Невролог назвал основные факторы риска развития болезни Альцгеймера

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Всемирная организация здравоохранения предупредила о быстром распространении в мире устойчивой к антибиотикам бактерии, известной как гипервирулетная Klebsiella pneumoniae — клебсиеллы. Об этом сообщили на сайте организации.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о быстром распространении в мире устойчивой к антибиотикам бактерии, известной как гипервирулетная Klebsiella pneumoniae - клебсиеллы. Об этом сообщили на сайте организации.

В ВОЗ предупредили, что эта бактерия вызывает пневмонию, инфекции мочевыводящих путей, менингит и другие тяжелые заболевания. Кроме того, гипервирулентный штамм клебсиеллы очень опасен для людей со здоровой иммунной системой, провоцируя летальное заражение.

Клебсиелла обладает устойчивостью к антибиотику ампициллину. За последние несколько лет бактерия приобрела защиту от других антимикробных препаратов.

На сегодняшний день Klebsiella pneumoniae выявили в 16 странах мира, среди них США, Китай, Япония, Индия и Великобритания.

Ране стало известно, что в Центральной России и Поволжье участились случаи лихорадки Западного Нила. Главными переносчиками болезни являются комары, заражающиеся от перелетных птиц.