кто был источником. Скорее всего, на этот поезд просто сел какой-то зараженный ребенок или даже взрослый, который перезаражал детей этом поезде, поэтому возникла такая вспышка. В замкнутом пространстве такое бывает, например, на круизных кораблях, в самолетах и так далее. <…> Сейчас будет ясно, что это за грипп, и насколько это вообще аномалия, то есть, насколько это другой тип по сравнению с тем, который ожидался», - рассказал профессор.

Что могло стать причиной смерти девочки По словам доктора наук, грипп действительно иногда сопровождается тяжелыми формами. Но поскольку скончался только один ребенок, говорить о статистике пока не приходится, так как это могло быть стечение обстоятельств, сказал собеседник «360». Статистикой можно было бы считать хотя бы два случая из 30, уточнил научный сотрудник.

Как отличить грипп от обычной простуды Более 100 детей сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу в Саратовской области. Глава региона Роман Бусаргин сообщил, что у 60 детей есть признаки ОРВИ, у 15 человек анализ выявил грипп А. Губернатор также подтвердил, что в поезде скончалась 12-летняя девочка.

По словам доктора наук, грипп действительно иногда сопровождается тяжелыми формами. Но поскольку скончался только один ребенок, говорить о статистике пока не приходится, так как это могло быть стечение обстоятельств, сказал собеседник «360». Статистикой можно было бы считать хотя бы два случая из 30, уточнил научный сотрудник.

Комментируя эту новость, Чумаков отметил, что помимо гриппа А существует грипп Б. Грипп А, по словам профессора, переносится в основном птицами и «прилетает» к нам из Юго-Восточной Азии, из-за чего наступает очередная сезонная эпидемия. Можно сказать, что это птичий грипп, который принимает разные формы и характеризуется обозначениями H1 и N1, уточнил доктор биологических наук.

У гриппа, переходящего к людям от животных, например, от птиц или свиней, нет тенденции к смягчению, поскольку вирус идет от другого вида, пояснил собеседник «360». У птиц такой грипп приспосабливается, поэтому они переносят его легче, а человек болеет тяжело, отметил Чумаков.

«Сейчас дети заболели этим гриппом, непонятно, кто был источником. Скорее всего, на этот поезд просто сел какой-то зараженный ребенок или даже взрослый, который перезаражал детей в этом поезде, поэтому возникла такая вспышка. В замкнутом пространстве такое бывает, например, на круизных кораблях, в самолетах и так далее. <…> Сейчас будет ясно, что это за грипп, и насколько это вообще аномалия, то есть, насколько это другой тип по сравнению с тем, который ожидался», - рассказал профессор.

Что могло стать причиной смерти девочки

Дети Болезни Грипп Птичий грипп
21 декабря 2023, 11:26
Московские стационары перейдут на новый стандарт экстренной помощи
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве с 2024 года все крупные многопрофильные больницы начнут работать по новому стандарту экстренной помощи. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Новый стандарт позволяет провести весь комплекс лечебно-диагностических процедур в кратчайшие сроки», - отметила она.

По ее словам, в прошлом году в Москве завершили разработку стандарта экстренной медицинской помощи. В нем появились передовые практики из мировой медицины и четкие алгоритмы работы для врачей при поступлении пациента в больницу. Например, в течение двух часов с момента поступления установят диагноз и определят тактику ведения 70% пациентов. Кроме того, на 25% увеличилось число проводимых экстренных операций.

Помимо этого, в приемных отделениях восьми больниц проходит капитальный ремонт, а в более современных обновляют имеющуюся инфраструктуру. Врачи пройдут более чем из 35 тренингов по специальной программе для отработки командного взаимодействия, алгоритмов приема пациентов и их маршрутизации в зависимости от тяжести состояния.

После капремонта и перепланировки помещений в приемных отделениях больниц появятся удобная система навигации, комфортные зоны ожидания и многое другое.

В Москве уже реконструировали более 300 медицинских корпусов , а также планируют возвести новый «Склиф» и большую городскую больницу.

Больницы Москва 2023 Анастасия Ракова
20 декабря 2023, 19:35
Рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Москве стал снижаться
РИА «Новости»
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Рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в столице замедлился, показатели стали соответствовать эпидсезону. Об этом агентству новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«Никаких новых вирусов в структуре заболеваемости нет. Существенного роста госпитализаций в городе нет», - отметили в депздраве.

При этом количество заболевших не выросло, по сравнению с предыдущим периодом. Медики стали ожидать наступления стабильности в ближайшее время.

«В течение ближайших одной-двух недель прогнозируется выход на плато по заболеваемости», - отметили в пресс-службе.

Несколько дней назад москвичи заметили очередь из 23 машин скорой помощи у инфекционной больницы, что послужило поводом для обсуждений в СМИ. Однако депздрав назвал такую ситуацию штатной и не заслуживающей повышенного внимания.

Здравоохранение Главное о COVID-19 ОРВИ Москва 2023
20 декабря 2023, 16:52
Масочный режим вернули в Санкт-Петербурге
РИА «Новости»
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Организация и проведение массовых мероприятий в Санкт-Петербурге теперь возможна только в масках. Кроме того, ужесточаются правила ношения средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях. Такое постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова. Документ опубликовали на сайте управления Роспотребнадзора.

В постановлении пояснили, что такое решение связано с резким ростом числа заболевших ОРВИ и гриппом за последний месяц. Общий рост взрослых пациентов составил 119%, среди детей - 65%. Кроме того, на 62,5% увеличилось число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Маски сделали обязательными для организаторов массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятий. Также усилили меры защиты в стационарных и амбулаторных медицинских организациях, куда закрыли доступ посетителям. Исключение сделали только для тех, кто ухаживает за тяжелыми пациентами.

Во все образовательные учреждения города вернули обязательное измерение температуры при входе.

Новые правила вступили в силу в среду, 20 декабря.

В минувший понедельник, 18 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введения жестких мер из-за коронавирусной инфекции не требуется. Она подчеркнула, что уже есть достаточное количество средств профилактики и лечения.

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